Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Israel Missile Attack Iran Petrochemical Plant Mahshahr Netanyahu Emergency Meeting

Mahshahr Attack : इस्रायली क्षेपणास्त्रांचा इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर हल्ला; नेतान्याहू यांनी बोलावली तातडीची बैठक

Updated On: Jun 08, 2026 | 02:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

Israel Petrochemical Plant Attack: इस्रायली हवाई दलाने इराणच्या प्रमुख औद्योगिक केंद्र असलेल्या महशहरमध्ये मोठा हल्ला करून एका पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाचे मोठे नुकसान केले आहे, त्यामुळे या प्रदेशातील तणाव वाढला आहे.

israel missile attack iran petrochemical plant mahshahr netanyahu emergency meeting

इस्रायली क्षेपणास्त्रांचा इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर हल्ला; नेतान्याहू यांनी बोलावली तातडीची बैठक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • थेट लष्करी संघर्ष
  • तेहरानसह प्रमुख शहरे हादरली
  • नेतान्याहूंची तातडीची बैठक

Israel attack Iran petrochemical plant : पश्चिम आशिया म्हणजेच मिडल इस्टमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून धुसपुसत असलेल्या तणावाचा अखेर स्फोट झाला आहे. एप्रिल महिन्यात आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर दोन्ही देशांमध्ये झालेली शस्त्रसंधी आता पूर्णपणे मोडीत निघाली आहे. बरोबर दोन महिन्यांनी म्हणजेच ७ जूनच्या रात्रीपासून इराण आणि इस्रायल (US-Israel Iran War) यांच्यात थेट आणि भीषण लष्करी कारवाई सुरू झाली आहे. इस्रायली हवाई दलाने सोमवारी (८ जून २०२६) पहाटे इराणच्या आर्थिकदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रांवर जोरदार बॉम्बहल्ला केला. या विनाशकारी हल्ल्यामुळे संपूर्ण जगात चिंतेचे वातावरण पसरले असून जागतिक बाजारावरही याचे मोठे सावट पाहायला मिळत आहे.

इस्रायलने इराणच्या ‘या’ महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल प्लांटला का लक्ष्य केले?

या युद्धाची ठिणगी रविवारी रात्री पडली, जेव्हा लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहवरील इस्रायली हल्ल्यांचा बदला घेण्यासाठी इराणने इस्रायलच्या दिशेने एकामागून एक अनेक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी इस्रायलने अवघ्या काही तासांत आपली अत्याधुनिक लढाऊ विमाने इराणच्या आकाशात पाठवली. इस्रायली हवाई दलाने इराणच्या खुझेस्तान प्रांतातील ‘महशहर’ या शहराला मुख्य लक्ष्य केले. येथील एका विशाल पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर इस्रायलची क्षेपणास्त्रे थेट जाऊन आदळली. या भीषण स्फोटात प्लांटच्या मुख्य पायाभूत सुविधांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. महशहर हे इराणचे प्रमुख ऊर्जा केंद्र मानले जाते, जेथून इराणला मोठा आर्थिक महसूल मिळतो. या भागावर हल्ला करून इस्रायलने थेट इराणच्या आर्थिक नाडीवरच पाय दिला आहे. इस्रायली लष्कराने (IDF) अधिकृतपणे या यशस्वी मोहिमेची पुष्टी केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Politics: मैत्रीमुळे की रशियाचा मुद्दा? सात वर्षांनंतर शी जिनपिंग यांच्या उत्तर कोरियाच्या दौऱ्याने बदलणार जागतिक समीकरणे

राजधानी तेहरानसह अनेक शहरे स्फोटांच्या आवाजाने हादरली

हा हल्ला केवळ एका औद्योगिक प्रकल्पापुरता मर्यादित नव्हता. इराणी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी पहाटे राजधानी तेहरान, तब्रीझ आणि इस्फाहान या प्रमुख शहरांमध्ये एकापाठोपाठ एक झालेल्या प्रचंड स्फोटांमुळे नागरिक भयभीत झाले. इस्रायली संरक्षण दलाने दावा केला आहे की, त्यांच्या विमानांनी पश्चिम आणि मध्य इराणमधील इराणी लष्कराच्या रडार यंत्रणा आणि महत्त्वाच्या लष्करी तळांना अचूकपणे उद्ध्वस्त केले आहे. दुसरीकडे, इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) ने आरोप केला आहे की, इस्रायलने या हल्ल्यात अत्यंत घातक आणि आधुनिक ‘हवाई-प्रक्षेपित बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा’ (Air-Launched Ballistic Missiles) वापर केला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या संरक्षण यंत्रणेला मोठा चकवा बसला.

credit – social media and Twitter

इराणचा इस्रायली हवाई तळांवर पलटवार; युद्ध पेटले!

इराणच्या आयआरजीसीने (IRGC) एक अधिकृत निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, त्यांनी यापूर्वीच इस्रायलच्या अंतर्गत भागात घुसून ‘नेवातिम’ आणि ‘तेल नोफ’ या दोन सर्वात महत्त्वाच्या हवाई तळांवर (Air Bases) थेट मारा केला होता. इराणच्या मते, इस्रायलने आधी केलेल्या रडार साइट्सवरील हल्ल्यांचा हा केवळ एक ट्रेलर होता. तथापि, इस्रायली लष्कराने इराणचा हा दावा फेटाळून लावला असून, त्यांच्या ‘अँटी-मिसाईल डिफेन्स सिस्टीम’ने इराणकडून आलेली बहुतांश क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली आणि नागरिकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवले, असे सांगितले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SUPARCO : भारताच्या प्रत्येक इंच जमिनीवर शत्रूची नजर; चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने 16 महिन्यांत सोडले 6 Spy Satellites

बेंजामिन नेतान्याहू यांनी बोलावली आणीबाणीची हाय-लेव्हल बैठक

सध्याची परिस्थिती अत्यंत नाजूक बनली असून कोणत्याही क्षणी पूर्ण क्षमतेचे युद्ध सुरू होऊ शकते. हीच गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सोमवारी दुपारी (भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता) तेल अवीव येथे ‘सुरक्षा मंत्रिमंडळाची’ (Security Cabinet) अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीत केवळ देशातील सर्वोच्च लष्करी अधिकारी, गुप्तहेर यंत्रणांचे प्रमुख आणि निवडक ज्येष्ठ मंत्री सहभागी झाले आहेत. इराणने केलेल्या हल्ल्यांचे मूल्यमापन करणे, पुढील २४ तासांत इराणवर करायच्या संभाव्य मोठ्या लष्करी कारवाईची रणनीती आखणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देणे, हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा आहे. या बैठकीनंतर इस्रायल मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Web Title: Israel missile attack iran petrochemical plant mahshahr netanyahu emergency meeting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SUPARCO : भारताच्या प्रत्येक इंच जमिनीवर शत्रूची नजर; चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने 16 महिन्यांत सोडले 6 Spy Satellites
1

SUPARCO : भारताच्या प्रत्येक इंच जमिनीवर शत्रूची नजर; चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने 16 महिन्यांत सोडले 6 Spy Satellites

Solar Storm Alert : सौर वादळाचा पृथ्वीला तडाखा! भारताच्या आकाशात दिसू शकतात दुर्मिळ ‘ऑरोरा’, नासाचा इशारा
2

Solar Storm Alert : सौर वादळाचा पृथ्वीला तडाखा! भारताच्या आकाशात दिसू शकतात दुर्मिळ ‘ऑरोरा’, नासाचा इशारा

World Politics: मैत्रीमुळे की रशियाचा मुद्दा? सात वर्षांनंतर शी जिनपिंग यांच्या उत्तर कोरियाच्या दौऱ्याने बदलणार जागतिक समीकरणे
3

World Politics: मैत्रीमुळे की रशियाचा मुद्दा? सात वर्षांनंतर शी जिनपिंग यांच्या उत्तर कोरियाच्या दौऱ्याने बदलणार जागतिक समीकरणे

आधी होर्मुझ…आता बाबा-अल-मंदेब, Iran च्या धमक्यांनी टेंशनमध्ये जग; कच्च्या तेलाने उडवली सगळ्यांची झोप
4

आधी होर्मुझ…आता बाबा-अल-मंदेब, Iran च्या धमक्यांनी टेंशनमध्ये जग; कच्च्या तेलाने उडवली सगळ्यांची झोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahshahr Attack : इस्रायली क्षेपणास्त्रांचा इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर हल्ला; नेतान्याहू यांनी बोलावली तातडीची बैठक

Mahshahr Attack : इस्रायली क्षेपणास्त्रांचा इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर हल्ला; नेतान्याहू यांनी बोलावली तातडीची बैठक

Jun 08, 2026 | 02:50 PM
भारतासाठी मोठी बातमी, संकट काळात LPG पुरवठा अर्जेंटिनामधून होणार; कंत्राट अदानी पोर्ट्सला

भारतासाठी मोठी बातमी, संकट काळात LPG पुरवठा अर्जेंटिनामधून होणार; कंत्राट अदानी पोर्ट्सला

Jun 08, 2026 | 02:50 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात १५ जूनपर्यंत मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमीच शेतकऱ्यांनो, खरिप पेरणीची घाई करू नका

Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात १५ जूनपर्यंत मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमीच शेतकऱ्यांनो, खरिप पेरणीची घाई करू नका

Jun 08, 2026 | 02:47 PM
अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात

अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात

Jun 08, 2026 | 02:41 PM
Pune Crime: तुळापूरच्या बंगल्यात रंगली हायप्रोफाईल रेव पार्टी; दारूच्या एका बॉटलची किंमत ६५ हजार! कोट्यवधींचा DJ आणि…

Pune Crime: तुळापूरच्या बंगल्यात रंगली हायप्रोफाईल रेव पार्टी; दारूच्या एका बॉटलची किंमत ६५ हजार! कोट्यवधींचा DJ आणि…

Jun 08, 2026 | 02:41 PM
असला कसला न्याय? दोन वेळा IPL ट्रॉफी जिंकणाऱ्या पाटीदारला BCCI ने दिला डच्चू; Rajat ने केले असे काही…

असला कसला न्याय? दोन वेळा IPL ट्रॉफी जिंकणाऱ्या पाटीदारला BCCI ने दिला डच्चू; Rajat ने केले असे काही…

Jun 08, 2026 | 02:36 PM
Shirur Police Trandfer: पाच वर्षे ठाण मांडणाऱ्यांना डच्चू; संदीपसिंह गिल्ल यांच्याकडून ४१९ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी

Shirur Police Trandfer: पाच वर्षे ठाण मांडणाऱ्यांना डच्चू; संदीपसिंह गिल्ल यांच्याकडून ४१९ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी

Jun 08, 2026 | 02:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें