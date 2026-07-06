Super Typhoon Bavi: ताशी 333 किमी वेगाने धडकले महाचक्रीवादळ ‘बावी’; अमेरिकेच्या पॅसिफिक भागात मोठ्या विध्वंसाचा इशारा, VIDEO VIRAL

Super Typhoon Bavi landfall Rota island 2026 : जागतिक हवामान बदलाच्या या काळात निसर्गाचे एक अत्यंत रौद्र आणि भयानक रूप समोर आले आहे. पॅसिफिक महासागरात निर्माण झालेल्या ‘बावी’ (Super Typhoon Bavi) या अत्यंत धोकादायक आणि शक्तिशाली महाचक्रीवादळाने अमेरिकेच्या पॅसिफिक उपखंडातील मारियाना बेटांच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘रोटा’ (Rota) बेटावर थेट धडक दिली आहे. अमेरिकेतील हवामानावर चोवीस तास बारीक लक्ष ठेवणाऱ्या ‘यूएस नॅशनल वेदर सर्व्हिस’ने (NWS) या वादळाचे वर्णन अत्यंत विनाशकारी असे केले आहे. हे वादळ श्रेणी-५ च्या (Category 5) अत्यंत तीव्र चक्रीवादळाच्या बरोबरीचे असून, याच्या केंद्रभागाभोवती वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग ताशी २८० किलोमीटर इतका प्रचंड आहे, तर वादळाच्या झंझावाताचा (Gusts) सर्वोच्च वेग ताशी ३३३ किमीपर्यंत नोंदवला गेला आहे.
हे महाचक्रीवादळ रोटा बेटावरून पश्चिमेकडे सरकत असताना या संपूर्ण परिसरात निसर्गाचे तांडव पाहायला मिळत आहे. हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, या वादळाचा वेग आणि तीव्रता इतकी जास्त आहे की, यामुळे समुद्रात धोकादायक आणि महाकाय वादळी लाटा निर्माण झाल्या असून, काही किनारपट्टीच्या भागात त्सुनामीसारख्या (Tsunami Waves) लाटा उसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. नॅशनल वेदर सर्व्हिसने रोटा बेटावरील सुमारे १,५०० रहिवाशांना तातडीने सुरक्षित स्थळी किंवा घरांच्या अंतर्गत मजबूत खोल्यांमध्ये आश्रय घेण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, “या वादळाच्या तीव्र वाऱ्यांकडे एखादा भयानक टॉर्नेडो (Tornado) जवळ येत असल्यासारखे गांभीर्याने पहा आणि स्वतःचा जीव वाचवा.”
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हवामान अधिकाऱ्यांनी वर्तवलेला अंदाज आता दुर्दैवाने खरा ठरताना दिसत आहे. हे वादळ थेट रोटा बेटावरून गेले असल्यामुळे तिथली परिस्थिती अत्यंत भीषण झाली आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, बेटावरील कमकुवत आणि सिमेंटचे नसलेले बहुतांश घरांचे छप्पर पूर्णपणे उडून गेले असून भिंती कोसळल्या आहेत. चक्रीवादळाच्या तीव्रतेमुळे बेटावरील शेकडो झाडे मुळासकट उपटून पडली आहेत, तर विजेचे खांब आणि मोबाईल टॉवर्स कोसळल्यामुळे संपर्क यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे.
स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या विनाशामुळे रोटा बेट पुढील काही आठवडे किंवा महिने राहण्यायोग्य उरणार नाही. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या भागातील वीज आणि पायाभूत सुविधा इतक्या मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाल्या आहेत की, संपूर्ण बेटावर वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात. वादळ येण्यापूर्वीच स्थानिक रहिवाशांनी मोठ्या प्रमाणावर प्लायवूडची खरेदी करून आपल्या घरांच्या खिडक्या आणि दरवाजे बंद केले होते आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा केला होता. मात्र, वादळाचा एकूण वेग पाहता हा बचाव देखील अपुरा पडत असल्याचे दिसत आहे.
This is Super #Typhoon #Bavi smashing into Rota island, #UnitedStates🇺🇸 creating 150 mph ground winds and wind gusts between 180-215 mph. this shows the catastrophic winds occurring. it is expected for all homes to experience significant damage or is completely destroyed. pic.twitter.com/4H8RjsO50n — Skellitor Titan (@Skellitor_Titan) July 6, 2026
credit – social media and Twitter
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रोटा बेटाव्यतिरिक्त शेजारीच असलेल्या ग्वाम (Guam) आणि नॉर्दर्न मारियाना बेटांवरही रविवारी रात्रीपासून सोसाट्याचा वारा आणि मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या संपूर्ण द्वीपसमूहावर सुमारे २,१०,००० लोक राहतात, जे सध्या आपापल्या घरांमध्ये आणि प्रशासनाने तयार केलेल्या छावण्यांमध्ये बंदिस्त आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून स्थानिक व्यावसायिक आणि नागरिकांनी आपल्या दुकानांवर व घरांवर सुरक्षेच्या विविध सूचनांचे फलक लावले आहेत. संपूर्ण भागात फ्लॅश फ्लड (अचानक येणारा पूर) आणि दरडी कोसळण्याचा इशारा देण्यात आला असून, कमीत कमी २० इंचांपर्यंत पाऊस पडू शकतो, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे.
CATASTROPHIC winds are now impacting the island of Rota. Remain sheltered even as the eye passes, conditions will rapidly deteriorate again as the backside of Typhoon Bavi moves through, bringing another round of LIFE-THREATENING winds. Lets pray for Rota 🙏 pic.twitter.com/sz3vqK0Jx8 — MayaRisser (@MayaRiser) July 5, 2026
credit – social media and Twitter
या वादळाचा सर्वात मोठा फटका अमेरिकेच्या सामरिक ताकदीला बसण्याची शक्यता आहे. कारण ग्वाम येथे अमेरिकेचे अत्यंत महत्त्वाचे लष्करी तळ आहेत, ज्यात ‘अँडरसन एअर फोर्स बेस’ (Andersen Air Force Base) आणि ‘नेव्हल बेस ग्वाम’ (Naval Base Guam) चा समावेश आहे. या तळांवर अमेरिकेची घातक बी-५२ आणि बी-२ बॉम्बर विमाने तसेच पाच अणू पाणबुड्या (Attack Submarines) तैनात असतात. या वादळामुळे अमेरिकन लष्करानेही आपल्या युद्धनौका आणि विमानांच्या सुरक्षेसाठी हाय अलर्ट जारी केला असून, या भागातील सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत.