Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mayon Volcano: फिलीपिन्सचा सर्वात सक्रिय ज्वालामुखी पुन्हा जागृत; आकाशात राखेचे साम्राज्य अन् हजारो लोकांचे स्थलांतर, VIDEO VIRAL

Volcano Erupt: मनिलाच्या आग्नेयेला असलेल्या अल्बे प्रांतातील मायन ज्वालामुखीचा पुन्हा उद्रेक झाल्यानंतर, आकाशात राखेचे लोट पसरले आणि आजूबाजूच्या परिसराला राखेने वेढले. त्यानंतर हजारो लोकांना तेथून बाहेर काढण्यात आले आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 09:09 AM
mayon volcano eruption philippines may 2026

फिलीपिन्सचा सर्वात सक्रिय मायन ज्वालामुखी पुन्हा जागृत; आकाशात राखेचे साम्राज्य, हजारो लोकांचे स्थलांतर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • मायन ज्वालामुखीचा उद्रेक
  • सुरक्षितता आणि स्थलांतर
  • सतर्कतेचा इशारा (Alert Level 3)

Mayon Volcano eruption 2026 : फिलीपिन्सच्या (Philippines) अल्बे प्रांतात एका मोठ्या नैसर्गिक घटनेने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. रविवार, ३ मे २०२६ रोजी फिलीपिन्सचा सर्वात सक्रिय आणि प्रसिद्ध असा ‘मायन ज्वालामुखी’ (Mayon Volcano) पुन्हा एकदा जागृत झाला आहे. या ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे आकाशात राखेचे प्रचंड लोट पसरले असून, आजूबाजूचा परिसर धुरकट झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे स्थानिक प्रशासनाने हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले असून परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

मायन ज्वालामुखीचा रौद्र अवतार

मायन ज्वालामुखी आपल्या निमुळत्या आणि त्रिकोणी आकारासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. अल्बे प्रांतात, मनिलाच्या आग्नेयेला सुमारे ३३० किलोमीटर अंतरावर हा ज्वालामुखी स्थित आहे. रविवारच्या उद्रेकादरम्यान या ज्वालामुखीमध्ये ‘स्ट्रोम्बोलीयन’ (Strombolian activity) क्रिया सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रक्रियेमुळे ज्वालामुखीच्या मुखातून सतत लाव्हा, विषारी वायू आणि ज्वालामुखीजन्य मलबा बाहेर पडत आहे.

credit – social media and Twitter

तज्ज्ञांच्या मते, सध्या जरी उद्रेक मध्यम स्वरूपाचा असला, तरी कोणत्याही क्षणी परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. या उद्रेकामुळे हवेत पसरलेल्या राखेमुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. दृश्यमानता (Visibility) अत्यंत कमी झाल्याने अनेक रस्ते आणि महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hantavirus outbreak 2026 : समुद्राच्या मध्यभागी भयानक विषाणूचा हल्ला; आलिशान क्रूझवर 3 प्रवाशांचा मृत्यू, WHOचा सतर्कतेचा इशारा

सहा किलोमीटरचा परिसर सील आणि लेव्हल ३ चा इशारा

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, फिलीपिन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ व्होल्कॅनॉलॉजी अँड सिस्मॉलॉजी (PHIVOLCS) ने सावधगिरीचा उपाय म्हणून ‘लेव्हल ३’ चा सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या आधीच्या स्तरावरून वाढवून हा इशारा लागू करण्यात आला आहे.

credit – social media and Twitter

प्रशासनाने ज्वालामुखीच्या ६ किलोमीटरच्या परिघात (Permanent Danger Zone) कोणालाही प्रवेश करण्याची परवानगी दिलेली नाही. रहिवाशांना लाव्हा प्रवाह आणि भूस्खलनाचा धोका असल्यामुळे सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जवळपास ५,००० हून अधिक लोकांना तात्पुरत्या मदत केंद्रांमध्ये (Evacuation Centers) स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

redit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kailash Mansarovar: लिपुलेख वाद पेटला! नेपाळने कैलास मानसरोवर यात्रा रोखली; बालेन सरकारने भारत आणि चीनला पाठवले ‘असे’ पत्र

जागतिक परिणाम आणि पर्यटन स्थळ

मायन ज्वालामुखी हा केवळ एक नैसर्गिक धोका नाही, तर तो फिलीपिन्सचा एक प्रमुख पर्यटन केंद्र देखील आहे. परंतु, सध्याच्या ज्वालामुखीच्या हालचालींमुळे पर्यटनावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. पॅसिफिक ‘रिंग ऑफ फायर’ (Ring of Fire) चा भाग असल्यामुळे या परिसरात भूकंपाचे धक्के आणि ज्वालामुखीचे उद्रेक सामान्य मानले जातात. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लाव्हा बाहेर पडणे आणि राख हवेत पसरणे जागतिक अर्थकारणावर आणि वातावरणावर अप्रत्यक्षपणे परिणाम करू शकते.

अल्बे प्रांताचे आपत्कालीन व्यवस्थापन पथक (APSEMO) परिस्थितीवर अहोरात्र लक्ष ठेवून आहे. स्थानिकांना अन्न, पाणी आणि वैद्यकीय मदत पुरवण्यात येत आहे. जोपर्यंत ज्वालामुखीची हालचाल पूर्णपणे शांत होत नाही, तोपर्यंत हा कडक इशारा कायम राहणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मायन ज्वालामुखी कुठे आहे?

    Ans: मायन ज्वालामुखी फिलीपिन्सच्या अल्बे प्रांतात (मनिलापासून आग्नेयेला) स्थित आहे.

  • Que: सध्या कोणती अलर्ट लेव्हल जारी करण्यात आली आहे?

    Ans: फिलीपिन्सच्या संस्थेने लेव्हल ३ (Intensified Unrest/Magmatic Unrest) चा सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे.

  • Que: या उद्रेकामुळे किती लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे?

    Ans: जवळपास ५,००० लोकांना सुरक्षित मदत केंद्रांमध्ये हलवण्यात आले आहे.

Web Title: Mayon volcano eruption philippines may 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 09:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?
1

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम
2

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 
3

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा
4

WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

May 14, 2026 | 07:30 AM
Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

May 14, 2026 | 07:05 AM
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM