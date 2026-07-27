Dharmendra Pradhan: ‘मी रस्त्यावरचा लढवय्या आहे, एसी रूममध्ये बसून…’, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया

संसदेत प्रधान यांचे आगमन होताच भाजप आणि एनडीएचे खासदार आनंदी दिसले. त्यांनी प्रधान यांच्या डोक्यावर पारंपरिक टोपी घालून आणि खांद्यावर शाल टाकून त्यांचा सन्मान केला. एका खासदाराने टिप्पणी केली की, कोणत्याही विशिष्ट आरोपांचा सामना न करता मंत्र्याने राजीनामा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वास्तविक, ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे झालेल्या आंदोलनादरम्यान विरोधकांनी प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती जी मागणी सरकारने अखेरीस मान्य केली. काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी प्रधान यांच्यावर उपरोधिक टीका करत “अशा गोष्टी घडत असतात” असे म्हटले; त्यावर प्रधान यांनी प्रत्युत्तर देताना आपण जमिनीवर उतरून लढा देणारे नेते असल्याचे ठामपणे सांगितले.
#WATCH | Delhi: Former Union Education Minister and BJP MP Dharmendra Pradhan arrives at the Parliament. BJP-NDA MPs sloganeer “Dharmendra Pradhan zindabad” as they receive him here. pic.twitter.com/7DHXIzMkvI — ANI (@ANI) July 27, 2026
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शनिवारी धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट केले होते. त्यांनी सांगितले की, गेल्या चार दशकांपासून ते शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी तसेच शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी काम करत आहेत. एक मजबूत शिक्षण व्यवस्था हाच देशाच्या विकासाचा खरा पाया असतो, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. गेल्या दहा दिवसांत घडलेल्या घटनांबद्दल प्रधान यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. हा मुद्दा केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा नसून देशातील तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित आहे, यावर त्यांनी भर दिला. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होऊ नये किंवा ते कायदेशीर व राजकीय वादात अडकू नयेत, अशी त्यांची इच्छा होती; म्हणूनच शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे त्यांनी योग्य मानले.
दरम्यान, रविवारी पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ संदेश जारी करून परीक्षा सुधारणांसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, जलदगती न्यायालये आधीच स्थापन करण्यात आली आहेत आणि कठोर तरतुदी असलेले नवीन कायदे करण्यासाठी संसदेत पावले उचलली जात आहेत. मात्र, त्यांनी भविष्याचा विचार करण्यावर भर दिला, जेणेकरून परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय आणि पारदर्शक असेल तसेच त्यात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल.
परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी एका उच्च-स्तरीय कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. NTA (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) च्या परीक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ञांचा समावेश असलेला एक बहु-विद्याशाखीय गट मदत करेल. नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात अनेक तज्ञांचा समावेश आहे.
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