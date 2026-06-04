Mount Everest : थरारक! मृत्यूनेही टेकले गुडघे; 8 हजार मीटर उंचीवरून 6 दिवस रांगत खाली आला ‘माउंटन टायगर’ हिलरी दावा शेर्पा

Hillary Dawa Sherpa Everest Rescue 2026 : जगातील सर्वात उंच आणि तितकेच धोकादायक शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टवरून (Mount Everest) एक अशी अद्भूत आणि अशक्यप्राय वाटणारी घटना समोर आली आहे, ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. माउंट एव्हरेस्टच्या बर्फाळ कड्यांमध्ये आणि हाडे गोठवणाऱ्या थंडीत जर एखादी व्यक्ती ६ दिवस बेपत्ता झाली, तर ती जिवंत राहण्याची शक्यता शून्य मानली जाते. परंतु, अत्यंत अनुभवी नेपाळी मार्गदर्शक (Sherpa Guide) हिलरी दावा शेर्पा यांनी आपल्या अदम्य इच्छाशक्तीच्या आणि धैर्याच्या जोरावर या निसर्गाच्या क्रूर नियमालाही खोटे ठरवले आहे. ३० मेच्या सकाळपासून बेपत्ता असलेले ५२ वर्षीय दावा शेर्पा तब्बल ६ दिवसांनंतर गुरुवारी बर्फातून स्वतःला फरफटत आणि रांगत बेस कॅम्पजवळ घेऊन आले. त्यांच्या जिवंत परतण्याची ही घटना म्हणजे केवळ विज्ञानाला पडलेले कोडे नसून मानवी जिद्दीचा एक जिवंत चमत्कार आहे.
ब्रिटीश रॉयल मरीनचे माजी सैनिक आणि प्रसिद्ध गिर्यारोहक ख्रिस थ्रॉल (Chris Thrall) आणि त्यांचे नेपाळी मार्गदर्शक हिलरी दावा शेर्पा यांनी २९ मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजता ८,८४९ मीटर उंचीच्या एव्हरेस्ट शिखरावर तिरंगा आणि आपले झेंडे फडकवले होते. परंतु, एव्हरेस्ट चढण्यापेक्षा तिथून सुखरूप खाली उतरणे हे सर्वात मोठे आव्हान असते. ३० मे रोजी सकाळी ७,९५० मीटर उंचीवर असलेल्या ‘कॅम्प फोर’ (Camp 4) मधून खाली उतरत असताना निसर्गाचे रूप बदलले. हा परिसर ‘डेथ झोन’ (Death Zone) म्हणून ओळखला जातो, जिथे हवेमध्ये ऑक्सिजनची पातळी अत्यंत नगण्य असते. याच भागात प्रचंड थकवा आणि खराब हवामानामुळे दावा शेर्पा एका जागी विश्रांतीसाठी बसले आणि तेथूनच ते आपल्या सहकाऱ्यांपासून ताटातूट होऊन बर्फाळ वादळात बेपत्ता झाले.
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दावा शेर्पा ज्या उंचीवर बेपत्ता झाले होते, तिथे उणे ४० अंश तापमान आणि वेगाने वाहणारे वारे होते. ६ दिवसांपर्यंत त्यांच्याशी कोणताही संपर्क होऊ शकला नाही आणि शोधमोहीम राबवूनही त्यांचा शोध लागला नाही. यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि एजन्सीने ते मरण पावले असावे असा गृहीत धरले. काठमांडू येथील त्यांच्या घरी पत्नी दामू शेर्पा आणि त्यांच्या मुलीने दावा यांच्या आत्म्याच्या शांततेसाठी अंत्यविधीचे विधी आणि ‘मृत्यू पूजा’ (Funeral Rituals) देखील सुरू केली होती. पूजेचा दुसरा दिवस सुरू असतानाच अचानक स्थानिक बातम्यांवर आणि एका ओळखीच्या व्यक्तीचा फोन आला की दावा शेर्पा जिवंत सापडले आहेत. पहिल्यांदा कुटुंबीयांना यावर विश्वासच बसला नाही, परंतु जेव्हा बेस कॅम्पवरून त्यांचा सूप पितानाचा फोटो पाठवण्यात आला, तेव्हा कुटुंबाला आपले अश्रू आवरता आले नाहीत.
¡Los milagros existen!❤️
Hillary Dawa Sherpa, desaparecido el 29/05 en el descenso desde C4 en Everest, ha sido rescatado por miembros del SPCC tras conseguir descender por sus medios hasta el Crampon Point, sin agua, ni comida ni soporte de O2.
Leer 👉https://t.co/YoRqWvYqs7 pic.twitter.com/Kzutxpqie8 — L. Carlos Garranzo (@CarlosGarranzo) June 4, 2026
credit – social media and Twitter
दावा शेर्पा यांची ही सुटका एका वेगळ्याच कारणाने जगाला थक्क करून सोडत आहे. २९ मे रोजी एव्हरेस्टचा गिर्यारोहण हंगाम अधिकृतपणे संपला होता. त्यामुळे ३१ मे रोजी बेस कॅम्पवरील ‘सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिती’च्या (SPCC) पथकाने येथील रस्ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि खोल दऱ्या पार करण्यासाठी लावलेल्या सर्व लोखंडी शिड्या (Ladders) आणि दोरखंड काढून घेतले होते. अत्यंत धोकादायक आणि सतत बर्फ कोसळणाऱ्या ‘खुंबू आईसफॉल’ (Khumbu Icefall) भागातून कोणत्याही संरक्षणाशिवाय आणि शिड्यांशिवाय खाली येणे म्हणजे थेट मृत्यूच्या दरीत उडी मारण्यासारखे होते. मात्र, दावा शेर्पा यांनी कोणत्याही साधनांशिवाय, अन्न, पाणी आणि अतिरिक्त ऑक्सिजनशिवाय या मृत्यूच्या दऱ्या पार केल्या आणि रांगत रांगत ‘क्रॅम्पॉन पॉईंट’ गाठला, जिथे कचरा गोळा करणाऱ्या पथकाने त्यांना पाहिले.
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८के एक्सपेडिशन्सच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या एका हवाई पाहणीदरम्यान दावा शेर्पा यांनी वरून उडणारे हेलिकॉप्टर पाहिले होते. त्यांनी बर्फातून आपले दोन्ही हात वर करून मदतीसाठी इशारा केला होता, परंतु दुर्दैवाने हेलिकॉप्टरमधील बचाव पथकाला ते दिसू शकले नाहीत. तरीही त्यांनी आशा सोडली नाही. गुरुवारी सकाळी जेव्हा एसपीसीसीच्या सफाई कामगारांना एक व्यक्ती बर्फातून रांगत येताना दिसली, तेव्हा त्यांनी तातडीने धाव घेत त्यांना वाचवले. त्यांचे हात-पाय अत्यंत गारठले (Severe Frostbite) होते आणि ते खूप हळू बोलत होते. त्यांना तात्काळ प्राथमिक उपचार देऊन काठमांडू येथील ‘हॅम्स’ (HAMS Hospital) रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.