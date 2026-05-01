Epstein Note: जेफ्री एपस्टाईनच्या मृत्यूचे गुपित ‘त्या’ पिवळ्या चिठ्ठीत? 7 वर्षांपासून सीलबंद असलेलं रहस्य अखेर आलं जगासमोर

Jeffrey Epstein suicide note leaked 2026 : जगातील सर्वात वादग्रस्त लैंगिक गुन्हेगार आणि अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ जेफ्री एपस्टाईनच्या (Jeffrey Epstein) मृत्यूचे गूढ उकलण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात झालेल्या त्याच्या कथित आत्महत्येबाबत एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, एपस्टाईनने मरण्यापूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली होती, जी गेली सात वर्षे जगापासून लपवून ठेवण्यात आली आहे.
न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका रिपोर्टनुसार, ही कथित आत्महत्या चिठ्ठी एपस्टाईनचा तुरुंगातील सहकारी निकोलस टार्टाग्लिओन याला सापडली होती. टार्टाग्लिओन हा स्वतः एक माजी पोलीस अधिकारी असून तो हत्येच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याने दावा केला आहे की, जुलै २०१९ मध्ये जेव्हा एपस्टाईनने पहिल्यांदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर त्याला त्याच्या कपाटातील एका ग्राफिक नॉव्हेलमध्ये (Graphic Novel) पिवळ्या रंगाचा एक कागद सापडला. या ‘लीगल पॅड’वरून फाडलेल्या कागदावर “निरोप घेण्याची वेळ झाली आहे” (It’s time to say goodbye) असे मोजकेच पण सूचक शब्द लिहिले होते.
टार्टाग्लिओनने ही चिठ्ठी तुरुंग प्रशासनाला न देता आपल्या वकिलांकडे सोपवली. यामागे त्याचे एक खास कारण होते. त्याला भीती होती की, जर त्याने ही चिठ्ठी अधिकृतपणे दिली असती, तर एपस्टाईन त्याच्यावरच हल्ल्याचा आरोप करून ती आत्महत्या असल्याचे भासवू शकला असता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, फेडरल न्यायाधीशांनी ही चिठ्ठी सीलबंद करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामुळे ती कधीच सार्वजनिक झाली नाही. अमेरिकन तपास संस्थांनी किंवा न्याय विभागाने या महत्त्वाच्या पुराव्याकडे डोळेझाक का केली, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
Jeffrey Epstein’s former cellmate reveals what’s inside his secret suicide note STILL being kept from public https://t.co/HLicCVhRN9 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 1, 2026
credit – social media and Twitter
जेफ्री एपस्टाईनवर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक तस्करीचे अत्यंत गंभीर आरोप होते. त्याच्या संपर्कात जगातील अनेक बडे राजकारणी, व्यापारी आणि सेलिब्रिटी होते. त्यामुळेच ऑगस्ट २०१९ मध्ये जेव्हा त्याने तुरुंगात गळफास लावून आत्महत्या केली, तेव्हा ती ‘हत्या’ असल्याचा संशय अनेकांनी व्यक्त केला होता. ज्या मॅनहॅटन तुरुंगात त्याला ठेवले होते, तिथे सुरक्षेच्या अनेक त्रुटी होत्या आणि सीसीटीव्ही कॅमेरेही त्या वेळी बंद होते. आता या सात वर्षे जुन्या चिठ्ठीचा खुलासा झाल्यामुळे, या प्रकरणातील दडपलेले सत्य बाहेर येईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Ans: एपस्टाईनचा तुरुंगातील सोबती निकोलस टार्टाग्लिओन याला ही चिठ्ठी त्याच्या कपाटातील एका ग्राफिक नॉव्हेलमध्ये सापडली होती.
Ans: त्या पिवळ्या कागदावर "निरोप घेण्याची वेळ झाली आहे" (Time to say goodbye) असे लिहिले होते.
Ans: फेडरल न्यायाधीशांनी ही चिठ्ठी सीलबंद (Sealed) करण्याचे आदेश दिले होते आणि तपास यंत्रणांनी तिची दखल घेतली नव्हती.