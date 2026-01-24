Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Middle East War Iran Nuclear Programme Us Report Israel In Tension

काय आहे इराणचे Nuclear गुपित? अमेरिकेच्या ‘त्या’ गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ, इस्रायलही हादरला

Iran Nuclear Secret : अमेरिकेच्या पेंटागॉनने इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत धक्कादायक दावा केला आहे. यामुळे इराण आणि अमेरिकेतील तणाव वाढत चालला आहे. मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत.

Updated On: Jan 24, 2026 | 08:20 PM
Iran Nuclear Secret

काय आहे इराणचे Nuclear गुपित? अमेरिकेच्या 'त्या' गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ, इस्रायलही हादरला

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत अमेरिकेचा धक्कादायक दावा
  • पेंटागॉनच्या अहवालाने इस्रायलही हादरला
  • जाणून घ्या काय आहे अहवालात
Iran Nuclear Programme : वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे, अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने इराणबाबत एक धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामुळे इराण आणि अमेरिकेतली तणाव शिगेला पोहचला असून नॅशनल डिफेन्स स्ट्रेटेजीच्या दस्ताऐवजात इराणच्या अणु कार्यक्रमाबाबत मोठा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे इस्रायलची (Israel) चिंता वाढली आहे. तसेच मध्यपूर्वेत अमेरिका आणि इराणमध्ये मोठ्या युद्धाची चाहूल लागली आहे. नुकतेच अमेरिकेने आपल्या नौदलाचा मोठा ताफा इराणच्या दिशेने पाठवला आहे.

Middle East War Alert : इराणमध्ये युद्धाचा बिगुल वाजला? 6 मोठ्या विमान कंपन्यांनी अचानक फ्लाइट्स केल्या रद्द, नेमकं काय सुरुय?

अमेरिकी हल्ल्यानंतरही इराणने पुन्हा उभारली लष्करी तळे

अमेरिकेच्या पेंटागॉनच्या या अहवालानुसार, इराणवर अमेरिकेने किंवा इस्रायलने पूर्ण लष्करी क्षमतेने हल्ला केला तरीही इराण आपल्या अण्वस्त्र बनवण्याच्या प्रकल्प थांबवणार नाही. अमेरिकेच्या या अहवालामुळे इस्रायलची अधिक चिंता वाढली आहे. या अहवालात असेही नमूद करण्यता आले आहे की, इराणचे लष्करी तळ, संरक्षण यंत्रणा आणि काही महत्वाच्या सुविधा २२ जून २०२५ मध्ये झालेल्या अमेरिकी हल्ल्यात नष्ट झाल्या आहेत. अमेरिकेने इस्रायल इराण युद्धादरम्यान ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर ही मोहिम राबवली होती. या मोहिमेत इराणचे फोर्डो (Fordow), नतान्झ (Natanz) आणि इस्फहान (Isfahan) हे तीन लष्करी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. परंतु अमेरिकेच्या अहवालामुसार, इराणने पुन्हा मोठ्या क्षेमतेने ही तळे उभारली आहे. यामुळे इराणकडून इस्रायलवर अण्वस्त्र हल्ल्याचा धोका अधिक वाढला आहे.

याशिवाय पेंटागॉनने अहवालात असेही सांगितले आहे की, इराणचे प्रॉक्सीगट पुन्हा उभारण्यात येण्याची शक्यता आहे. या अहवालात इराणवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या मते, इराण आणि त्याचे प्रॉक्सी गट अमेरिकन नागरिकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार आहे. तसेच सध्या इराण इस्रायलला नष्ट करण्याची योजना आखत असल्याचा इशाराही या अहवालातून देण्यात आला आहे. इराणमुळे मध्यपूर्वेत अस्थिरता निर्माण झाली असून अमेरिकन सैन्याच्या सुरक्षेसाठी ही परिस्थिती धोकादायक ठरत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.

इराणने अमेरिकेचे सर्व आरोप फेटाळले

याच वेळी इराणने अमेरिकेच्या सर्व आरोपांना फेटाळले आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी आणि भारतातील इराणी राजदूत डॉ. अब्दुल हकीम यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणने कधीच अण्वस्त्रे बनवण्याची इच्छा ठेवलेली नाही. अण्वस्त्रे बनवणे हे इस्लामध्ये हराम आहे. यामुळे इराणचा अणु कार्यक्रम केवळ शांततेच्या उद्देशासाठी आणि मानवी गरजांसाठी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

US Iran Tension : इराणमध्ये अजूनही ट्रम्पचा खेळ सुरुच? पॅसिफिकवरून अमेरिकी विमानांचे उड्डाण, नेमकं काय शिजतंय?

Web Title: Middle east war iran nuclear programme us report israel in tension

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवली? ट्रम्पच्या खास सहकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ, २५% टॅरिफ कमी होण्याचे दिले संकेत
1

भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवली? ट्रम्पच्या खास सहकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ, २५% टॅरिफ कमी होण्याचे दिले संकेत

World War 3: जगाचा विनाश! अमेरिकेच्या युद्धनौका इराणकडे रवाना अन्…; युद्धाचा भडका उडणार?
2

World War 3: जगाचा विनाश! अमेरिकेच्या युद्धनौका इराणकडे रवाना अन्…; युद्धाचा भडका उडणार?

खबरदार! अमेरिकेवर येणार भयानक संकट; Air India ने रद्द केली सर्व उड्डाणे, नेमके प्रकरण काय?
3

खबरदार! अमेरिकेवर येणार भयानक संकट; Air India ने रद्द केली सर्व उड्डाणे, नेमके प्रकरण काय?

Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग
4

Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काय आहे इराणचे Nuclear गुपित? अमेरिकेच्या ‘त्या’ गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ, इस्रायलही हादरला

काय आहे इराणचे Nuclear गुपित? अमेरिकेच्या ‘त्या’ गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ, इस्रायलही हादरला

Jan 24, 2026 | 08:20 PM
तुमचे पायही सतत सुजतात का? मग घरच्या घरी या 5 सवयींचे पालन करा, काही दिवसांतच मिळेल आराम

तुमचे पायही सतत सुजतात का? मग घरच्या घरी या 5 सवयींचे पालन करा, काही दिवसांतच मिळेल आराम

Jan 24, 2026 | 08:15 PM
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
पत्नीचे अनैतिक संबंध? संशय येताच नवऱ्याने चाकू घेतला अन्…; पुण्यात घडली हृदयद्रावक घटना

पत्नीचे अनैतिक संबंध? संशय येताच नवऱ्याने चाकू घेतला अन्…; पुण्यात घडली हृदयद्रावक घटना

Jan 24, 2026 | 07:51 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचे आदेश; तृतीयपंथीयांच्या तक्रारी सोडवा आणि तातडीने ओळखपत्रे द्या!

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचे आदेश; तृतीयपंथीयांच्या तक्रारी सोडवा आणि तातडीने ओळखपत्रे द्या!

Jan 24, 2026 | 07:45 PM
Silver Rate: बापरे! चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ , ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ

Silver Rate: बापरे! चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ , ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ

Jan 24, 2026 | 07:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM