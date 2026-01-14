Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Iran Uprisings Paris Connection Who Is Madam M Behind The Sleepless Nights Of The Khamenei Regime

इराणमधील उठावाचे पॅरीस कनेक्शन! कोण आहेत ‘Madam M’? ज्यांच्यामुळे उडाली खामेनी सरकारची झोप

Maryam Rajavi Iran : इराणमधील आंदोलनाने आता उग्र रुप धारण केले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान इराणच्या आंदोलनाबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. याचे नेतृत्व पॅरीसमधून केेले जात आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 10:47 AM
Iran Protest Paris Connection

इराणमधील उठावाचे पॅरीस कनेक्शन! कोण आहेत 'Madam M'? ज्यांच्यामुळे उडाली खामेनी सरकारची झोप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणच्या आंदोलकांच्या समर्थनार्थ पॅरीसमध्ये रॅली
  • कोण आहेत ‘Madam M’? ज्यांनी उडवली खामेनेई सराकरची झोप
  • पॅरीसमधून करत आहेत इराणमधी आंदोलनाचे नेतृत्त्व
Iran Violent Protest Update : पॅरीस : इराणमध्ये (Iran) सुरु असलेल्या खामेनेई सरकारविरोधी आंदोलनाचे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडसाद उमटू लागले आहे. ब्रिटनसह युरोप, फ्रान्समध्येही इराणी आंदोलकांच्या समर्थनार्थ रॅली काढल्या जात आहे. खामेनेई सरकारला प्रतिकात्कम विरोध केला जात आहे. याचे थेट पॅरीससोबतही कनेक्शन जोडले जात आहे. नुकतेच फ्रान्सच्या पॅरीस येथे आंदोलकांच्या समर्थानार्थ मोठी रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीचे नेतृत्व Madam M करत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या मॅडम एम नक्की कोण आहेत आणि पॅरीसचा इराणशी काय संबंध आहे अशा चर्चा जोरदार सुुरु आहेत.

हिजाब काढला अन् महिलेच्या टी-शर्टवरील ‘तो’ संदेश पाहून सगळेच थक्क; इराणी सरकारविरोधात फ्रान्समध्ये तीव्र आंदोलन, VIDEO

कोण आहेत मॅडम M?

मॅडम M म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मरियम रजावी या फ्रान्स (France) मधील इराणविरोधी आंदलोनाचे नेतृत्व करत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यांच्यामुळे इराणच्या खामेनेई सरकारची अस्वस्थता वाढली आहे. मरियम रजावी या नॅशनल कॉउन्सिल ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ इराण (NCRI)  च्या अध्यक्षा आहेत. १९९० पासून त्या राजकारणात सक्रिय असून त्यांनी इराणविरोधी गटांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.  सध्या त्या माजुहिदीन-ए-खालक (MEK) या संघटनेचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांच्यामुळे या संघटनेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली आहे. परंतु या संघटनेला मिळणारा निधी आणि या संघटनांच्या कार्याबाबत अनेक तज्ज्ञांनी टीका केली आहे.

दरम्यान मरियम रजावी आणि MEK संघटनेवर इराणमधील आंदोलनाची सुत्रे, रणनीती पॅरीसमधून आखली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सध्या इराणमध्ये आंदोलाने अधिक हिंसक रुप घेतले आहे. राजधानी तेहरानसह, इस्फाहन, शीराजसह, अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणाता अस्थिरता पसरली आहे. सुरक्षा दलांकडून कठोर कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत १० हजाराहून अधिकांना ताब्यात घेँण्यात आले आहे. तसेच सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या वर्षी २८ डिसेंबर २०२५ मध्ये या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. परंतु अद्यापही हे आंदोलन आटोक्यात आलेले नाही.

या आंदोलनामागे मरियम रजावी यांचा वैयक्तिक आणि राजकीय हेतू असल्याचा दावा केला जात आहे. रजावी यांचे पीत MEK चे नेते मसूद रजावी २००३ नंतर गायब झाले आहेत. त्यांच्या मृत्यूबाबत अनेक कथित दावे केले जात आहेत. त्याचा आरोप इराणवर असून यामुळेच हा संघर्ष केवळ राजकीय नसून वैयक्तिक भावनेशी जोडला जात आहे.

World War 3 : युद्धाचा बिगुल वाजला? ट्रम्पच्या ‘या’ आदेशाने उडाली खळबळ, इराणवर बॉम्बहल्ल्याचे संकेत

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमधील आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे?

    Ans: इराणमधील आंदोलनाचे नेतृत्व पॅरीसमधून मॅडम M म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मरियम रजावी करत आहेत. त्या इराणच्या नॅशनल कॉउन्सिल ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ इराण (NCRI)  च्या अध्यक्षा आहेत.

  • Que: MEK काय आहे आणि याचा इराण आंदोलनाशी काय संबंध?

    Ans: माजुहिदीन-ए-खालक (MEK) मरियम रजावी यांच्या नेतृत्वाखालील एक संघटना असून ही संघटना इराणमधील आंदोलनाचे पॅरीसमधून रणनीती आखत असल्याचे म्हटले जात आहे.

  • Que: या आंदोलनामागे मरियम रजावी यांचा हेतू काय आहे?

    Ans: मरियम रजावी यांचा हेतू केवळ खामेनेई सरकारला पाडणे नसून त्यांच्या पतीच्या मृत्यूचा बदला म्हणून आहे.

Web Title: Iran uprisings paris connection who is madam m behind the sleepless nights of the khamenei regime

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 10:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन
1

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा
2

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार
3

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL
4

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM