Epstein Files अन् उडणाऱ्या कार्स… 2026 मध्ये होणार मोठे खुलासे? प्रसिद्ध ज्योतिषी जेसिका ॲडम्सचा दावा

Jessica Adams 2026 Prediction : 2026 ची नवी पहाट होण्यासाठी काही तास उरले आहेत. यापूर्वी प्रसिद्ध ज्योतिषी जेसिका ॲडम्सने काही भविष्यवाण्या केल्या आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २०२६ मध्ये अनेक रहस्ये उलघडणार आहेत.

Updated On: Dec 31, 2025 | 11:23 PM
Jessica Adams 2026 Prediction

Epstein Files अन् उडणाऱ्या कार्स... 2026 मध्ये होणार मोठे खुलासे? प्रसिद्ध ज्योतिषी जेसिका ॲडम्सचा दावा

  • 2026 मध्ये होणार मोठ्या रहस्यांचा पर्दाफाश
  • एपस्टीव फाइल्समधून होणार मोठा खुलासा
  • डिजिटल तंत्रज्ञानात जग करणार प्रगती
  • आणखी काही रहस्ये उलघडणार
  • प्रसिद्ध ज्योतिषी जेसिका ॲडम्सचा दावा
Jessica Adams 2026 Predictions : जगभरात 2026 च्या स्वागतासाठी लोक सज्ज झाले आहेत. सर्वत्र २०२५ ची उलटी गिनती सुरु आहे. यंदाच्या वर्षात अनेक मोठ्या रहस्यांचा खुलासा झाला, अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगती झाली, अनेक देशांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींनी कहर माजवला, युद्ध सुरु झाले-संपले. अशाच बऱ्याच गोष्टी घडल्या ज्यांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. या सर्व घडामोडींनंतर आता जग नव्या वर्षाची वाट पाहत आहे. अशातच प्रसिद्धी ज्योतिषी जेसिका ॲडम्स यांनी २०२६ साठी काही महत्त्वाच्या आणि धक्कादायक भविष्यवाण्या केल्या आहेत.

जगभरात काही ठिकाणी मावळला २०२५ चा सूर्य! भारतापूर्वी ‘या’ देशांत नववर्षाचा जल्लोष साजरा

त्यांनी म्हटले आहे की, येत्या वर्षात जागतिक राजकारण, समाज आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात  अनेक मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. जेसिका ॲडम्स यांनी यापूर्वी केलेल्या कोव्हिड महामारी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बद्दलच्या निवडणुकांबाबच्या भविष्यवाण्या खऱ्या ठरल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी 2026 साठी देखील काही भविष्यवाणी केल्या आहेत.

Jeffrey Epstein संबंधित फाइल्समधून मोठा खुलासा

जेसिका ॲडम्स यांच्या मते, 2026 मध्ये जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) फाइल्ससंबंधी मोठे खुलासे होणार आहेत. या प्रकरणामध्ये अनेक मोठे नावे उघडकीस येतील. यामुळे समाजात आणि माध्यमांमध्ये गरदोळ राहिल. पीडीत महिला आणि सामजिक संघटना एकत्र येऊन आंदोलन करती. ज्याचा परिणाम जागतिक स्तरावर होण्याची शक्यता असल्याचे जेसिका ॲडम्स यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांच्या म्हणण्यानुसार, याबाबत संपूर्णपणे खुलासा होणार नाही, परंतु सुरुवातीच्या काळात काही रहस्ये उलगडण्याची शक्यता नक्कीच आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल

याशिवाय जेसिका ॲडम्स यांच्या भविष्यवाणीनुसार, जगभरात डिजिटल क्रांतीचा आणखी उगम होणार आहे. जेसिका यांच्या मते डिजिटल ट्विन्स तंत्रज्ञान 2026 मध्ये सामान्य होणार आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे लोक आपली व्हर्च्युअल कॉपी तयार करती, जी वास्तविक वेळेत अद्यायावत राहील. तसेच यामुळे लोक आपली कामे, मीटिंग्स, कागदपत्रे, नवीन कौशल्ये सहज हाताळू शकती. लोकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ होईल असे जेसिका ॲडम्सने म्हटले आहे.

हवेत उडणाऱ्या गाड्या

याशिवाय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आणखी एक मोठा बदल म्हणजे उडणाऱ्या कार्स आणि सेल्फ-ड्रायव्हिंग वाहनांचा वापर 2026 मध्ये सुरु होण्याची शक्यता आहे. यामुळे डिजिटल क्रांतीचा अनुभव लोकांना घेता येणार आहे. तसेच वेळेची बचतही होणार आहे. विशेष करुन समृद्ध देशांमध्ये सर्वात प्रथम हा बदल घडून येईल असे जेसिका यांचे म्हणणे आहे.

जागतिक राजकारणातही होणार बदल

जेसिका ॲडम्स यांच्या भविष्यवाणीनुसार, जागतिक राजकारणात देखील मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. गाझा संघर्ष २०२६ मध्ये सुरुच राहिल असे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे राजकीय तणावात वाढ होण्याची शक्यता आहे. जगाच्या नकाशात महत्त्वपूर्ण बदल 2026 मध्ये होतील. युक्रेन, गाझा आणि या देशांच्या आसपासच्या सीमांमध्ये मोठा बदल घडेल. याचा जागतिक राजकारणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

2026 Predictions: रशिया पुन्हा बनणार जगाचा ‘बॉस; अमेरिका भारतासमोर झुकणार? पाहा काय सांगतेय भविष्याची नांदी

Published On: Dec 31, 2025 | 11:23 PM

