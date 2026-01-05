Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Now America Is Preparing To Teach China A Lesson World War Ii Military Bases Opened

War Alert: ड्रॅगनला धडकी! आता अमेरिकेने उघडले इतिहासातील ‘ते’ बंद दरवाजे; दुसऱ्या महायुद्धातील धावपट्ट्या पुन्हा होणार गरम

US Reopening WWII Bases : ड्रॅगनची खैर नाही! अमेरिकेने उघडले दुसऱ्या महायुद्धातील 'ते' जुने लष्करी तळ; पॅसिफिकमध्ये चीनला घेरण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार. हवाई तळांचे अपग्रेड केले जात आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 03:21 PM
Now America is preparing to teach China a lesson World War II military bases opened 2026

आता चीनला धडा शिकवण्याची तयारी करत आहे अमेरिका; दुसऱ्या महायुद्धातील लष्करी तळ उघडले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनसोबतच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका ग्वाम, टिनियन आणि पलाऊ सारख्या दुसऱ्या महायुद्धातील ऐतिहासिक हवाई तळांचे नूतनीकरण करत आहे.
  •  पॅसिफिकमधील विखुरलेल्या बेटांवर एअरफील्ड विकसित करून ‘अ‍ॅजिल कॉम्बॅट एम्प्लॉयमेंट’ (ACE) धोरणांतर्गत आपली हवाई शक्ती वाढवण्याचे अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे.
  •  चीनच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी आणि पॅसिफिक क्षेत्रात लष्करी रसद पुरवठा वेगवान करण्यासाठी हे ‘बॅकअप’ तळ अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

US reactivating WWII airbases Pacific 2026 : प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या दादागिरीला चाप लावण्यासाठी अमेरिकेने आता आपल्या लष्करी इतिहासातील सर्वात प्रभावी पानांना पुन्हा उजाळा देण्यास सुरुवात केली आहे. तब्बल ८० वर्षांनंतर, अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय ‘पेंटागॉन’ दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानला धूळ चारण्यासाठी वापरलेले हवाई आणि नौदल तळ पुन्हा सक्रिय करत आहे. टिनियन, ग्वाम, पलाऊ आणि याप यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या तळांवर सध्या युद्धपातळीवर काम सुरू असून, अमेरिकन अभियंते २४ तास तैनात आहेत.

credit : social media and Twitter

टिनियन बेटाचे पुनरुज्जीवन: इतिहासाची पुनरावृत्ती?

दुसऱ्या महायुद्धात ज्या टिनियन बेटावरून अमेरिकेने जपानवर अणुबॉम्ब टाकण्यासाठी विमाने पाठवली होती, तेच टिनियन आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. येथील ‘नॉर्थ फील्ड’ (North Field) हवाई पट्टीवर साचलेली झाडेझुडपे साफ करून तिचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अमेरिकेने सुमारे ४०० दशलक्ष डॉलर्स (३३०० कोटींहून अधिक रुपये) खर्च करण्याची योजना आखली आहे. चीनच्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांपासून (उदा. DF-26 ‘गुआम किलर’) वाचण्यासाठी अमेरिकेला अशा पर्यायी तळांची अत्यंत गरज आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Intelligence Alert : नेपाळ-बांगलादेशनंतर आता भारतातही घडवून आणणार गृहयुद्ध? ISIच्या हेरगिरी नेटवर्कबद्दल थरारक खुलासा उघड

काय आहे ‘अ‍ॅजिल कॉम्बॅट एम्प्लॉयमेंट’ (ACE) रणनीती?

अमेरिकन हवाई दलाने (US Air Force) आता आपली रणनीती बदलली आहे. एकाच मोठ्या तळावर (उदा. अँडरसन एअर फोर्स बेस, गुआम) सर्व विमाने ठेवण्याऐवजी, ती पॅसिफिकमधील विविध छोट्या बेटांवर विखुरली जाणार आहेत. यालाच ‘अ‍ॅजिल कॉम्बॅट एम्प्लॉयमेंट’ असे म्हटले जाते. यामुळे चीनला अमेरिकेची सर्व विमाने एकाच वेळी नष्ट करणे अशक्य होईल. पलाऊमधील पेलिलिअु बेटावरील जुनी धावपट्टी आणि याप बेटावरील विमानतळाचे विस्तारीकरण हे याच योजनेचा भाग आहे.

सेंट्रल एअर कॉरिडॉर: रसद पुरवठ्याची मोठी साखळी

अमेरिकेने विकसित केलेला हा ‘सेंट्रल एअर कॉरिडॉर’ म्हणजे केवळ विमानतळ नाहीत, तर ती एक संपूर्ण रसद साखळी (Supply Chain) आहे. भविष्यात तैवान किंवा दक्षिण चीन समुद्रात युद्ध झाल्यास, जपान आणि फिलीपिन्समधील तळांना मदत करण्यासाठी ग्वाम आणि टिनियन हे मुख्य केंद्र असतील. येथे नवीन इंधन साठवण सुविधा, दारुगोळा डेपो आणि प्रगत रडार यंत्रणा बसवली जात आहे. चीनने आपल्या कृत्रिम बेटांवर केलेल्या लष्करी बांधकामाला उत्तर देण्यासाठी अमेरिकेची ही ‘बेटांची साखळी’ (Island Chain Strategy) महत्त्वाची ठरेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump 2026 : संपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा ट्रम्पचा प्लॅन; अमेरिकेचे ‘जानेवारी कॅलेंडर’ लीक आता ‘या’ 5 देशांवर नजर

२०२६ ची तयारी: आशिया-पॅसिफिकमध्ये युद्धाचे सावट?

तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ हे वर्ष इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. चीन ज्या गतीने आपल्या नौदलाचा विस्तार करत आहे, त्या तुलनेत अमेरिकेला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी या जुन्या तळांचा आधार घ्यावा लागत आहे. जपानमध्ये ३६ नवीन F-15EX फायटर जेट्सची तैनात करणे आणि आशियातील इतर देशांशी लष्करी करार करणे, यावरून अमेरिकेने चीनला धडा शिकवण्याची पूर्ण तयारी केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका दुसऱ्या महायुद्धातील तळ पुन्हा का उघडत आहे?

    Ans: चीनच्या वाढत्या लष्करी शक्तीला रोखण्यासाठी आणि एकाच मुख्य तळावर अवलंबून न राहता विखुरलेल्या ठिकाणी लष्करी ताकद वाढवण्यासाठी अमेरिका हे पाऊल उचलत आहे.

  • Que: 'टिनियन' बेटाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: टिनियन हे ग्वामपासून जवळ आहे आणि दुसऱ्या महायुद्धात जपानवर हल्ले करण्यासाठी हे प्रमुख केंद्र होते. आता चीनच्या क्षेपणास्त्र टप्प्याबाहेर राहून प्रतिहल्ला करण्यासाठी याचा वापर होईल.

  • Que: चीनच्या कोणत्या क्षेपणास्त्राचा अमेरिकेला सर्वाधिक धोका आहे?

    Ans: चीनचे DF-26 हे क्षेपणास्त्र, ज्याला 'गुआम किलर' म्हटले जाते, ते अमेरिकेच्या पॅसिफिकमधील प्रमुख तळांना लक्ष्य करू शकते.

Web Title: Now america is preparing to teach china a lesson world war ii military bases opened

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
1

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
2

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले
3

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?
4

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM