Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Petrol Diesel Price Drop Opec Plus Decision Uae Exit Impact India

पेट्रोल-डिझेल होणार स्वस्त! UAE च्या एक्झिटनंतर OPEC+ चा मोठा निर्णय; भारताला दिलासा मिळणार का?

Crude Oil Update : जगताली शक्तिशाली संघटना OPEC+ ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरातील सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाने भारतालाही महागाईपासून सुटका मिळेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 09:39 AM
opec+

पेट्रोल-डिझेल होणार स्वस्त! UAE च्या एक्झिटनंतर OPEC+ चा मोठा निर्णय; भारताला दिलासा मिळणार का? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पेट्रोल-डिझेल होणार स्वस्त
  • UAE च्या एक्झिटनंतर OPEC+ चा मोठा निर्णय
  • भारताला दिलासा मिळणार का?
Crude Oil Update :जागतिक तेल बाजारात सध्या मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) OPEC+ संघटनेतून बाहेर पडली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. यानंतर आता संघटनेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या संघटनेने कच्चा तेलाच्या उत्पादनात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमतीवर होण्याची शक्यता आहे.

UAE OPEC+: सौदीचा ‘हा’ एक निर्णय अन् पूर्ण ऑईल मार्केट हादरले; रशिया मात्र जागचा समतोल राखण्यासाठी राहणार उभा

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (०३ मे) OPEC+ देशाची महत्त्वाची बैठक पार पजली. या बैठकीत दजून २०२६ पासून दररोज १.८८ लाख बॅरल अतिरिक्त तेल उत्पादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युएई या संघटनेतून बाहेर पडल्याने उत्पादनाच्या कोट्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे सौदी अरेबिया आणि रशियासह इतर सात प्रमुख देश अल्जीरिया, इराक, कझाकस्तान, कुवेत, ओमान ने बाजापेठेतील पुरवठा स्थिर करण्याची जबाबदारी घेतली आहे.

जागतिक पुरवठा वाढणार?

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ तेलाचा पुरवठा वाढणार नाही, तर यातून जगभरातील देशांनी एक स्ट्रॅटेजिक संदेश देण्यात आला आहे. युएई बाहेर पडल्यामुळे या संघटनेचे वर्चस्व धोक्यात आले असल्याची चर्चा सर्वजण करत होते. पण या निर्णयामुळे OPEC+ ने सिद्ध केले की संघटनेचा आजही जागतिक स्तरावर ताबा आहे.

सध्या आखाती देशांमधील तणाव प्रचंड वाढला आहे. फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरु असलेल्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाने प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली असून यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थिती OPEC+ ने घेतलेला निर्णया ही तूट भरुन काढण्यात अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

भारताला मिळणार दिलासा?

भारत आपल्या गरजेच्या ८५% जास्त तेल आयात करतो. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्चा तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होता. यामुळे पुरवठा वाढू शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर राहतील, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवणे भारत सरकारला सोपे जाईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यूएईच्या एक्झिटनंतरही OPEC+ ने घेतलेल्या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

Iran Economic Crisis : इराण कंगाल होणार? दिवसाला ४५ हजार कोटींचे नुकसान; अमेरिकेच्या ‘या’ ऑपरेशनमुळे कोंडी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: यूएईच्या एक्झिटनंतर OPEC+ ने काय निर्णय घेतला आहे?

    Ans: यूएईच्या एक्झिटनंतर OPEC+ ने कच्चा तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

  • Que: OPEC+ च्या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होईल?

    Ans: तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल.

Web Title: Petrol diesel price drop opec plus decision uae exit impact india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 09:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
1

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
2

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा
3

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच
4

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM