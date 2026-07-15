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US Tariff Threat : ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ डाव; रशियन तेल खरेदीवरुन भारत पुन्हा निशाण्यावर

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:04 PM IST
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सारांश

US Tariff Threat : युक्रेनमधील वाढते हल्ले पाहता रशियावर निर्बंद लादण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर रशियावर निर्बंध लादण्यासाठी एक नवा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. रशियावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न अमेरिका करत असून पुन्हा त्याच्याकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशावर टॅरिफचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे.

US Tariff Threat

US Tariff Threat : ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ डाव; रशियन तेल खरेदीवरुन भारत पुन्हा निशाण्यावर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारतावर पुन्हा टॅरिफ लादणार अमेरिका?
  • रशियन तेल खरेदीवरुन कारवाईची शक्यता
  • हे पाच देशही निशाण्यावर
US Tariff Threat Russian Oil News in Marathi : वॉशिंग्टन : भारत पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या निशाण्यावर आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदीवरुन अमेरिका कारवाई करण्याच्या तयारीत असून भारतावर आणि आणखी काही देशांवर १००% टॅरिफ लादण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेन सिनेटमध्ये रशियावरील निर्बंधांशी संबंधित एक नवे विधेयक मांडण्यात आले आहे. यामध्ये भारतासह चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या देशांचा समावेश आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियावरील निर्बंधाच्या प्रस्तावाला रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक अशा दोन्ही पक्षांकडून पाठिंबा मिळत आहे. रशियाच्या उर्जा निर्यातीवर आर्थिक दबाव निर्माण करण्याचा जेणेकरुन त्याची युद्धक्षमता कमी होईल असा यामागाचा उद्देश आहे. यापूर्वी ५००% टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु नव्या सुधारित प्रस्तावानुसार, १००% टॅरिफ लादले जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहे कारण?

हे विधेयक मंजूर झाल्यावर अमेरिका केवळ रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या कारणावरुन एखाद्या देशावर मोठा टॅरिफ लादू शकते. तसेच रशियाच्या केंद्रीय बँकावर, उर्जा प्रकल्पांवर, शॅडो टँकर ताफ्यावर आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही अमेरिका निर्बंध लादण्याची शक्यता आहे.

भारताला सर्वाधिक धोका

रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार आहे. भारताने जून २०२६ मध्ये रशियाकडून प्रतिदिन २६.१ लाख बॅरल कच्चे तेले आयात केले होते. हा भारताच्या एकूण तेल निर्यातींपैकी ५२.४% हिस्सा आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत भारताने जवळपास ३९% अधिक तेल आयात रशियाकडून केली आहे.

युरोपीय देशांना सवलत

मात्र, दुसरीकडे काही युरोपीय देशांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. रशियाकडून नैसर्गिक वायूची मर्यादित आयात करणाऱ्या आणि त्यावर अवलंबित्व कमी ठेवणाऱ्या देशांवर १००% टॅरिफमधून सुट मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु या भेदभावामुळे मोठा वादही निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सध्या हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित झालेले नाही. यासाठी सिनेच आणि प्रितिनधीगृहा अशा दोन्ही सभागृहांची मंजूरी आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वाक्षरी होऊन हे विधेयक लागू होते. काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प राष्ट्रीय हित लक्षात घेता काही देशांना टॅरिफ निर्बाधांपासून सूट देण्याची शक्यता आहे. यामुळे या विधेयकाकडे भारतासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Us tariff threat trump targets india china over russian oil imports

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Published On: Jul 15, 2026 | 04:04 PM

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