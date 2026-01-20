Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

Michigan Road Accident : अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये हिमवृष्टीमुळे भीषण अपघात घडला आहे. मिशिगनच्या हायवेवर प्रचंड बर्फ साठला असल्याने गाड्या घसरल्या असून एकमेकांवर जोरात आदळल्या आहे. याचा भयावह व्हिडिओही समोर आला आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 09:48 AM
michigan road accident

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; 100 गाड्यांची एकमेकांना जोरदार धडक, थरारक VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये भयानक रस्ते अपघात
  • हायवेवर १०० वाहनांची एकमेकांना जोरदार धडक
  • भयावह दृश्याचा व्हिडिओ आला समोर
Michigan Snowstorm : वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या (America) मध्य पश्चिम भागात जोरदार बर्फवृष्टी सुरु आहे. यामुळे सामान्य जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत जाले आहे. यामुळे खराब दृश्यमानता आणि रस्त्यांवर बर्फामुळे घसरण निर्माण झाली आहे. यामुळे मिशिगनमध्ये मोठा रस्ता अपघात (Road Accident) घडला आहे. या अपघातात हायवेवर १०० हून अधिक गाड्या एकमेकांना जोरदार धडकल्या आहेत. याचा भयावह व्हिडिओही समोर आला आहे.

रस्ते गायब, घरेही दिसेनाशी… रशियात ४ मजली इमारती बर्फाच्या चादरीखाली; 30 वर्षात पहिल्यांदाच भीषण हिमवृष्टी VIDEO

स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोरदार बर्फवृष्टीमुळे हा अपघात झाला आहे. संपूर्ण रस्ते बर्फाखाली झाकले गेले आहे. तसेच खराब दृश्यमानतेमुळे वाहने चालवणे देखील कठीण झाले आहे. जोरदा थंड वारे वाहत असून रस्ता पूर्ण निसरडा झाला आहे. यामुळे वाहने अचानक घसरुन एकमेकांना धडकली आहे. चालकांना सावरण्याची संधीही मिळालेली नाही. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस, अग्निशमन दल आणि बचाव पथेक घटनास्थळी पोहोचले आहेत. परंतु खराब हवामानामुळे बचाव कार्यात अडथळा येत आहे. अनेक लोक गाड्यांमध्ये अडकले आहेत. सध्या या अपघातातील जखमींना बाहेर काढण्याचे आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याचे कामा सुरु आहे.

लोकांना घरातच राहण्याचे सरकारचे आवाहन

स्थानिक प्रशासनाने लोकांना घरातच राहण्याचे आवाहन केले आहे. लोकांना कोणत्याही आवश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अनेक प्रमुख महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत. तसेच हवामान अधिक खराब होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या अमेरिकेच्या अनेक मध्यपश्चिम भागांमध्ये तपामान अतिशय कमी झाले आहे. जोरदार बर्फवृष्टीमुळे वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. यामुळे विमान उड्डाणांवरही परिणाम होत आहे. परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.

रशियामध्येही जोरदार बर्फवृष्टी

याच वेळी रशियाच्या कामचटाक प्रदेशातही जोरदार बर्फवृष्टी सुरु आहे. यामुळे अनेक घरे बर्फाच्या चादरीखाली झाकले गेले आहेत. लोकांना खिडक्यांमधून उडी मारुन बाहेर पडावे लागत आहे. घरे, रस्ते, शाळा बर्फाखाली गाडले गेले आहेत. सध्या बर्फ हटवण्याचे कार्य सुरु आहे.

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मिशिगनमध्ये कशामुळे झाला अपघात?

    Ans: मिशिगनमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी सुरु आहे. यामुळे रस्त्यांवर घसरणपण आणि खराब हवामानामुळे कमी दृश्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे वाहने चालवताना चालंकाचे नियंत्रण सुटून भयावह रस्ते अपघात झाला आहे.

  • Que: मिशिगन रस्ते अपघातात किती वाहनांची धडक झाली?

    Ans: मिशिगनमध्ये १०० हून अधिक वाहने एकमेकांना धडकली आहेत.

  • Que: मिशिगन प्रशासनाने नागरिकांना काय सुचना दिल्या आहेत?

    Ans: प्रशासनाने नागरिकांना घरातच राहण्याचे आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

Published On: Jan 20, 2026 | 09:48 AM

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

Jan 20, 2026 | 09:48 AM
