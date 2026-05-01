Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पुणे महापालिकेचा आणखी एक डांबर मिक्स प्रकल्प; येरवड्यातील प्लांटवरील ताण कमी होणार

रस्त्यांच्या कामासाठी डांबर मिक्स लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी शिंदेवाडी येथे दुसरा मिक्स प्लांट उभारण्यात येणार आहे. या नवीन प्लांटमुळे पुण्यातील अनेक भागात डांबर पुरवठा करता येणार आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 01:38 PM
पुणे महापालिकेचा आणखी एक डांबर मिक्स प्रकल्प; येरवड्यातील प्लांटवरील ताण कमी होणार

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : रस्त्यांच्या कामासाठी डांबर मिक्स लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी शिंदेवाडी येथे दुसरा मिक्स प्लांट उभारण्यात येणार आहे. या नवीन प्लांटमुळे पुण्यातील अनेक भागात डांबर पुरवठा करता येणार आहे. प्लांटसाठी शिंदेवाडी येथील महापालिकेची जकात नाक्याची सुमारे सव्वा पाच एकर इतकी जागा असून, ती जागा महापालिकेने पुन्हा एकदा ताब्यात घेतली आहे. तसेच नवीन प्लांटमुळे पुणे महापालिकेच्या येरवडा येथील प्लांटवरील ताण कमी हाेण्यास मदत हाेणार आहे.

पुणे शहरातील रस्ते बांधणी, डांबरीकरण, दुरुस्तीसाठी डांबर मिक्स आवश्यक असते. महापालिकेने याकरीता येरवडा येथे २०१६ साली प्लांट उभा केला आहे. या प्लांटमधुन आजपर्यंत सुमारे सात ते साडे सात लाख मेट्रीक टन इतक्या डांबरी मिक्सचे उत्पादन घेण्यात आले आहे. या प्लांटवर उत्पादनाची जबाबदारी असल्याने याचा वापर माेठ्या प्रमाणावर झाला आहे. यंत्रणेतील सुटेभाग आणि इंजिनची झीज झाली आहे. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीसाठी हा प्लांट वारंवार बंद ठेवावा लागत आहे, अन्यथा ताे बंद पडत आहे. यामुळे मागणीप्रमाणे डांबरी मिक्सचा पुरवठा केला जात नाही. तसेच या प्लांटपासून संपुर्ण शहरात डांबरी मिक्सचा पुरवठा करण्यासाठी वाहतुकीला विलंब लागताे. त्यामुळे वाहतुक खर्चातही वाढ हाेत आहे.

दरम्यान या पार्श्वभुमीवर महापालिका प्रशासनाकडून शहराच्या चारही दिशांना डांबरी मिक्स प्लांट उभारण्याची भुमिका घेण्यात आली. त्यानुसार शहराच्या दक्षिण दिशेला शिंदेवाडी येथे प्लांट उभारला जाणार आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने प्रस्तावावर अभिप्राय नाेंदविला आहे. ताे प्रस्ताव अभिप्रायासह स्थायी समितीने मंजुर केला आहे. शिंदेवाडी येथील महापालिकेच्या जकात नाक्याची सुमारे सव्वा पाच एकर इतकी जागा असुन, त्याचा वापर पीएमपीएमएलच्या गाड्या उभ्या करण्यासाठी केला जात हाेता. ही जागा महापालिकेने पुन्हा एकदा ताब्यात घेतली आहे. या ठिकाणी सध्या बसचे टायर, ड्रम, बंद पडलेल्या जुन्या गाड्या, आदी भंगार माल ठेवला जात आहे. या जागेला जाेडणारे दाेन रस्ते असुन, त्यामुळे शहराच्या दक्षिण भागात डांबर पुरवठा करणे शक्य हाेणार आहे. या जागेवर पार्कर प्लांट इंडीया लि. यांच्याकडून प्लांट बसविला जाईल. तसेच डांबर टॅंक, लाेडींग ट्रॅक उभारण्यात येईल.

या प्लांटमधून पुणे – मुंबई – बंगळूरु महामार्गा लगतच्या नऱ्हे, धायरी, आंबेगाव, नांदेड, किरकटवाडी, नांदाेशी, सणसनगर, खडकवासला भागात डांबर पुरवठा करता येईल. तसेच कात्रज, गुजरवाडी, काेळेवाडी ते उंड्री पर्यंतच्या भागात त्वरीत डांबर पुरवठा केला जाऊ शकताे. त्याचप्रमाणे बिबवेवाडी, काेंढवा – येवलेवाडी, धनकवडी, सिंहगड रस्ता, वानवडी, वारजे – कर्वेनगर या क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत रस्ते, समाविष्ट गावांतील रस्त्यांसाठी डांबर पुरवठा करता येणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : अंबुलगा कारखान्याची ऊसबिले थकीत, शेतकरी संकटात; दांपत्याचा विष प्राशन करण्याचा इशारा

Web Title: Pune municipal corporation is going to have another asphalt mixing project in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 01:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
3

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
4

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM