Mayon Volcano: फिलीपिन्सचा सर्वात सक्रिय ज्वालामुखी पुन्हा जागृत; आकाशात राखेचे साम्राज्य अन् हजारो लोकांचे स्थलांतर, VIDEO VIRAL

Mayon Volcano eruption 2026 : फिलीपिन्सच्या (Philippines) अल्बे प्रांतात एका मोठ्या नैसर्गिक घटनेने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. रविवार, ३ मे २०२६ रोजी फिलीपिन्सचा सर्वात सक्रिय आणि प्रसिद्ध असा ‘मायन ज्वालामुखी’ (Mayon Volcano) पुन्हा एकदा जागृत झाला आहे. या ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे आकाशात राखेचे प्रचंड लोट पसरले असून, आजूबाजूचा परिसर धुरकट झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे स्थानिक प्रशासनाने हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले असून परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
मायन ज्वालामुखी आपल्या निमुळत्या आणि त्रिकोणी आकारासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. अल्बे प्रांतात, मनिलाच्या आग्नेयेला सुमारे ३३० किलोमीटर अंतरावर हा ज्वालामुखी स्थित आहे. रविवारच्या उद्रेकादरम्यान या ज्वालामुखीमध्ये ‘स्ट्रोम्बोलीयन’ (Strombolian activity) क्रिया सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रक्रियेमुळे ज्वालामुखीच्या मुखातून सतत लाव्हा, विषारी वायू आणि ज्वालामुखीजन्य मलबा बाहेर पडत आहे.
🌋 More than 10,000 individuals have been affected by the ongoing unrest of #MayonVolcano, and more than 5,000 persons are currently staying in evacuation centers, the National Disaster Risk Reduction and Management Council of the #Philippines said in its latest report on Monday.… pic.twitter.com/C6QWIARdYs — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) May 4, 2026
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या जरी उद्रेक मध्यम स्वरूपाचा असला, तरी कोणत्याही क्षणी परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. या उद्रेकामुळे हवेत पसरलेल्या राखेमुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. दृश्यमानता (Visibility) अत्यंत कमी झाल्याने अनेक रस्ते आणि महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, फिलीपिन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ व्होल्कॅनॉलॉजी अँड सिस्मॉलॉजी (PHIVOLCS) ने सावधगिरीचा उपाय म्हणून ‘लेव्हल ३’ चा सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या आधीच्या स्तरावरून वाढवून हा इशारा लागू करण्यात आला आहे.
#NEWS | 🇵🇭 — Mayon Volcano Erupts in Albay Province, Philippines Mayon Volcano in Albay province, Philippines, experienced heightened activity on May 2, 2026, with a pyroclastic density current (PDC) triggered by lava flow collapse along the Mi-isi Gully on its… pic.twitter.com/vFTJWJVZ6e — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) May 3, 2026
प्रशासनाने ज्वालामुखीच्या ६ किलोमीटरच्या परिघात (Permanent Danger Zone) कोणालाही प्रवेश करण्याची परवानगी दिलेली नाही. रहिवाशांना लाव्हा प्रवाह आणि भूस्खलनाचा धोका असल्यामुळे सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जवळपास ५,००० हून अधिक लोकांना तात्पुरत्या मदत केंद्रांमध्ये (Evacuation Centers) स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
🚨Mayon stratovolcano erupts in the Philippines. The ‘Ring of Fire’ is definitely up and on…
🔥🌋🔥 https://t.co/T5Sz9dj7nN — Nuclear Miss Information👩💻⚡️ (@TreeOfLifeSword) May 3, 2026
मायन ज्वालामुखी हा केवळ एक नैसर्गिक धोका नाही, तर तो फिलीपिन्सचा एक प्रमुख पर्यटन केंद्र देखील आहे. परंतु, सध्याच्या ज्वालामुखीच्या हालचालींमुळे पर्यटनावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. पॅसिफिक ‘रिंग ऑफ फायर’ (Ring of Fire) चा भाग असल्यामुळे या परिसरात भूकंपाचे धक्के आणि ज्वालामुखीचे उद्रेक सामान्य मानले जातात. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लाव्हा बाहेर पडणे आणि राख हवेत पसरणे जागतिक अर्थकारणावर आणि वातावरणावर अप्रत्यक्षपणे परिणाम करू शकते.
अल्बे प्रांताचे आपत्कालीन व्यवस्थापन पथक (APSEMO) परिस्थितीवर अहोरात्र लक्ष ठेवून आहे. स्थानिकांना अन्न, पाणी आणि वैद्यकीय मदत पुरवण्यात येत आहे. जोपर्यंत ज्वालामुखीची हालचाल पूर्णपणे शांत होत नाही, तोपर्यंत हा कडक इशारा कायम राहणार आहे.
Ans: मायन ज्वालामुखी फिलीपिन्सच्या अल्बे प्रांतात (मनिलापासून आग्नेयेला) स्थित आहे.
Ans: फिलीपिन्सच्या संस्थेने लेव्हल ३ (Intensified Unrest/Magmatic Unrest) चा सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे.
Ans: जवळपास ५,००० लोकांना सुरक्षित मदत केंद्रांमध्ये हलवण्यात आले आहे.