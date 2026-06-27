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Pakistan Earthquake: व्हेनेझुएलाच्या भयानक भूकंपानंतर आता पाकिस्तानलाही हादरा, डेरा गाझी खानजवळ तीव्र झटका

Updated On: Jun 27, 2026 | 09:55 AM IST
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सारांश

शनिवारी सकाळी पाकिस्तानच्या डेरा गाझी खान भागाजवळ ५.४ तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली ७५ किलोमीटर खोल होता. कोणतीही मोठी हानी झाल्याचे वृत्त नाही.

पाकिस्तानात तीव्र भूकंपाचे धक्के (फोटो सौजन्य - iStock)

पाकिस्तानात तीव्र भूकंपाचे धक्के (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • व्हेनेझुएला नुकत्याच झालेल्या ७.२ आणि ७.५ तीव्रतेच्या विनाशकारी भूकंपांशी झुंज देत असतानाच पाकिस्तानातही भूकंप 
  • कोणत्याही जीवितहानीचे वृत्त नाही 
  • डेरा गाझी खान भागाजवळ ५.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप 
दक्षिण अमेरिकेतील Venezuela देशात झालेल्या विनाशकारी भूकंपाच्या धक्क्यातून जग अजून सावरलेले नाही, आणि आता भारताच्या शेजारील पाकिस्तानातही भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले आहेत. शनिवारी सकाळी पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील डेरा गाझी खान परिसरात ५.४ तीव्रतेचा भूकंप झाला. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेची हानी झाल्याचे वृत्त नाही. स्थानिक प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी पाकिस्तान वेळेनुसार ८:५३ वाजता भूकंप झाला. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता ५.४ मोजली गेली. भूकंपाचे केंद्र डेरा गाझी खानजवळ जमिनीखाली सुमारे ७५ किलोमीटरवर होते. भूकंपाचे धक्के जाणवताच लोक आपापल्या घरातून आणि इमारतींमधून बाहेर धावले. मोठ्या नुकसानीचे वृत्त नाही, परंतु प्रशासन सतर्क आहे.

अलीकडच्या काळात पाकिस्तानात किती भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत?

पाकिस्तानात भूकंप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. शुक्रवारी सकाळी, बलुचिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. पाकिस्तान भूकंपप्रवण प्रदेशात वसलेले आहे, म्हणूनच येथे वेळोवेळी भूकंप होतात. तज्ज्ञांच्या मते, अशा भागांतील लोकांनी सतत सतर्क राहणे आवश्यक आहे.

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व्हेनेझुएलामध्ये भूकंपामुळे किती विध्वंस झाला आहे?

पाकिस्तानमधील भूकंपाची बातमी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा व्हेनेझुएला नुकत्याच झालेल्या विनाशकारी भूकंपांच्या धक्क्यातून सावरत आहे. बुधवारी, व्हेनेझुएलामध्ये ७.२ आणि ७.५ तीव्रतेचे दोन शक्तिशाली भूकंप झाले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला. अनेक इमारती कोसळल्या आणि हजारो लोक प्रभावित झाले. बचाव आणि मदतकार्य अजूनही सुरू आहे.

व्हेनेझुएलामध्ये मदत आणि पुनर्वसन कार्याची सद्यस्थिती काय आहे?

व्हेनेझुएलाच्या अनेक शहरांमध्ये ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध सुरू आहे. मोठ्या संख्येने जखमींवर रुग्णालये आणि मदत शिबिरांमध्ये उपचार सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थादेखील मदतकार्यात गुंतलेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, बाधित भागांचे पूर्णपणे मूल्यांकन करण्यास वेळ लागेल, कारण अनेक भागांपर्यंत पोहोचणे अजूनही कठीण आहे.

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५.४ तीव्रतेचा भूकंप किती धोकादायक असतो?

शनिवारी पाकिस्तानात झालेल्या भूकंपामुळे डेरा हाजी खान परिसरातील जमीन हादरली. रिश्टर स्केलवर ५.० ते ५.९ तीव्रतेचे भूकंप गंभीर मानले जातात, म्हणजेच या धक्क्यांमुळे नुकसान होऊ शकते. ३.० ते ३.९ तीव्रतेचा भूकंप किरकोळ, ४.० ते ४.९ तीव्रतेचा भूकंप सौम्य, ५.० ते ५.९ तीव्रतेचा भूकंप गंभीर, ६.० ते ६.९ तीव्रतेचा भूकंप तीव्र, ७.० ते ७.९ तीव्रतेचा भूकंप अतिगंभीर आणि ८.० किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचा भूकंप अतिगंभीर मानला जातो.

Web Title: Pakistan earthquake near dera ghazi khan 5 4 magnitude natural disaster seismic activity location

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Published On: Jun 27, 2026 | 09:55 AM

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