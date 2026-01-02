Cyclone Ditwah : भारतच आमचा खरा मित्र! चक्रीवादळाने उद्ध्वस्त झालेल्या श्रीलंकेसाठी जयशंकर बनले ‘तारणहार’

S Jaishankar Sri Lanka visit January 2026 : निसर्गाच्या कोपाने आणि ‘दितवा’ (Ditwah) चक्रीवादळाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेल्या श्रीलंकेला (Sri Lanka) सावरण्यासाठी भारताने पुन्हा एकदा मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी कोलंबोचा दौरा करत श्रीलंकेच्या पुनर्बांधणीसाठी ४५० दशलक्ष डॉलर्सच्या (USD 450 Million) अभूतपूर्व मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील सामान्य जनतेमध्ये भारताची प्रतिमा एका ‘खऱ्या नायका’सारखी झाली आहे.
एस. जयशंकर यांनी जाहीर केलेल्या या ४५० दशलक्ष डॉलर्सच्या पॅकेजमध्ये १०० दशलक्ष डॉलर्सचे थेट अनुदान (Grant) आणि ३५० दशलक्ष डॉलर्सचे सवलतीचे कर्ज (Line of Credit) समाविष्ट आहे. ही रक्कम प्रामुख्याने चक्रीवादळामुळे वाहून गेलेले रस्ते, रेल्वे मार्ग आणि पूल यांच्या दुरुस्तीसाठी वापरली जाईल. तसेच, ज्यांची घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत, अशा हजारो कुटुंबांना घरे बांधून देण्यासाठी भारत आर्थिक मदत करणार आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठीही या निधीचा मोठा हिस्सा खर्च केला जाणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Diplomacy : पाकिस्तानची उलटी गिनती सुरू! ट्रम्प आता भारताच्या प्रेमात; 2026 मध्ये बदलणार जगाचा नकाशा
ज्यावेळी ‘दितवा’ चक्रीवादळाने श्रीलंकेच्या किनारपट्टीला धडक दिली, तेव्हा भारताने एका क्षणाचाही विलंब न लावता ‘ऑपरेशन सागर बंधू’ (Operation Sagar Bandhu) सुरू केले. भारतीय नौदलाची विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांत (INS Vikrant) आणि आयएनएस उदयगिरी (INS Udayagiri) तातडीने मदत साहित्य घेऊन कोलंबो बंदरात दाखल झाल्या. यामध्ये १,१०० टन अन्नधान्य, १४.५ टन औषधे आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश होता. भारताच्या या तत्परतेमुळे श्रीलंकेला सर्वात कठीण काळात मोठा आधार मिळाला.
#WATCH | Tamil Nadu: On being asked about the unrest in Bangladesh and India’s neighbourhood policy, EAM Dr S Jaishankar says, “I was there in Bangladesh just two days ago. I had gone to represent India at the funeral of the former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khalida Zia.… pic.twitter.com/T7g4UyhZw6 — ANI (@ANI) January 2, 2026
credit : social media and Twitter
श्रीलंकेत सध्या एस. जयशंकर यांच्या नावाचा जयजयकार होत आहे. श्रीलंकेच्या ज्येष्ठ पत्रकार जमीला हुसेन यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, “जेव्हा आमचे स्वतःचे नेते आम्हाला सोडून गेले होते, तेव्हा भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनी जमिनीवर उतरून आमची दुःखं जाणून घेतली.” भारताने केवळ आर्थिक मदतच केली नाही, तर एनडीआरएफ (NDRF) च्या ८० सदस्यांच्या पथकाने आणि भारतीय लष्कराने कँडी (Kandy) जवळ उभारलेल्या फील्ड हॉस्पिटलने ८,००० हून अधिक जखमींवर उपचार करून त्यांचे प्राण वाचवले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Secret Meeting : भारत-जमात ‘सिक्रेट’ खलबतं! शफीकुर रहमान यांचा खळबळजनक खुलासा; ढाकामध्ये नेमकं काय शिजतंय?
एस. जयशंकर यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके आणि पंतप्रधान हारिणी अमरसूर्या यांची भेट घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मैत्रीचा संदेश दिला. भारताचे ‘शेजारी प्रथम’ (Neighbourhood First) आणि ‘सागर’ (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) धोरण हे केवळ कागदावर नसून कृतीत असल्याचे भारताने दाखवून दिले आहे. या दौऱ्यात किल्लिोच्ची (Kilinochchi) येथील ऐतिहासिक ‘बेली ब्रिज’ (Bailey Bridge) चे उद्घाटनही करण्यात आले, जो भारताच्या मदतीने अवघ्या काही दिवसांत उभारण्यात आला आहे.
Ans: भारताने ४५० दशलक्ष डॉलर्स (USD 450 Million) चे मदत पॅकेज जाहीर केले असून, त्यात १०० दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान समाविष्ट आहे.
Ans: दितवा (Ditwah) चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या श्रीलंकेला तातडीची मदत पोहोचवण्यासाठी भारताने राबवलेल्या मोहिमेचे नाव 'ऑपरेशन सागर बंधू' आहे.
Ans: चक्रीवादळामुळे खराब झालेले रस्ते, रेल्वे, घरे आणि आरोग्य सुविधा यांची पुनर्बांधणी करणे हा या मदतीचा मुख्य उद्देश आहे.