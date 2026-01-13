Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Iran Protest Vidoe Shows Woman Removes Burqa In Public Protest Against Khamenei Regime Paris Rally Video Viral

हिजाब काढला अन् महिलेच्या टी-शर्टवरील ‘तो’ संदेश पाहून सगळेच थक्क; इराणी सरकारविरोधात फ्रान्समध्ये तीव्र आंदोलन, VIDEO

Iran Violent Protest : इराणमधील खामेनेई सरकारविरोधी निदर्शनाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडसाद उमटले आहे. जागतिक स्तरावर खामेनेईसरकारचा तीव्र विरोध केली जात आहे. फ्रान्समध्ये या विरोधात एका रॅलीचे आयोजनही करण्यात आले होते.

Updated On: Jan 13, 2026 | 10:30 PM
Fran Rally against Iran Khamenei Regime

हिजाब काढला अन् महिलेच्या टी-शर्टवरील 'तो' संदेश पाहून सगळेच थक्क; इराणी सरकारविरोधात फ्रान्समध्ये तीव्र आंदोलन, VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणमधील हिंसाचाराचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडसाद
  • इराणच्या महिलांवरील दडपशाहीला तीव्र निषेध
  • फ्रान्समध्ये हिजाब काढून महिलेचा प्रतीकात्मक विरोध
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
Protest Against Iran Khamenei Regime in France : पॅरिस : इराण(Iran) मध्ये सध्या प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. इराणच्या खामेनेई सरकाविरोधात तीव्र आंदोलन सुरु आहे. देशांतर्गत आर्थिक संकट, वाढती महागाई, चलन रियालची घसरण, युद्ध परिस्थिती, महालांवरील दडपशाही या कारणांमुळे इराणमध्ये खामेनेई सरकारविरोधी आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने बळाचा वापर केल्याने हे आंदोलन अधिक उग्र झाले आहे. दरम्यान आता या आंदोलनाचे आंततरराष्ट्रीय स्तरावरही पडसाद उमटले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रिटन, फ्रान्स सारख्या देशांमध्ये इराणविरोधी रॅली काढल्या जात आहे. याच वेळी फ्रान्समधील रॅलीचा एक धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण हैराण झाले आहेत.

Iran Protest : इराणमध्ये रक्तरंजित दडपशाही! रस्त्यावर शेकडो मृतदेह, आंदोलकांच्या हत्येचे भयावह चित्र उघड, VIDEO

काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत एक महिला एका रॅलीदरम्यान हिजाब काढून फेकताना दिसत आङे. हा व्हिडिओ इराणमधील असल्याचा दावा केला जात होता. परंतु हा व्हिडिओ फ्रान्सच्या पॅरिस येथील इराणमधील आंदोलकांच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या रॅलीचा आहे. या व्हिडिओत  महिलेने इराणच्या सरकारच्या दडपशाहीविरोधात, सक्तीच्या हिजाबाविरोधात, मानवाधिकार उल्लंघन आणि इराणमध्ये निदर्शकांवर झालेल्या हिंसाचाराविरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की शेकडो लोक या रॅलीमध्ये इराणी आंदोलकांच्या समर्थनार्थ आले आहेत.

या आंदोलनात विविध देशांचे लोक झेंडा घेऊन आले आहे. तसेच मानवाधिकारांचे पोस्टर्स, घोषणाबाजी पाहायला मिळत आहे. एका महिलेने स्टेजवर सर्व लोकांसमोर हिजाब काढला आहे. यानंतर तिच्या टी-शर्टवर प्रतीकात्मक संदेश लिहिला आहे. यावर आक्षेपार्ह संदेश लिहिण्यात आले आहे. हा संदेश पाहून अनेजकण हैराण झाले आहेत. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. फ्रान्स, ब्रिटन, युरोपसह अनेक देशांमध्ये लोक खामेनेई सरकारविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत रस्त्यांवर उतरले आहेत.

इराणमधील परिस्थिती

इराणमधील परिस्थिती सध्या अत्यंत बिकट बनली आहे. राजधानी तेहरानसह, अनेक शहरांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले आहे. तसेच सुरक्षा दलांच्या बलपूर्वक कारावईमध्ये आतापर्यंत ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकजण जखमी झाले आहेत. रस्त्यांवर मृतदेहांच्या रांगा लागल्या आहेत. लोक सरकारविरोधात तीव्र आक्रोश करत आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणसंबंधी व्हायरल होत हिजाब काढणाऱ्या महिलेचा असलेला व्हिडिओ कुठला आहे?

    Ans: इराणसंबंधी व्हायरल होत हिजाब काढणाऱ्या महिलेचा व्हिडिओ हा फ्रान्समध्ये पॅरिस येथे इराण आंदोलकांच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या रॅलीचा आहे.

  • Que: फ्रान्समधील इराणविरोधी रॅलीचा काय उद्देश आहे?

    Ans: फ्रान्समध्ये इराणच्या आंदलोकांच्यासमर्थनार्थ रॅली काढण्यात आली असून याचा उद्देश महिलांवरील दडपशाही, सक्तीचा हिजाब, मानवाधिकाराचे उल्लंघन, आणि सुरु असलेल्या हिंसाचाराचा निषेध करणे आहेत.

Web Title: Iran protest vidoe shows woman removes burqa in public protest against khamenei regime paris rally video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 10:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
1

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?
2

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
3

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता
4

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

Jan 20, 2026 | 02:10 PM
Chiplun News: आगामी निवडणुकीसाठी BJP ने जाहीर केली उमेदवारी; कोण कुठे लढणार?

Chiplun News: आगामी निवडणुकीसाठी BJP ने जाहीर केली उमेदवारी; कोण कुठे लढणार?

Jan 20, 2026 | 02:06 PM
BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

Jan 20, 2026 | 02:04 PM
BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

Jan 20, 2026 | 02:02 PM
Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Jan 20, 2026 | 01:55 PM
NCLAT Approves Adani Power Takeover: NCLAT ने दिली अदानी पॉवरला विदर्भ इंडस्ट्रीज अधिग्रहणाची मंजुरी

NCLAT Approves Adani Power Takeover: NCLAT ने दिली अदानी पॉवरला विदर्भ इंडस्ट्रीज अधिग्रहणाची मंजुरी

Jan 20, 2026 | 01:54 PM
Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Jan 20, 2026 | 01:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM