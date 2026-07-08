PM Modi Indonesia Visit : भारत-इंडोनेशिया सामुद्रधुनी उभारणार; PM मोदींच्या दौऱ्यात दोन्ही देशांत महत्त्वपूर्ण करार

PM मोदींची इंडोनेशियातील हजारो वर्षे जुन्या हिंदी मंदिराला भेट; प्रम्बाननचा खास VIDEO पंतप्रधानांनी केला शेअर
महासागरात स्वतःची सामुद्रधुनी बांधणार आहेत. ही सामुद्रधुनी मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारावर असेल. भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील इंदिरा पॉईंट येथून फक्त १०० मीटर अंतरावर ही सामुद्रधुनी असेल, या निर्णयामुळे भारत आणि इंडोनेशिया हिंद महासागरातील चीनच्या मक्तेदारीला शह देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया दौऱ्यादरम्यान मंगळवारी सागरी धोरणाला नवी धार देत, सबांग बंदराच्या संयुक्त विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले.
पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी हा सन्मान प्रदान केला. हा सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींनी तो १४० कोटी भारतीयांना आणि भारत-इंडोनेशिया मैत्रीला समर्पित केला.
त्यांनी इंडोनेशियातील ११०० वर्षे जुन्या ऐतिहासिक हिंदू मंदिराला भेट दिली. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्यासोबत त्यांनी मंदिराची पाहणी केली. या भेटीचा व्हिडिओ पंतप्रधानांनी एक्सवर शेअर केला आहे.
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