Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • War Alert Six Major Airlines Suddenly Cancelled Flights Amid Us Iran Tension In Middle East

Middle East War Alert : इराणमध्ये युद्धाचा बिगुल वाजला? 6 मोठ्या विमान कंपन्यांनी अचानक फ्लाइट्स केल्या रद्द, नेमकं काय सुरुय?

War Alert : इराणमध्ये काहीतरी मोठे घडणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. ६ मोठ्या विमान कंपन्यांनी अचानक इराणकडे जाणाऱ्या फ्लाइट्स रद्द केल्या आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:08 PM
Iran US Tension

War Alert : इराणमध्ये युद्धाचा बिगुल वाजला? 6 मोठ्या विमान कंपन्यांनी अचानक फ्लाइट्स केल्या रद्द, नेमकं काय सुरुय?

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण-अमेरिकेत पुन्हा वाद
  • इराणमध्ये काहीतरी मोठं घडणार
  • ६ मोठ्या विमान कंपन्यांनी उड्डाणे केली रद्द
Iran US Tension : तेहरान : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचा बिगुल लागला आहे. इराण (Iran) आणि अमेरिकेतील तणाव पुन्हा वाढला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अमेरिकन नौदलाचा एक मोठा ताफा मध्यपूर्वेत तैनात करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झासली आहे. अमेरिकेच्या या पावलामुळे इराणने प्रत्युत्तरदाखल युद्धाचे संकेत दिले आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे.

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

दरम्यान या तणावाचा परिणाम हा आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर दिसू लागला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सरु होती. सध्या परिस्थिती काहीशी शांत झाली आहे. परंतु अमेरिका आणि इराणमधील या नव्या तणावामुळे पुन्हा एकदा भितीचे वातावरण पसरले आहे.

अनेक विमान उड्डाणे रद्द

  • याच वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक युरोपीय कंपन्यांनी मध्यपर्वेती उड्डाणे रद्द केली आहेत. काही उड्डाणांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत, तर काही उड्डाणे पुढे ढकलण्य़ात आली आहे.
  • यामध्ये युरोपीयन कंपनी एअर फ्रान्सने पॅरिस ते दुबई उड्डाणे तात्पुरत्या काळासाठी रद्द केली आहेत. त
  • सेच KLM ने दुबई, रियाध, दम्मा, आणि तेल अवीव येथील उड्डाणे रद्द केली आहेत. तर अनेक आखाती देश इराण, इराक आणि इस्रायलच्या हवाई हद्दीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • ब्रिटिश एअर ऐवजी, एक्सएअर आणि टार्नास्विया या विमान कंपन्यांनी देखील उड्डाणे रद्द केली आहे.
  • तर लुप्थांसाने मार्चच्या अखेरपर्यंत तेहरानला जाणाऱ्या सर्व फ्लाइट्स रद्द केल्या आहेत. तेल अवीव आणि जॉर्डनसाठी काही उड्डाणे चालू ठेवली आहेत.
विमान उड्डाणे रद्द झाल्याने हजारो प्रवाशांची कामे विस्कळीत झाली आहेत. तसेच याचा परिणाम मध्यपूर्वेतील देशांशी असलेल्या व्यापारावर आणि पर्यटनावरही होत आहे. तेल बाजार, स्टॉक एक्सजेंजवरही मोठा परिणाम होत आहे. याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परंतु याचा सर्वाधिक फटका मध्यपूर्वेतीक आखाती देशांना होत आहे. येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु अमेरिका (America) किंवा इराण मागे हटण्यास तयार नाहीत. इराणच्या निशाण्यावर अमेरिकेची लष्करी तळे आहेत. मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग गडद झाले आहे.

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत काय सांगितले?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या नौदलाचा मोठा ताफा इराणकडे रवाना झाला आहे.

  • Que: इराणने अमेरिकेच्या पावलावर काय संकेत दिले आहेत.

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणकडे अमेरिकन नौदलाचा ताफा सोडला असून इराणने प्रत्युत्तरात्मक युद्धाचे संकेत दिले आहेत.

  • Que: इराण-अमेरिकेच्या तणावाचा काय परिणाम होत आहे?

    Ans: इराण-अमेरिकेच्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द झाली आहेत, तसेच मध्यपूर्वेतील इराक, इराण, इस्रायलमध्ये लोकांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. तसेच या देशांशी सुरु असलेल्या व्यापारावर परिणाम होत आहे.

Web Title: War alert six major airlines suddenly cancelled flights amid us iran tension in middle east

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 03:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली
1

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल
2

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल

ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 
3

ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 

युद्धविराम की तिसरे महायुद्ध? अबू धाबीत रशिया-युक्रेन शांतता चर्चेसाठी आमने-सामने, जगाचा श्वास रोखला!
4

युद्धविराम की तिसरे महायुद्ध? अबू धाबीत रशिया-युक्रेन शांतता चर्चेसाठी आमने-सामने, जगाचा श्वास रोखला!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Middle East War Alert : इराणमध्ये युद्धाचा बिगुल वाजला? 6 मोठ्या विमान कंपन्यांनी अचानक फ्लाइट्स केल्या रद्द, नेमकं काय सुरुय?

Middle East War Alert : इराणमध्ये युद्धाचा बिगुल वाजला? 6 मोठ्या विमान कंपन्यांनी अचानक फ्लाइट्स केल्या रद्द, नेमकं काय सुरुय?

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
IND VS NZ 2nd T20l Match : टी२० मध्ये भारताने पाकिस्तानचा विश्वविक्रम मोडला! धावांचा पाठलाग करताना केला ‘हा’ पराक्रम 

IND VS NZ 2nd T20l Match : टी२० मध्ये भारताने पाकिस्तानचा विश्वविक्रम मोडला! धावांचा पाठलाग करताना केला ‘हा’ पराक्रम 

Jan 24, 2026 | 03:01 PM
Nagpur Crime: OYO हॉटेलमध्ये झालेल्या हत्येचं गूढ उकललं! प्रियकरानेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रेयसीची केली हत्या

Nagpur Crime: OYO हॉटेलमध्ये झालेल्या हत्येचं गूढ उकललं! प्रियकरानेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रेयसीची केली हत्या

Jan 24, 2026 | 03:00 PM
केक… फळं… गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

केक… फळं… गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

Jan 24, 2026 | 03:00 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा

Jan 24, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM