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PM Modi Indonesia Visit : भारत-इंडोनेशिया सामुद्रधुनी उभारणार; PM मोदींच्या दौऱ्यात दोन्ही देशांत महत्त्वपूर्ण करार

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:42 PM IST
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सारांश

PM Modi Indonesia Visit Update : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंडोनेशिया दौऱ्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी महासागरात संयुक्त सामुद्रधुनी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

PM Modi Prambanan Temple Visit

PM Modi Indonesia Visit : भारत-इंडोनेशिया सामुद्रधुनी उभारणार; PM मोदींच्या दौऱ्यात दोन्ही देशांत महत्त्वपूर्ण करार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारत-इंडोनेशिया सामुद्रधुनी उभारणार
  • PM मोदींच्या दौऱ्यात दोन्ही देशांत महत्त्वपूर्ण करार
  • जाणून घ्या करारातील महत्त्वाचे मुद्दे
PM Modi Indonesia Visit : जकार्ता : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी, इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे पंतप्रधानांचे औपचारिक स्वागत करण्यात आले. जकार्ता येथील राष्ट्रपती भवनात आगमन झाल्यावर पंतप्रधान मोदींचे भव्य स्वागत करण्यात आले. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती सुबियांतो प्रबावो यांनी प्रथेचे उल्लंघन करून पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती सुबियांतो यांनी द्विपक्षीय बैठक घेतली आणि एक संयुक्त निवेदन जारी केले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इंडोनेशियाचा ‘बिनांग आदिपूणर्णा’ हा सर्वोच्च सन्मान राष्ट्रपती सुबियांतो प्रबावो यांच्या हस्ते देऊन सन्मानीत करण्यात आले.

PM मोदींची इंडोनेशियातील हजारो वर्षे जुन्या हिंदी मंदिराला भेट; प्रम्बाननचा खास VIDEO पंतप्रधानांनी केला शेअर

महासागरात स्वतःची सामुद्रधुनी बांधणार आहेत. ही सामुद्रधुनी मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारावर असेल. भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील इंदिरा पॉईंट येथून फक्त १०० मीटर अंतरावर ही सामुद्रधुनी असेल, या निर्णयामुळे भारत आणि इंडोनेशिया हिंद महासागरातील चीनच्या मक्तेदारीला शह देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया दौऱ्यादरम्यान मंगळवारी सागरी धोरणाला नवी धार देत, सबांग बंदराच्या संयुक्त विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले.

करारातील मुख्य मुद्दे असे

  • तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यासाठी करार
  • सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य
  • दुर्मीळ खनिजांच्या विकासासंदर्भात सामंजस्य करार
  • भारत इंडोनेशियाला ब्रह्मोस प्रणाली देणार
  • सेल इंडिया आणि पीटी परमिनास क्राकाटाऊ स्टीलसोबत धोरणात्मक करार
  • बाह्य अवकाशाचे अन्वेषण आणि वापरासाठी सहकार्य
  • कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये सहकार्य
  • वैद्यकीय उत्पादनांच्या नियमन क्षेत्रात सहकार्य
  • राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि
  • इंडोनेशियाची राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था यांच्यात सामंजस्य करार

सबका साथ, सबका विकास मंत्र इंडोनेशियाच्या संसदेत

सोमवारी (०७ जुलै) पंतप्रधानांनी इंडोनेशियाच्या संसदेला संबोधित केले होते. या संसदेत त्यांनी भारताच्या सबका साथ, सबका विकास मंत्राचा इंडोनेशियाच्या संसदेत उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, भारत विस्तारवादी नाही, तर विकासवादावर विश्वास ठेवतो. सर्वांच्या विकासासाठी आणि सहकार्याच्या भावनेतून भारत पुढे जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यावेळी त्यांनी भारत-इंडोनेशिया मैत्री, लोकशाही, विकास आणि दोन्ही देशांतील संस्कृती संबंधावर भाष्य केले.

इंडोनेशियाचा सर्वोच्च पुरस्कार पंतप्रधानांना प्रदान

पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी हा सन्मान प्रदान केला. हा सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींनी तो १४० कोटी भारतीयांना आणि भारत-इंडोनेशिया मैत्रीला समर्पित केला.

१,१०० वर्षे जुन्या हिंदू मंदिराला भेट

त्यांनी इंडोनेशियातील ११०० वर्षे जुन्या ऐतिहासिक हिंदू मंदिराला भेट दिली. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्यासोबत त्यांनी मंदिराची पाहणी केली. या भेटीचा व्हिडिओ पंतप्रधानांनी एक्सवर शेअर केला आहे.

PM Modi Indonesia Visit : भारताचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्रावर विश्वास; इंडोनेशियाच्या संसदेत PM मोदींचा मोठा संदेश

Web Title: Pm modi indonesia visit india indonesia maritime corridor agreement

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Published On: Jul 08, 2026 | 02:42 PM

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