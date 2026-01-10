Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Iran Protests: तेहरानमध्ये रक्ताचा पूर! 200 मृत्यूंनंतर खामेनेईंचे ‘शूट-ॲट-साईट’चे आदेश; इराणमध्ये पेटली क्रांतीची मशाल

Iran Violent Protests: तेहरानच्या रस्त्यांवर मृतदेहांच्या रांगा! 200 लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाल्याने खमेनींनी निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. इराणमध्ये सरकारविरुद्ध जनतेचा रोष पसरला आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 09:44 AM
Iran Protests: तेहरानमध्ये रक्ताचा पूर! 200 मृत्यूंनंतर खामेनेईंचे 'शूट-ॲट-साईट'चे आदेश; इराणमध्ये पेटली क्रांतीची मशाल

  • भीषण रक्तपात
  • खमेनींचे कठोर आदेश
  • आर्थिक दिवाळखोरी

Iran violent protests January 2026 : इराण (Iran) सध्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या जनक्षोभाचा सामना करत आहे. ७ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या देशव्यापी निदर्शनांनी आता हिंसक वळण घेतले असून, परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. राजधानी तेहरानसह इराणच्या २७ प्रांतांमध्ये जनता रस्त्यावर उतरली आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था आणि ‘टाईम’ मासिकाने उद्धृत केलेल्या दाव्यांनुसार, सरकारच्या दडपशाहीत आतापर्यंत २०० हून अधिक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला आहे. संपूर्ण इराणमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आले असून, जगापासून हा हिंसाचार लपवण्याचा प्रयत्न खमेनी सरकार करत आहे.

तेहरानमध्ये रक्ताचे पाट आणि खमेनींची लष्करी ताकद

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांनी या निदर्शनांसाठी थेट अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी सुरक्षा दलांना ‘दंगलखोरांना धडा शिकवा’ असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) आणि बासिज (Basij) या निमलष्करी दलांनी निदर्शकांवर थेट गोळीबार सुरू केला आहे. तेहरानमधील अनेक विद्यापीठ परिसरांमध्ये आणि बाजारपेठांमध्ये मृतदेहांचे खच पडले असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  Russia-Ukraine War: ‘आम्ही इशारा दिला होता!’ रशियाने युक्रेनवर डागलं ताशी 13,000 किमी वेगाचं क्षेपणास्त्र; युरोप युद्धाच्या छायेत

महागाईचा भडका आणि कोसळलेली अर्थव्यवस्था

या आंदोलनाची ठिणगी आर्थिक कारणांमुळे पडली आहे. २०२५ मध्ये इराण आणि इस्रायल यांच्यात झालेल्या १२ दिवसांच्या युद्धामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. अमेरिकेने ट्रम्प प्रशासनांतर्गत लादलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे इराणचे तेल कुणीही विकत घेईनासे झाले आहे. परिणामी, इराणी चलन ‘रियाल’ इतिहासातील सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले असून, १ डॉलरची किंमत १४ लाख रियालच्या पार गेली आहे. अन्नाचे दर ४२ टक्क्यांहून अधिक वाढल्याने सर्वसामान्यांकडे आता गमावण्यासारखे काहीही उरलेले नाही.

‘नाईट स्टॉकर्स’ आणि ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे. “शांततापूर्ण निदर्शकांवर होणारा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, ब्रिटनमध्ये अमेरिकन लष्करी विमानांच्या वाढत्या हालचाली आणि ‘नाईट स्टॉकर्स’ या विशेष पथकाची उपस्थिती यामुळे इराणमध्ये अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचला असून, येत्या काही दिवसांत इराणमध्ये सत्तापालट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Greenland Strategy: अंतराळातून हल्ला झाल्यास ‘ग्रीनलँड’ बनेल ढाल; 75 वर्षांपासून अमेरिकन सैन्य गोठले बर्फात, वाचा सविस्तर

मानवाधिकारांचे उघड उल्लंघन

ह्युमन राईट्स वॉचच्या अहवालानुसार, सुरक्षा दले जखमी निदर्शकांना रुग्णालयातून उचलून अज्ञातस्थळी नेत आहेत. अनेक कुटुंबांना त्यांच्या प्रियजनांचे मृतदेह दिले जात नाहीत किंवा गुप्तपणे अंत्यसंस्कार करण्याची सक्ती केली जात आहे. इंटरनेट ब्लॅकआउटमुळे इराणमध्ये नेमकं काय चाललंय, हे जगासमोर येणे कठीण झाले आहे, मात्र सोशल मीडियावर झिरपणाऱ्या काही व्हिडिओंनी जगाचा थरकाप उडवला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये निदर्शने का होत आहेत?

    Ans: मुख्यत्वे प्रचंड महागाई (४२%), चलनाचा घसरलेला दर आणि इस्रायल-अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली आहे.

  • Que: खमेनी सरकारने निदर्शकांवर काय कारवाई केली आहे?

    Ans: सरकारने संपूर्ण देशात इंटरनेट बंद केले असून, आयआरजीसी (IRGC) या लष्करी दलाला निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यात २०० हून अधिक मृत्यू झाले आहेत.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांची यावर काय भूमिका आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणमधील जनतेच्या समर्थनाचे आश्वासन दिले असून, निदर्शकांवरील हिंसाचार न थांबल्यास अमेरिकन सैन्य हस्तक्षेप करू शकते, असा इशारा दिला आहे.

Published On: Jan 10, 2026 | 09:44 AM

