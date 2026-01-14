Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

VIRAL VIDEO: ‘हिंदूंची गळे कापूनच काश्मीर मिळेल…’ लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याचा भारताविरुद्ध कट्टरतावादी विषारी प्रचार

Pakistan News: लष्कर-ए-तैयबाचा कमांडर अबू मुसा काश्मिरी याने पीओजेकेमध्ये द्वेषपूर्ण भाषण दिले, ज्यामध्ये भारत आणि हिंदूंविरुद्ध हिंसाचार भडकला आणि पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांची निराशा उघड झाली.

Updated On: Jan 14, 2026 | 05:16 PM
let terrorist abu musa kashmiri hate speech against hindus india operation sindoor 2026

'हिंदूंची मुंडकी कापूनच मिळेल काश्मीर...' लष्कर-ए-तोयबाच्या अबू मुसाने भारताविरुद्ध ओकले विष, पहा व्हिडिओ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • दहशतवाद्याचे विषारी वक्तव्य
  • ऑपरेशन सिंदूरचा धसका
  • पाकिस्तानी लष्कराशी कनेक्शन

LeT terrorist Abu Musa Kashmiri hate speech : पाकिस्तानी (Pakistan) भूमीवरून भारताच्या विरोधात दहशतवादाचा कट रचणाऱ्या लष्कर-ए-तोयबा (LeT) या संघटनेचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे. लष्करचा कुख्यात कमांडर अबू मुसा काश्मिरी याने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoJK) एका सभेला संबोधित करताना अत्यंत प्रक्षोभक आणि द्वेषपूर्ण भाषण दिले आहे. “काश्मीर केवळ भीक मागून मिळणार नाही, तर हिंदूंचे गळे कापून मिळेल,” असे सांगत त्याने उघडपणे हिंसेला चिथावणी दिली आहे. या विधानामुळे सीमेवर तणावाचे वातावरण असून भारतीय सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत.

चिथावणीखोर भाषणामागचे षडयंत्र

अबू मुसाने हे भाषण नियंत्रण रेषेजवळील (LoC) तात्रीनोट आणि रावलकोटमधील हजिरा तहसील येथे दिले. केवळ दहशत निर्माण करणे हा त्याचा उद्देश नसून, पाकिस्तानमधील भरकटलेल्या तरुणांना कट्टरपंथी बनवून त्यांना भारताविरुद्ध भडकवण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या मते, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यापूर्वीही मुसाने अशाच प्रकारचे चिथावणीखोर भाषण दिले होते. त्यामुळे, हे भाषण म्हणजे येणाऱ्या एखाद्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याची पूर्वतयारी तर नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protest 2026: रस्ते रक्ताने माखले, शवागारे भरली; इराणमधील नरसंहाराचा ‘हा’ खळबळजनक अहवाल वाचून डोळे पाणावतील

‘ऑपरेशन सिंदूर’चा जबरदस्त दणका

भारतीय लष्कराने अलीकडेच राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मुळे सीमापार असलेल्या दहशतवादी तळांचे कंबरडे मोडले आहे. या कारवाईत अनेक बडे कमांडर मारले गेल्यामुळे दहशतवादी संघटनांमध्ये प्रचंड निराशेचे वातावरण आहे. स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरण्यासाठी आता अबू मुसासारखे दहशतवादी अशा प्रकारची हिंसक विधाने करत आहेत. भारतीय लष्कराच्या वाढत्या दबावामुळे पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना आता सार्वजनिक व्यासपीठांवरून विष ओकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आणि दहशतवादी एकच नाणे!

विशेष म्हणजे, अबू मुसाचे हे भाषण पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या विचारसरणीशी मिळतेजुळते आहे. असीम मुनीर यांनी अनेकदा भारताच्या आणि हिंदूंच्या विरोधात प्रक्षोभक विधाने केली आहेत. दहशतवादी संघटनांच्या या भाषणांमुळे हे सिद्ध झाले आहे की, पाकिस्तानातील दहशतवादी आणि तिथले लष्करी प्रशासन एकाच ध्येयासाठी काम करत आहेत. हे केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या शांततेसाठी मोठा धोका आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protests : ‘हल्ला केल्यास स्वतःचीच कबर खोदून घ्याल’ इराणच्या समर्थनात उभे ठाकले ‘हे’ तीन शक्तिशाली देश; डोनाल्ड ट्रम्प हैराण

भारताचे सडेतोड उत्तर

भारताने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ओरडून सांगितले आहे की, पाकिस्तान दहशतवादाचा वापर करून काश्मीरचा प्रश्न धगधगत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अबू मुसाचे हे ताजे व्हिडिओ पुराव्याच्या स्वरूपात भारताने जगासमोर मांडले आहेत. भारतीय सुरक्षा दले कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यास समर्थ असून सीमेवर कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अबू मुसा काश्मिरी कोण आहे?

    Ans: तो लष्कर-ए-तोयबा (LeT) या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर असून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्याचे काम करतो.

  • Que: त्याने भाषणात हिंदूंबद्दल काय म्हटले?

    Ans: त्याने अत्यंत हिंसक भाषेत हिंदूंचा शिरच्छेद करण्याची आणि काश्मीर मिळवण्यासाठी जिहाद पुकारण्याची चिथावणी दिली.

  • Que: ऑपरेशन सिंदूरचा या भाषणाशी काय संबंध आहे?

    Ans: भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन सिंदूरमुळे दहशतवादी तळांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्या निराशेपोटीच अबू मुसा अशा प्रकारची प्रक्षोभक विधाने करत आहे.

