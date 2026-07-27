Latest News :पद सोडल्यानंतर बांगलादेशचे माजी राष्ट्राध्यक्ष शहाबुद्दीन भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात

बांगलादेशचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन, ज्यांनी दोन दिवसांपूर्वी राजीनामा दिला होता, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत चौकशी केली जाईल, असे कायदामंत्री मोहम्मद असदुझ्झमान यांनी रविवारी सांगितले.पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांचे दीर्घकाळापासूनचे सहकारी असलेले ७६ वर्षीय शहाबुद्दीन यांनी, आपला कार्यकाळ संपण्यास दोन वर्षे बाकी असतानाच प्रकृतीविषयक कारणांमुळे शुक्रवारी राजीनामा दिला होता. पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे सरकार राष्ट्रप्रमुख पदावरील जे पद प्रामुख्याने नाममात्र स्वरूपाचे आहे त्या व्यक्तीबाबत अस्वस्थ होते, अशा चर्चा सुरू असतानाच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. सरकार कोणावरही अन्याय करू इच्छित नाही. मात्र, त्यांनी राष्ट्रपतीपद स्वीकारण्यापूर्वीचे भ्रष्टाचाराचे आरोप बारकाईने तपासले जात आहेत, असे कायदा मंत्री असदुझ्झमान यांनी चट्टोग्राम येथे पत्रकारांना सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, जनतेच्या मागणीनुसार, माजी अध्यक्षांवरील आरोपांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. संविधानानुसार, संसदेचे अध्यक्ष हाफिज उद्दिन अहमद ९० दिवसांसाठी प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील आणि त्या कालावधीत नवीन अध्यक्षांची निवड करणे आवश्यक असेल.वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात गेलेले अहमद, या सर्वोच्च पदाचा प्रभारी कार्यभार स्वीकारण्यासाठी वेळेआधीच मायदेशी परतले.शहाबुद्दीन यांची निवड मागील संसदेने या सर्वोच्च पदासाठी केली होती. जुलै-ऑगस्ट २०२४ मधील हिंसक विद्यार्थी-आंदोलनामुळे हसीना यांचे ‘अवामी लीग’ सरकार कोसळल्यानंतरही, घटनात्मक पदावर कायम राहिलेले ते एकमेव व्यक्ती होते. १९७१ च्या मुक्तिसंग्रामातील योद्धे आणि कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील माजी न्यायाधीश असलेले शहाबुद्दीन यांची १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मागील संसदेने अध्यक्षपदी निवड केली होती. राष्ट्राचे नाममात्र प्रमुख म्हणून निवड होण्यापूर्वी, त्यांनी वैधानिक ‘अँटी-करप्शन कमिशन’ (ACC) चे आयुक्त आणि त्यानंतर खाजगी ‘इस्लामी बँक बांगलादेश’चे संचालक म्हणून काम केले होते.
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कायदा मंत्र्यांनी संकेत दिले की, एसीसी (ACC) आणि इस्लामी बँकेचे संचालक म्हणून शहाबुद्दीन यांनी केलेल्या कामांची सरकारी चौकशीच्या कक्षेत तपासणी केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शहाबुद्दीन यांनी रविवारी बांगलादेशच्या अध्यक्षांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या ‘बंगभवन’मधून बाहेर पडून राजधानीतील गुलशन भागातील आपल्या खाजगी निवासस्थानी स्थलांतर केले. नियमांनुसार, राजीनामा दिल्यानंतरही ते ३० दिवस राष्ट्रपती भवनात राहू शकले असते.सभापतींना उद्देशून लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात शहाबुद्दीन यांनी नमूद केले की, ते हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि मूत्रपिंडाशी संबंधित समस्यांनी ग्रस्त आहेत; तसेच त्यांना अलीकडेच ‘ऑटोनॉमिक न्यूरोपॅथी’ (Autonomic Neuropathy) असल्याचे निदान झाले आहे. या आजारांमुळे, राष्ट्रपतींसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक पदाची जबाबदारी पार पाडण्यास मी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अक्षम आहे, असे त्यांनी लिहिले.
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ते सशस्त्र दलांचे सरसेनापती होते, तरीही ही भूमिका प्रामुख्याने औपचारिक स्वरूपाची होती आणि कार्यकारी अधिकार पंतप्रधानांकडे होते. मात्र, २०२४ मधील हिंसाचारामुळे हसीना यांचे सरकार कोसळले आणि मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने त्यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला, तेव्हा शहाबुद्दीन यांची भूमिका चर्चेत आली. शहाबुद्दीन यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, अंतरिम सरकारने त्यांचा “अपमान” केला आहे; तसेच परदेशातील बांगलादेशी दूतावासांमधून त्यांची छायाचित्रेही हटवण्यात आली होती. त्या वेळी त्यांनी सांगितले की, त्यांना बीएनपीचा (BNP) “पूर्ण पाठिंबा” मिळाला होता, तर लष्करासोबतच नौदल आणि हवाई दलाच्या प्रमुखांनीही त्यांची ठामपणे बाजू घेतली होती.
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डिसेंबर २०२५ मधील एका मुलाखतीत, फेब्रुवारीच्या निवडणुका घेण्याचे आपले घटनात्मक कर्तव्य पूर्ण केल्यानंतर राजीनामा देण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती.