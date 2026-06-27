Pakistan Earthquake: व्हेनेझुएलाच्या भयानक भूकंपानंतर आता पाकिस्तानलाही हादरा, डेरा गाझी खानजवळ तीव्र झटका

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी पाकिस्तान वेळेनुसार ८:५३ वाजता भूकंप झाला. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता ५.४ मोजली गेली. भूकंपाचे केंद्र डेरा गाझी खानजवळ जमिनीखाली सुमारे ७५ किलोमीटरवर होते. भूकंपाचे धक्के जाणवताच लोक आपापल्या घरातून आणि इमारतींमधून बाहेर धावले. मोठ्या नुकसानीचे वृत्त नाही, परंतु प्रशासन सतर्क आहे.
अलीकडच्या काळात पाकिस्तानात किती भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत?
EQ of M: 5.5, On: 27/06/2026 08:36:23 IST, Lat: 30.271 N, Long: 69.733 E, Depth: 40 Km, Location: Pakistan.
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पाकिस्तानात भूकंप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. शुक्रवारी सकाळी, बलुचिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. पाकिस्तान भूकंपप्रवण प्रदेशात वसलेले आहे, म्हणूनच येथे वेळोवेळी भूकंप होतात. तज्ज्ञांच्या मते, अशा भागांतील लोकांनी सतत सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
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व्हेनेझुएलामध्ये भूकंपामुळे किती विध्वंस झाला आहे?
पाकिस्तानमधील भूकंपाची बातमी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा व्हेनेझुएला नुकत्याच झालेल्या विनाशकारी भूकंपांच्या धक्क्यातून सावरत आहे. बुधवारी, व्हेनेझुएलामध्ये ७.२ आणि ७.५ तीव्रतेचे दोन शक्तिशाली भूकंप झाले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला. अनेक इमारती कोसळल्या आणि हजारो लोक प्रभावित झाले. बचाव आणि मदतकार्य अजूनही सुरू आहे.
व्हेनेझुएलामध्ये मदत आणि पुनर्वसन कार्याची सद्यस्थिती काय आहे?
व्हेनेझुएलाच्या अनेक शहरांमध्ये ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध सुरू आहे. मोठ्या संख्येने जखमींवर रुग्णालये आणि मदत शिबिरांमध्ये उपचार सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थादेखील मदतकार्यात गुंतलेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, बाधित भागांचे पूर्णपणे मूल्यांकन करण्यास वेळ लागेल, कारण अनेक भागांपर्यंत पोहोचणे अजूनही कठीण आहे.
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५.४ तीव्रतेचा भूकंप किती धोकादायक असतो?
शनिवारी पाकिस्तानात झालेल्या भूकंपामुळे डेरा हाजी खान परिसरातील जमीन हादरली. रिश्टर स्केलवर ५.० ते ५.९ तीव्रतेचे भूकंप गंभीर मानले जातात, म्हणजेच या धक्क्यांमुळे नुकसान होऊ शकते. ३.० ते ३.९ तीव्रतेचा भूकंप किरकोळ, ४.० ते ४.९ तीव्रतेचा भूकंप सौम्य, ५.० ते ५.९ तीव्रतेचा भूकंप गंभीर, ६.० ते ६.९ तीव्रतेचा भूकंप तीव्र, ७.० ते ७.९ तीव्रतेचा भूकंप अतिगंभीर आणि ८.० किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचा भूकंप अतिगंभीर मानला जातो.