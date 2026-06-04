Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Nepali Guide Hillary Dawa Sherpa Miracle Survival Six Days Missing Mount Everest Death Zone Crawling

Mount Everest : थरारक! मृत्यूनेही टेकले गुडघे; 8 हजार मीटर उंचीवरून 6 दिवस रांगत खाली आला ‘माउंटन टायगर’ हिलरी दावा शेर्पा

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:48 PM IST
जाहिरात
सारांश

Nepali Guide Everest : ३० मे रोजी जगातील सर्वोच्च शिखर माउंट एव्हरेस्टवरून बेपत्ता झालेले हिलरी दावा शेर्पा सहा दिवसांनंतर रांगत बेस कॅम्पवर परतले आहेत. ते मरण पावले असावेत असे सर्वांना वाटले होते, पण ते परत आले आहेत.

Hillary Dawa Sherpa Everest Rescue 2026

Mount Everest : ६ दिवस बेपत्ता राहिल्यानंतर मृत्यूवर मात करून; रांगत रांगत बेस कॅम्पवर परतलेला नेपाळी गाईड एव्हरेस्टवरून परतला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मृत्यूच्या दारातून परतीचा प्रवास
  • अंत्यविधी सुरू असताना चमत्कार
  • शिडीशिवाय पार केला जीवघेणा ‘खुंबू आईसफॉल’

Hillary Dawa Sherpa Everest Rescue 2026 : जगातील सर्वात उंच आणि तितकेच धोकादायक शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टवरून (Mount Everest) एक अशी अद्भूत आणि अशक्यप्राय वाटणारी घटना समोर आली आहे, ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. माउंट एव्हरेस्टच्या बर्फाळ कड्यांमध्ये आणि हाडे गोठवणाऱ्या थंडीत जर एखादी व्यक्ती ६ दिवस बेपत्ता झाली, तर ती जिवंत राहण्याची शक्यता शून्य मानली जाते. परंतु, अत्यंत अनुभवी नेपाळी मार्गदर्शक (Sherpa Guide) हिलरी दावा शेर्पा यांनी आपल्या अदम्य इच्छाशक्तीच्या आणि धैर्याच्या जोरावर या निसर्गाच्या क्रूर नियमालाही खोटे ठरवले आहे. ३० मेच्या सकाळपासून बेपत्ता असलेले ५२ वर्षीय दावा शेर्पा तब्बल ६ दिवसांनंतर गुरुवारी बर्फातून स्वतःला फरफटत आणि रांगत बेस कॅम्पजवळ घेऊन आले. त्यांच्या जिवंत परतण्याची ही घटना म्हणजे केवळ विज्ञानाला पडलेले कोडे नसून मानवी जिद्दीचा एक जिवंत चमत्कार आहे.

शिखर सर केले, पण परतीचा प्रवास काळ बनून आला!

ब्रिटीश रॉयल मरीनचे माजी सैनिक आणि प्रसिद्ध गिर्यारोहक ख्रिस थ्रॉल (Chris Thrall) आणि त्यांचे नेपाळी मार्गदर्शक हिलरी दावा शेर्पा यांनी २९ मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजता ८,८४९ मीटर उंचीच्या एव्हरेस्ट शिखरावर तिरंगा आणि आपले झेंडे फडकवले होते. परंतु, एव्हरेस्ट चढण्यापेक्षा तिथून सुखरूप खाली उतरणे हे सर्वात मोठे आव्हान असते. ३० मे रोजी सकाळी ७,९५० मीटर उंचीवर असलेल्या ‘कॅम्प फोर’ (Camp 4) मधून खाली उतरत असताना निसर्गाचे रूप बदलले. हा परिसर ‘डेथ झोन’ (Death Zone) म्हणून ओळखला जातो, जिथे हवेमध्ये ऑक्सिजनची पातळी अत्यंत नगण्य असते. याच भागात प्रचंड थकवा आणि खराब हवामानामुळे दावा शेर्पा एका जागी विश्रांतीसाठी बसले आणि तेथूनच ते आपल्या सहकाऱ्यांपासून ताटातूट होऊन बर्फाळ वादळात बेपत्ता झाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Solar Eclipse: शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण 6 मिनिटे आणि 23 सेकंद दिसणार; जाणून घ्या ते भारतात दिसेल का?

घरी सुरू होती मृत्यूची पूजा; फोटो पाहून अश्रू अनावर!

दावा शेर्पा ज्या उंचीवर बेपत्ता झाले होते, तिथे उणे ४० अंश तापमान आणि वेगाने वाहणारे वारे होते. ६ दिवसांपर्यंत त्यांच्याशी कोणताही संपर्क होऊ शकला नाही आणि शोधमोहीम राबवूनही त्यांचा शोध लागला नाही. यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि एजन्सीने ते मरण पावले असावे असा गृहीत धरले. काठमांडू येथील त्यांच्या घरी पत्नी दामू शेर्पा आणि त्यांच्या मुलीने दावा यांच्या आत्म्याच्या शांततेसाठी अंत्यविधीचे विधी आणि ‘मृत्यू पूजा’ (Funeral Rituals) देखील सुरू केली होती. पूजेचा दुसरा दिवस सुरू असतानाच अचानक स्थानिक बातम्यांवर आणि एका ओळखीच्या व्यक्तीचा फोन आला की दावा शेर्पा जिवंत सापडले आहेत. पहिल्यांदा कुटुंबीयांना यावर विश्वासच बसला नाही, परंतु जेव्हा बेस कॅम्पवरून त्यांचा सूप पितानाचा फोटो पाठवण्यात आला, तेव्हा कुटुंबाला आपले अश्रू आवरता आले नाहीत.

credit – social media and Twitter

शिड्या काढून घेतल्या तरीही ‘खुंबू आईसफॉल’ पार केला!

दावा शेर्पा यांची ही सुटका एका वेगळ्याच कारणाने जगाला थक्क करून सोडत आहे. २९ मे रोजी एव्हरेस्टचा गिर्यारोहण हंगाम अधिकृतपणे संपला होता. त्यामुळे ३१ मे रोजी बेस कॅम्पवरील ‘सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिती’च्या (SPCC) पथकाने येथील रस्ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि खोल दऱ्या पार करण्यासाठी लावलेल्या सर्व लोखंडी शिड्या (Ladders) आणि दोरखंड काढून घेतले होते. अत्यंत धोकादायक आणि सतत बर्फ कोसळणाऱ्या ‘खुंबू आईसफॉल’ (Khumbu Icefall) भागातून कोणत्याही संरक्षणाशिवाय आणि शिड्यांशिवाय खाली येणे म्हणजे थेट मृत्यूच्या दरीत उडी मारण्यासारखे होते. मात्र, दावा शेर्पा यांनी कोणत्याही साधनांशिवाय, अन्न, पाणी आणि अतिरिक्त ऑक्सिजनशिवाय या मृत्यूच्या दऱ्या पार केल्या आणि रांगत रांगत ‘क्रॅम्पॉन पॉईंट’ गाठला, जिथे कचरा गोळा करणाऱ्या पथकाने त्यांना पाहिले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-US Trade: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’च्या चर्चेदरम्यान भारतासाठी मोठी लॉटरी; थेट अमेरिकेच्या राजदूतांनीच केली मोठी घोषणा

हेलिकॉप्टरने पाहिले नाही, पण हिंमत हरली नाही!

८के एक्सपेडिशन्सच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या एका हवाई पाहणीदरम्यान दावा शेर्पा यांनी वरून उडणारे हेलिकॉप्टर पाहिले होते. त्यांनी बर्फातून आपले दोन्ही हात वर करून मदतीसाठी इशारा केला होता, परंतु दुर्दैवाने हेलिकॉप्टरमधील बचाव पथकाला ते दिसू शकले नाहीत. तरीही त्यांनी आशा सोडली नाही. गुरुवारी सकाळी जेव्हा एसपीसीसीच्या सफाई कामगारांना एक व्यक्ती बर्फातून रांगत येताना दिसली, तेव्हा त्यांनी तातडीने धाव घेत त्यांना वाचवले. त्यांचे हात-पाय अत्यंत गारठले (Severe Frostbite) होते आणि ते खूप हळू बोलत होते. त्यांना तात्काळ प्राथमिक उपचार देऊन काठमांडू येथील ‘हॅम्स’ (HAMS Hospital) रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Web Title: Nepali guide hillary dawa sherpa miracle survival six days missing mount everest death zone crawling

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 03:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-US Trade: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’च्या चर्चेदरम्यान भारतासाठी मोठी लॉटरी; थेट अमेरिकेच्या राजदूतांनीच केली मोठी घोषणा
1

India-US Trade: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’च्या चर्चेदरम्यान भारतासाठी मोठी लॉटरी; थेट अमेरिकेच्या राजदूतांनीच केली मोठी घोषणा

Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO
2

Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO

Maharashtra Breaking News Updates Today: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी, अर्जांची पुन्हा होणार पडताळणी
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी, अर्जांची पुन्हा होणार पडताळणी

Indigo च्या प्रवाशांनी, कृपया लक्ष द्या! कंपनीकडून मोठा निर्णय, आता ‘या’ मार्गावरून धावणार नाहीत विमानं, पण का?
4

Indigo च्या प्रवाशांनी, कृपया लक्ष द्या! कंपनीकडून मोठा निर्णय, आता ‘या’ मार्गावरून धावणार नाहीत विमानं, पण का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mount Everest : थरारक! मृत्यूनेही टेकले गुडघे; 8 हजार मीटर उंचीवरून 6 दिवस रांगत खाली आला ‘माउंटन टायगर’ हिलरी दावा शेर्पा

Mount Everest : थरारक! मृत्यूनेही टेकले गुडघे; 8 हजार मीटर उंचीवरून 6 दिवस रांगत खाली आला ‘माउंटन टायगर’ हिलरी दावा शेर्पा

Jun 04, 2026 | 03:48 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Foreign Tourist Controversy : संतापजनक! बाजारात परदेशी नागरिकाचा धुडगूस; भाजीपाला हवेत फेकला अन् मोठ्यामोठ्याने…VIDEO VIRAL 

Foreign Tourist Controversy : संतापजनक! बाजारात परदेशी नागरिकाचा धुडगूस; भाजीपाला हवेत फेकला अन् मोठ्यामोठ्याने…VIDEO VIRAL 

Jun 04, 2026 | 03:44 PM
एक नृत्यात माहीर, एक कॉमेडी वीर! भाऊ आणि गौतमीची जोडी ठरणार का हिट? दादा कोंडकेंच्या ‘या’ सुप्रसिद्ध गाण्याचा रिमेक

एक नृत्यात माहीर, एक कॉमेडी वीर! भाऊ आणि गौतमीची जोडी ठरणार का हिट? दादा कोंडकेंच्या ‘या’ सुप्रसिद्ध गाण्याचा रिमेक

Jun 04, 2026 | 03:43 PM
Mahayuti internal disputes: महायुतीत अंतर्गत धुसफूस उघड! सत्तारांनंतर संजय गायकवाड, नरेंद्र बोंडेकरांचा भाजपवर थेट निशाणा

Mahayuti internal disputes: महायुतीत अंतर्गत धुसफूस उघड! सत्तारांनंतर संजय गायकवाड, नरेंद्र बोंडेकरांचा भाजपवर थेट निशाणा

Jun 04, 2026 | 03:43 PM
ICC World CUP 2027: वेस्ट इंडिजची वर्ल्ड कप ‘एक्झिट’ आतापासूनच सुरू? नेमका विषय काय?

ICC World CUP 2027: वेस्ट इंडिजची वर्ल्ड कप ‘एक्झिट’ आतापासूनच सुरू? नेमका विषय काय?

Jun 04, 2026 | 03:40 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM