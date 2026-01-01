Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

New Year Celebration : जगभरात नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत! सर्वत्र भव्य आतषबाजीचा धमाका, पहा VIDEO

New Year 2026 : जगभरात  अनेक ठिकाणी भव्य आतषबाजींचा नजरा देखील पाहायला मिळाला. आकाशात रंबीबेरंगी फटाके उडवण्यात आहे. सर्वत्र मनमोहक दृश्य पाहायला मिळाली आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 09:31 AM
New Year Celebration in World

जगभरात नववर्षात जल्लोषात स्वागत! सर्वत्र भव्य आतिषबाजीचा धमाका, पहा VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • जगभरात नववर्ष जल्लोषात झाले नववर्षाचे स्वागत
  • न्यूझीलंड-ऑस्ट्रेलियापासूव ते चीनपर्यंत पहायला मिळाली रोषणाई
  • जपान, सिंगापूर यांसारख्या देशात पारंपरिक पद्धतीने झाले नववर्षाचे स्वागत
New Year Celebration in World : नवी दिल्ली : 2026 चे आगम झाले असून जगभरात सर्वांनी या नवीन वर्षाचे स्वागतमोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने केले आहे. वेगवेगळ्या टाईमझोनमुळे अनेक ठिकाणी भारतापूर्वी नववर्ष साजरे करण्यात आले आहे. यामध्ये किरीटीमाटी बेटाचा समावेश आहे. भारताच्या तुलनेने या बेटावर साडे आठ तास आधीच सूर्योदय झाला आहे. न्यूझीलंडने भारताच्या सात तास आधी नवी पहाट पाहली आहे. न्यूझीलंडची राजधानी ऑकलंडमध्ये पावसाळी वातावरण असतानाही लोकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला.

Epstein Files अन् उडणाऱ्या कार्स… 2026 मध्ये होणार मोठे खुलासे? प्रसिद्ध ज्योतिषी जेसिका ॲडम्सचा दावा

ऑस्ट्रेलियाच्या  सिडनीमध्ये देखील हार्बर ब्रिज आणि ऑपरा हाऊस परिसरात नेत्रदीपक असे दृश्य पाहायला मिळाली.

जपान

जपानमध्ये नवीन वर्षाचे स्वागत हे पारंपारिक पद्धतीने करण्यात आले. त्यांची परंपरा अत्यंत पवित्र मानली जाते. जपानने नववर्षाची पूर्वसंध्या ही ओमिसाको म्हणून ओळखली जाते. यावेळी बौद्ध मंदिरांमध्ये विशाल घंटा १०८ वेळा वाजवण्यात आली. यापरंपरेतून जुन्या वर्षातील नकारात्मक भावना दूर कन नवीन वर्षासाठी शांतता आणि समृद्धीचीसाठी कामना केली जाते. दक्षिण आणि उत्तर कोरियामध्येही नागरिकांनी पारंपारिक पद्धतीने नवीन वर्षाचे स्वागत केले आहे.

सिंगापूर 

याशिवाय सिंगापूर शहरामध्येही नववर्षाचे भव्य स्वागत करण्यात आले. मरीना बेपासून ते स्कायलाईनपर्यंत इमारती आकर्षक रोषणाईने सजवण्यात आल्या होत्या. आतषबाजी, लेझर शो, तसेच वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन सिंगापूरमध्ये करण्यात आले आहेत.यामळे दृश्य अधिकच झगमटाची पाहायाला मिळाले.

चीन

तसेच चीनमध्ये काऊंटडाऊन संपताचा नवीन वर्षाचे भव्य स्वागत झाले. पारंपारिक पद्धतीने सोहळा पार पडला आहे.

तसेच भारतातही नवीन वर्षाचे भव्य स्वागत झाले आहे. भारताच्या बंगळुरू आणि कर्नाटक राज्यात भव्य आतषबाजी करण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण आकाश रोषणाईने सजले होते.


जगभरात काही ठिकाणी मावळला २०२५ चा सूर्य! भारतापूर्वी ‘या’ देशांत नववर्षाचा जल्लोष साजरा

