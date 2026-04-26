Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Gaza Palestinians Vote In First Municipal Elections In 20 Years

Gaza Elections : गाझात नवा सुर्योदय! तब्बल २० वर्षानंतर पार पडले मतदान; लोकशाहीचा उदय होणार?

Gaza Local Elections : २० वर्षांच्या संघर्षानंतर गाझातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले आहे. यामागचे कारण म्हणजे गाझात नुकत्याच स्थानिक निवडणुका पार पडल्या आहे. ही गाझावासीयांसाठी नवी सुरुवात आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 09:28 AM
Gaza Local Elctions

Gaza Elections : गाझात नवा सुर्योदय! तब्बल २० वर्षानंतर पार पडले मतदान; लोकशाहीचा उदय होणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • गाझात लोकशाही स्थापन होणार
  • २० वर्षानंतर पार पडल्या निवडणुका
  • हमासकडूनही समर्थन
Gaza News in Marathi : जागतिक राजकारणात एका नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली आहे. तब्बल दोन दशकांनंतर शनिवारी (२५ एप्रिल)  इस्रायल-हमास युद्धामुळे ग्रस्त झालेल्या गाझा पट्टीमध्ये लोकशाहीचा सुर्योदय झाला आहे. गाझा(Gaza) च्या दीर अल-बलाह शहरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ऐतिहासिक मतदान पार पडले आहे. २००६ नंतर गाझात पहिल्यांदाच लोकशाही प्रक्रिया पार पडली असून येथील नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले आहे.

युद्धात होरपळले बालपण! चिमुकल्यांचा मरणाचा खेळ पाहून तुमचेही हृदय पिळवटेल, Video Viral

२७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुरु झालेल्या इस्रायल-हमास युद्धा(Israel Hamas War) मुळे आणि सततच्या हल्ल्यांमुळे गाझाच्या अनेक भागातील पायाभूक सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यामुळे कमी नुकसान बाधित असलेल्या दीर अल-बलाह शहरात निवडणुकीचे आयोजन करण्यात आले. पॅलेस्टिनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ७० हजार नोंदणीकृत मतदार असून दिवसभर मतदानासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

वेस्ट बँक आणि गाझात एकाच वेळी मतदान

याच वेळी गाझापट्टीजवळी वेस्ट बँक येथेही स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. विशेष म्हणजे दोन्ही निवडणुका अत्यंत शांततेत पार पडल्या. संपूर्ण पॅलेस्टिनी क्षेत्रात एकूण १८३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान पार पडल्या असून १३ लाख नागरिक मतदानासाठी पात्र होते. गाझात वीज टंचाई आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव ५ वाजेपर्यंतच मतदान सुरु होते, तर वेस्ट बँकेत रात्री ८ वाजेपर्यंत लोकांनी मतदानात सहभाग घेतला होता.

महिलांचाही सहभाग

महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे या निवडणुकीत एकूण ३२१ मतदार याद्यांची नोंद होती. प्रत्येक गटांत १५ उमेदवारांमध्ये किमान ४ महिलांचा सामावेश अनिवार्य करण्यात आला होता. यामुळे महिला सहभागाला प्रोत्साह मिळाले. हमास (Hamas) ने या निवडणुकीचे समर्थन करत विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले. तसेच भविष्यात संपूर्ण गाझात अशा निवडणुका घेतल्या जातील याचेही संकेत दिले.

गाझावासीयांना जगण्यासाठी नव्या आशेचा किरण

गेल्या २० वर्षांपासून गाझात इस्रायल-हमास युद्ध सुरु आहे. यामुळे गाझा पट्टी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून लोकांना पायाभूत सुविधा मिळणे देखील कठीण आहे. शिवाय राजकीय अस्थिरतेचाही सामाना लोकांना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत गाझावासीयांसाठी मतदान केवळ निवडणूक नसून जगण्याची नवी आशा आहे.  गाझातील मतदारांना आपली प्रतिक्रिया देत म्हटले की, आम्ही अनेक वर्षे निवडणुकीबद्दल केवळ ऐकले होते, पण आज मतदानाचा अधिकार प्रत्यक्षात बजावला असून आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे.

गाझा ते इराण…. Trump-Netanyahu यांच्यात तीन तास चर्चा; बंद दाराआड नेमकं काय घडलं?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गाझात किती वर्षानंतर पार पडले मतदान?

    Ans: गाझात तब्बल दोन दशके म्हणजेच जवळपास २० वर्षानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान पार पडले आहे.

  • Que: गाझातील निवडणुकीवर हमासची काय भूमिका होती?

    Ans: हमासने या निवडणुकीचे समर्थन करत विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले. तसेच भविष्यात संपूर्ण गाझात अशा निवडणुका घेतल्या जातील याचेही संकेत दिले आहेत.

Web Title: Gaza palestinians vote in first municipal elections in 20 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 09:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
2

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
3

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
4

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM