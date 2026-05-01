Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Jeffrey Epstein Suicide Note Found In Graphic Novel Sealed 7 Years 2026

Epstein Note: जेफ्री एपस्टाईनच्या मृत्यूचे गुपित ‘त्या’ पिवळ्या चिठ्ठीत? 7 वर्षांपासून सीलबंद असलेलं रहस्य अखेर आलं जगासमोर

Jeffrey Epsteinच्या मृत्यूशी संबंधित एक कथित आत्महत्या पत्र सात वर्षांपासून सीलबंद ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या तुरुंगातील सोबत्याला ते 'टाइम टू से गुडबाय' नावाच्या एका ग्राफिक नॉव्हेलमध्ये सापडले होते.

Updated On: May 01, 2026 | 02:24 PM
jeffrey epstein suicide note found in graphic novel sealed 7 years 2026

Epstein Note: जेफ्री एपस्टाईनच्या मृत्यूचे गुपित 'त्या' पिवळ्या चिठ्ठीत? 7 वर्षांपासून सीलबंद असलेलं रहस्य अखेर आलं जगासमोर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • रहस्यमयी चिठ्ठीचा खुलासा
  • तुरुंगातील सोबत्याचा दावा
  • तपास यंत्रणांचे दुर्लक्ष

Jeffrey Epstein suicide note leaked 2026 : जगातील सर्वात वादग्रस्त लैंगिक गुन्हेगार आणि अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ जेफ्री एपस्टाईनच्या (Jeffrey Epstein) मृत्यूचे गूढ उकलण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात झालेल्या त्याच्या कथित आत्महत्येबाबत एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, एपस्टाईनने मरण्यापूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली होती, जी गेली सात वर्षे जगापासून लपवून ठेवण्यात आली आहे.

ग्राफिक नॉव्हेलमधले ते ‘लपलेले’ गुपित

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका रिपोर्टनुसार, ही कथित आत्महत्या चिठ्ठी एपस्टाईनचा तुरुंगातील सहकारी निकोलस टार्टाग्लिओन याला सापडली होती. टार्टाग्लिओन हा स्वतः एक माजी पोलीस अधिकारी असून तो हत्येच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याने दावा केला आहे की, जुलै २०१९ मध्ये जेव्हा एपस्टाईनने पहिल्यांदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर त्याला त्याच्या कपाटातील एका ग्राफिक नॉव्हेलमध्ये (Graphic Novel) पिवळ्या रंगाचा एक कागद सापडला. या ‘लीगल पॅड’वरून फाडलेल्या कागदावर “निरोप घेण्याची वेळ झाली आहे” (It’s time to say goodbye) असे मोजकेच पण सूचक शब्द लिहिले होते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Heritage: देशाचे वैभव परतले! कोहिनूर वादाच्या पार्श्वभूमीवर महासत्तेकडून भारताला मोठी भेट; 657 प्राचीन कलाकृतींची घरवापसी

चिठ्ठी लपवून ठेवण्यामागचे कारण काय?

टार्टाग्लिओनने ही चिठ्ठी तुरुंग प्रशासनाला न देता आपल्या वकिलांकडे सोपवली. यामागे त्याचे एक खास कारण होते. त्याला भीती होती की, जर त्याने ही चिठ्ठी अधिकृतपणे दिली असती, तर एपस्टाईन त्याच्यावरच हल्ल्याचा आरोप करून ती आत्महत्या असल्याचे भासवू शकला असता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, फेडरल न्यायाधीशांनी ही चिठ्ठी सीलबंद करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामुळे ती कधीच सार्वजनिक झाली नाही. अमेरिकन तपास संस्थांनी किंवा न्याय विभागाने या महत्त्वाच्या पुराव्याकडे डोळेझाक का केली, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : W.H.Shooting: वॉशिंग्टन हिल्टनमध्ये त्या रात्री काय घडले? Trump वरील हल्ल्याचा थरार; ‘या’ CCTV फुटेजमुळे नेमके सत्य आले समोर

एपस्टाईनचा मृत्यू आणि संशयाची सुई

जेफ्री एपस्टाईनवर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक तस्करीचे अत्यंत गंभीर आरोप होते. त्याच्या संपर्कात जगातील अनेक बडे राजकारणी, व्यापारी आणि सेलिब्रिटी होते. त्यामुळेच ऑगस्ट २०१९ मध्ये जेव्हा त्याने तुरुंगात गळफास लावून आत्महत्या केली, तेव्हा ती ‘हत्या’ असल्याचा संशय अनेकांनी व्यक्त केला होता. ज्या मॅनहॅटन तुरुंगात त्याला ठेवले होते, तिथे सुरक्षेच्या अनेक त्रुटी होत्या आणि सीसीटीव्ही कॅमेरेही त्या वेळी बंद होते. आता या सात वर्षे जुन्या चिठ्ठीचा खुलासा झाल्यामुळे, या प्रकरणातील दडपलेले सत्य बाहेर येईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जेफ्री एपस्टाईनची आत्महत्या चिठ्ठी कोणाला सापडली?

    Ans: एपस्टाईनचा तुरुंगातील सोबती निकोलस टार्टाग्लिओन याला ही चिठ्ठी त्याच्या कपाटातील एका ग्राफिक नॉव्हेलमध्ये सापडली होती.

  • Que: त्या कथित आत्महत्या चिठ्ठीवर काय लिहिले होते?

    Ans: त्या पिवळ्या कागदावर "निरोप घेण्याची वेळ झाली आहे" (Time to say goodbye) असे लिहिले होते.

  • Que: ही चिठ्ठी आजवर सार्वजनिक का झाली नाही?

    Ans: फेडरल न्यायाधीशांनी ही चिठ्ठी सीलबंद (Sealed) करण्याचे आदेश दिले होते आणि तपास यंत्रणांनी तिची दखल घेतली नव्हती.

Web Title: Jeffrey epstein suicide note found in graphic novel sealed 7 years 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 02:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ
1

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप
2

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
3

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
4

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 10:32 AM
Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

May 18, 2026 | 10:30 AM
IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

May 18, 2026 | 10:30 AM
Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

May 18, 2026 | 10:16 AM
Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

May 18, 2026 | 09:49 AM
Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 18, 2026 | 09:40 AM
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

May 18, 2026 | 09:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM