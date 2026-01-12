War Alert: पुन्हा सुरु होणार भारत-पाक युद्ध? पाकड्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये आकाशमार्गे ड्रोनसोबत पाठवला ‘मृत्यू संदेश’; पहा VIDEO

Pakistan drone intrusion Jammu Kashmir 2026 : थंडीचा कडाका आणि दाट धुक्याचा फायदा घेत पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिम सीमेवर पुन्हा एकदा कुरापत काढली आहे. रविवारी संध्याकाळी ७ वाजेच्या सुमारास जम्मू-काश्मीरच्या सांबा, राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांत आंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) आणि नियंत्रण रेषेवर (LoC) संशयास्पद ड्रोनच्या हालचालींमुळे खळबळ उडाली. भारतीय लष्कराच्या सतर्कतेमुळे पाकिस्तानचा हा घुसखोरीचा आणि शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचा कट उधळला गेला असून, सध्या संपूर्ण सीमाभागात ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.
राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा सेक्टरमध्ये संध्याकाळी ६:३५ च्या सुमारास सीमेवरील गनिया-कलसियान गावावर एक ड्रोन घिरट्या घालताना दिसले. ड्रोनचा आवाज आणि त्यावर असलेले लुकलुकणारे दिवे पाहून भारतीय जवानांनी त्वरित पोझिशन घेतली. ड्रोन भारतीय हद्दीत अधिक खोलवर घुसण्यापूर्वीच लष्कराने मशीन गनने त्यावर गोळीबार सुरू केला. गोळीबाराचा कडाका पाहून पाकिस्तानी ड्रोनने पुन्हा सीमा ओलांडून पळ काढला.
केवळ नौशेराच नाही, तर सांबा जिल्ह्यातील रामगड सेक्टरमधील चक बाबरल गावावरही ७:१५ वाजता एक ड्रोन काही मिनिटे घिरट्या घालत होते. हे ड्रोन नेमक्या कोणत्या उद्देशाने आले होते, याचे लष्करी तज्ज्ञ विश्लेषण करत आहेत. त्याच वेळी पूंछच्या मानकोट सेक्टरमध्येही संध्याकाळी ६:२५ वाजता ड्रोन सदृश वस्तू ताईनहून टोपाच्या दिशेने उडताना दिसली. या सर्व हालचाली पाकिस्तानच्या नव्या हाय-टेक युद्धाचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.
या ड्रोन घुसखोरीचे गांभीर्य तेव्हा अधिक वाढले जेव्हा सांबा जिल्ह्यातील घागवाल भागातील पलौरा गावात सुरक्षा दलांना ड्रोनने टाकलेला शस्त्रसाठा सापडला. जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये दोन अत्याधुनिक पिस्तूल, तीन मॅगझिन, १६ जिवंत काडतुसे आणि एक शक्तिशाली ग्रेनेड सापडला आहे. दहशतवाद्यांना स्थानिक पातळीवर शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यासाठी पाकिस्तान या ‘ड्रोन एअरलिफ्ट’ तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ड्रोन दिसल्याच्या ठिकाणांनजीक काही संशयास्पद वस्तू तर टाकण्यात आल्या नाहीत ना, याचा शोध घेण्यासाठी लष्कर, सीआरपीएफ आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संयुक्त शोधमोहीम (Search Operation) सुरू केली आहे. कालाकोट, तेरियाथ आणि धर्मशाल या दुर्गम भागात ड्रोनच्या हालचाली अधिक असल्याने तिथे विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. सीमेवरील नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले असून कोणत्याही संशयास्पद वस्तूची माहिती तात्काळ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
