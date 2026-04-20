  • Donald Trump Angry On Journalist Over Indian Ship Attack Iran War Update 2026

War Update : कोणाला? म्हणत ट्रम्प भडकले! भारतीय टँकरवरील हल्ल्याचा प्रश्न अन् व्हाईट हाऊसमध्ये राडा, VIDEO VIRAL

Iran-US War : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांवर हल्ला केला. याबद्दल विचारले असता ट्रम्प संतापले. वाचा याबाबत सविस्तर अपडेट.

Updated On: Apr 20, 2026 | 11:43 AM
भारतीय जहाजांवर हल्ल्याचा प्रश्न विचारताच ट्रम्प भडकले! भर पत्रकार परिषदेत संताप कॅमेऱ्यात कैद; इराणला दिला विनाशाचा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ट्रम्प यांचा संताप
  • भारतीय जहाजांवर हल्ला
  • इराणला निर्वाणीचा इशारा

Donald Trump angry on journalist Olivia Rinaldi : जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या अमेरिका आणि इराण (US-Israel Iran War) यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांवर होणारे हल्ले आणि अमेरिकेची नाकेबंदी यामुळे संपूर्ण जग युद्धाच्या छायेखाली आहे. अशातच इराणने दोन भारतीय जहाजांना लक्ष्य केल्याने भारताची चिंता वाढली आहे. मात्र, याच विषयावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रश्न विचारणे सीबीएस न्यूजच्या महिला पत्रकाराला महागात पडले आहे. ट्रम्प यांचा संतापलेला व्हिडिओ सध्या जगभरात व्हायरल होत असून, त्यामुळे नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.

काय घडलं नेमकं? ऑलिव्हिया रिनाल्डी यांचा तो प्रश्न!

१८ एप्रिल रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये एका अनौपचारिक संवादादरम्यान, सीबीएस न्यूजच्या अनुभवी रिपोर्टर ऑलिव्हिया रिनाल्डी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना गाठले. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि विशेषतः इराणने भारतीय जहाजांवर केलेल्या हल्ल्याबाबत अमेरिकेचे काय मत आहे, हे जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. “भारतीय जहाजांवरील हल्ल्याबाबत तुमची भूमिका काय?” असे विचारताच ट्रम्प यांचा पारा चढला. त्यांनी रिनाल्डी यांच्याकडे पाहून “कोणाला?” असा प्रतिप्रश्न केला आणि अत्यंत रागाने त्यांना तिथून निघून जाण्यास सांगितले. हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, लोकशाहीत पत्रकारांच्या प्रश्नांना असे उत्तर देणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

इराणचा ‘भारतीय’ जहाजांवर प्रहार आणि भारताची नाराजी

मध्यपूर्वेतील या युद्धजन्य परिस्थितीत भारताची भूमिका नेहमीच संतुलित राहिली आहे. मात्र, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या दोन भारतीय जहाजांना लक्ष्य केल्यामुळे भारताने या घटनेला अत्यंत गंभीर मानले आहे. भारताने आपला तीव्र राजनैतिक निषेध आधीच नोंदवला आहे. एका बाजूला अमेरिका इराणची नाकेबंदी करत आहे, तर दुसरीकडे इराण आपल्या शत्रू राष्ट्रांच्या बाजूने असलेल्या किंवा तटस्थ असलेल्या देशांच्या जहाजांना लक्ष्य करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

शांतता की विनाश? ट्रम्प यांनी दिला इराणला शेवटचा पर्याय

पत्रकारावर संतापले असले तरी, इराणबाबत ट्रम्प यांचे धोरण अत्यंत कडक असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी एका ताज्या विधानात म्हटले आहे की, इराणने शस्त्रसंधीचे (Ceasefire) उल्लंघन करून मोठी चूक केली आहे. ट्रम्प यांनी इराणसमोर एक ‘चांगला प्रस्ताव’ ठेवला आहे, जो शांतता करारासाठी महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प म्हणाले की, “हा करार चांगल्या मार्गाने होईल किंवा दबावाने, पण तो होईलच.” जर इराणने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, तर अमेरिका इराणच्या पायाभूत सुविधांवर, म्हणजेच त्यांचे वीज प्रकल्प, पूल आणि महत्त्वाचे सरकारी प्रकल्प उद्ध्वस्त करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही.

परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती

सध्या ट्रम्प यांनी आपत्कालीन बैठक बोलावली असून, त्यामध्ये इराणच्या या आक्रमकतेला कसे उत्तर द्यायचे, यावर चर्चा सुरू आहे. ऑलिव्हिया रिनाल्डी यांनी हा व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर सोशल मीडियावर दोन गट पडले आहेत. काहींनी ट्रम्प यांच्या स्पष्टवक्तेपणाचे समर्थन केले आहे, तर काहींनी त्यांच्या वागणुकीला हुकूमशाही प्रवृत्तीचे म्हटले आहे. पण या सगळ्या राजकीय नाट्यात होर्मुझच्या समुद्रात अडकलेले भारतीय जहाजे आणि जागतिक ऊर्जा संकट अधिक गडद होत चालले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प पत्रकारावर का संतापले?

    Ans: सीबीएस न्यूजच्या रिपोर्टर ऑलिव्हिया रिनाल्डी यांनी इराणने भारतीय जहाजांवर केलेल्या हल्ल्याबद्दल प्रश्न विचारला, ज्यावर ट्रम्प यांनी संतापून त्यांना निघून जाण्यास सांगितले.

  • Que: इराणने कोणत्या जहाजांना लक्ष्य केले आहे?

    Ans: इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या दोन भारतीय जहाजांवर हल्ले केले असून, त्यामुळे भारताने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणला कोणती धमकी दिली आहे?

    Ans: जर इराणने अमेरिकेचा शांतता कराराचा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, तर त्यांच्या वीज प्रकल्पांवर आणि पुलांवर हल्ले करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 11:42 AM

