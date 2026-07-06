१७ वर्षांत पहिल्यांदाच घडलं! Virat Kohli ला लग्नाची मागणी करणाऱ्या ‘त्या’ महिला क्रिकेटरने लॉर्ड्सवर रचला इतिहास

W, W, W, W! दासुन शनाकाचा ‘डबल हॅट-ट्रिक’ धमाका; ४ बॉलमध्ये ४ विकेट्स घेऊन फिरवला गमावलेला सामना
डॅनी वायट-हॉजने २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषकात ७ सामन्यांमध्ये ६०.४० च्या सरासरीने ३०२ धावा पूर्ण केल्या आहेत. यादरम्यान तिने ४२ चौकार आणि दोन षटकार मारले. तिच्या बॅटने श्रीलंकेविरुद्ध १०५ धावांची नाबाद शानदार खेळी साकारली. यानंतर तिने आयर्लंडविरुद्ध १६ धावा, स्कॉटलंडविरुद्ध ७ धावा, वेस्ट इंडिजविरुद्ध ६५ धावा, न्यूझीलंडविरुद्ध ८९ धावा आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध उपांत्य सामन्यात १२ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अंतिम सामन्यात ८ धावा करून तिने ३०० धावांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला.
लॉर्ड्सवर खेळलेल्या अंतिम सामन्यात नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजीला आलेल्या इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली. ७ धावांवर एमी जोन्सची पहिली विकेट पडली. यानंतर कर्णधार नॅट सिव्हर-ब्रंट आणि डॅनी वायट-हॉज यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी २५ धावा जोडल्या. डॅनी ८ धावा करून बाद झाली. अॅलिस कॅप्सीने २३ धावांचे योगदान दिले, तर कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटने ५३ चेंडूंमध्ये नाबाद ५८ धावा केल्या. तिच्यासोबत फ्रेया कॅम्पने २८ चेंडूंमध्ये नाबाद ४४ धावांची खेळी केली. या दोघींमध्ये पाचव्या विकेटसाठी ८० धावांची अभेद्य भागीदारी झाली, ज्यामुळे इंग्लंडने चार विकेट गमावून १५० धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. ऑस्ट्रेलियाकडून किम गार्थ, लुसी हॅमिल्टन, सोफी मॉलिन्यूक्स आणि अॅनाबेल सदरलँड यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला. ऑस्ट्रेलियाने हे लक्ष्य १७. १ षटकांत सहजद पूर्ण केले आणि पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
२०१४ मध्ये डॅनी वायट-हॉज जगभरात चर्चेत आली होती, जेव्हा तिने विराट कोहलीसाठी सोशल मीडियावर ‘माझ्याशी लग्न कर’ ( Kohli Marry Me) असे लिहून एक मजेशीर पोस्ट केली होती. नंतर, जेव्हा दोन्ही खेळाडू भेटले, तेव्हा विराट कोहली तिला हसत म्हणाला, ‘ट्विटरवर अशा गोष्टी बोलू नकोस, लोक त्या गांभीर्याने घेतात.’ त्याच भेटीत कोहलीने डॅनीला आपली एक क्रिकेट बॅट भेट म्हणूनही दिली होती. आता, अनेक वर्षांनंतर, डॅनीने तिच्या बॅटने असा विक्रम केला आहे, जो महिला टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला.
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