Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Syrian Army Captures Raqqa Deir Ez Zor Sdf Integration Deal Us Centcom Failure 2026

Syria War: सीरियात अमेरिकेचा ‘गेम ओव्हर’! तेल आणि वायूचे साठे सरकारच्या ताब्यात; USच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या ‘SDF’ने टेकले गुडघे

Syrian Army: सीरियातील अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडला मोठा धक्का बसला आहे. सीरियन सैन्याने रक्का आणि देईर एझ-झोर सारख्या मोक्याच्या शहरांवर नियंत्रण मिळवले आहे आणि एसडीएफचे विघटन करण्यासाठी एक करार झाला आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 07:36 PM
Syrian Army captures Raqqa and Deir ez-Zor 2026SDF integration into Syrian Army agreement

Syria War: सीरियात अमेरिकेचा 'गेम ओव्हर'! तेल आणि वायूचे साठे सरकारच्या ताब्यात; USच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या 'SDF'ने टेकले गुडघे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • लष्करी विजय
  • ऐतिहासिक करार
  • अमेरिकेला धक्का

 मध्यपूर्वेतील राजकारणाने आज एक मोठे वळण घेतले आहे. सीरियामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचा सर्वात मोठा मित्र राहिलेली ‘सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेस’ (SDF) आता इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहे. सीरियाचे अध्यक्ष अहमद अल-शारा आणि एसडीएफ प्रमुख मज्लूम अब्दी यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण करारानंतर, सीरियन सरकारी लष्कराने देशाच्या उत्तर आणि ईशान्य भागातील प्रमुख प्रांतांवर ताबा मिळवला आहे. या घटनेला अमेरिकन सेंट्रल कमांडचे (CENTCOM) मोठे रणनीतिक अपयश मानले जात आहे.

रक्का आणि देईर एझ-झोरमध्ये विजयाचा जल्लोष

१८ आणि १९ जानेवारी २०२६ च्या दरम्यान सीरियन लष्कराने वेगवान हालचाली करत रक्का आणि देईर एझ-झोर या प्रांतांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. हे क्षेत्र सीरियासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण देशातील सर्वात मोठे तेल साठे (Al-Omar Oil Field) आणि गॅस प्लांट (Conoco Gas Plant) याच भागात आहेत. एसडीएफने युफ्रेटिस नदीच्या पूर्व किनाऱ्यावरून माघार घेताच, स्थानिक नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून सीरियन लष्कराचे स्वागत केले. अनेक वर्षांच्या संघर्षांनंतर ही शहरे पुन्हा एकदा दमिश्कच्या थेट नियंत्रणाखाली आली आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश

अहमद अल-शारा आणि एसडीएफमधील ‘१४ कलमी’ करार

अध्यक्ष अल-शारा यांनी जाहीर केलेल्या नवीन करारानुसार, सीरियाच्या एकात्मतेसाठी एसडीएफने शरणागती पत्करली आहे. या करारातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • सैन्य विलीनीकरण: एसडीएफचे सुमारे ५०,००० सैनिक वैयक्तिक स्तरावर सीरियन संरक्षण आणि गृह मंत्रालयाच्या दलांमध्ये सामील केले जातील.
  • प्रशासकीय ताबा: सर्व सीमा चौक्या, सरकारी संस्था, तेल साठे आणि धरणे (तब्का डॅम) तातडीने सरकारकडे हस्तांतरित होतील.
  • कुर्द हक्क: सीरियाच्या नवीन संविधानात कुर्द नागरिकांच्या भाषेला आणि सांस्कृतिक हक्कांना अधिकृत मान्यता दिली जाईल.
  • ISIS कैदी: अल-होल सारख्या छावण्यांमधील हजारो आयएसआयएस (ISIS) कैद्यांची जबाबदारी आता सीरियन सरकारकडे असेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

सेंटकॉमचे ‘रणनीतिक अपयश’ आणि अफगाणिस्तानची आठवण

सीरियातील ही परिस्थिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयश असल्याचे तज्ज्ञ मानत आहेत. ज्याप्रमाणे अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही तालिबानने सत्ता काबीज केली, तसेच काहीसे चित्र सीरियामध्ये दिसत आहे. अमेरिकेने ज्या ‘एसडीएफ’ला सीरियाचे भविष्य मानले होते, त्यांनी रशिया आणि तुर्कीच्या दबावापुढे शरणागती पत्करली. यामुळे मध्यपूर्वेतील अमेरिकेची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा धोक्यात आली आहे.

जनतेचे समर्थन आणि अरब जमातींचा सहभाग

विशेष म्हणजे, केवळ लष्करी बळावर नाही तर स्थानिक लोकसमूहाच्या पाठिंब्यावर सरकारने हा विजय मिळवला आहे. देईर एझ-झोरमधील अनेक अरब जमातींनी (Tribal Forces) एसडीएफच्या विरोधात जाऊन सीरियन लष्कराला सहकार्य केले. “आम्हाला पुन्हा एकदा एका छत्राखाली राहायचे आहे,” अशी भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे सीरियामध्ये गृहयुद्ध संपून शांतता प्रस्थापित होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: एसडीएफ (SDF) आता सीरियन सैन्यात का विलीन होत आहे?

    Ans: अध्यक्ष अहमद अल-शारा आणि एसडीएफ प्रमुख यांच्यात झालेल्या करारानुसार, सीरियाची अखंडता टिकवण्यासाठी आणि लष्करी संघर्ष थांबवण्यासाठी एसडीएफने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.

  • Que: या करारामुळे अमेरिकेच्या स्थानावर काय परिणाम होईल?

    Ans: अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी भागीदार (SDF) आता सरकारी दलात सामील झाल्याने, सीरियातील अमेरिकेचा प्रभाव कमी झाला असून हे एक मोठे रणनीतिक अपयश मानले जात आहे.

  • Que: सीरियातील तेल साठ्यांचे नियंत्रण आता कोणाकडे आहे?

    Ans: अल-ओमर आणि कोनोको यांसारख्या मोठ्या तेल आणि वायू क्षेत्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे सीरियन सरकारी लष्कराकडे हस्तांतरित झाले आहे.

Web Title: Syrian army captures raqqa deir ez zor sdf integration deal us centcom failure 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 07:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज
1

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Syria War: सीरियात अमेरिकेचा ‘गेम ओव्हर’! तेल आणि वायूचे साठे सरकारच्या ताब्यात; USच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या ‘SDF’ने टेकले गुडघे

Syria War: सीरियात अमेरिकेचा ‘गेम ओव्हर’! तेल आणि वायूचे साठे सरकारच्या ताब्यात; USच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या ‘SDF’ने टेकले गुडघे

Jan 19, 2026 | 07:36 PM
ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; त्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; त्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

Jan 19, 2026 | 07:34 PM
Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 07:20 PM
धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

Jan 19, 2026 | 07:17 PM
Sulawesi cave: ‘आपण पृथ्वीवर एकटे नव्हतो ते पण होते…’ इंडोनेशियाच्या गुहेत सापडले आधुनिक मानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे

Sulawesi cave: ‘आपण पृथ्वीवर एकटे नव्हतो ते पण होते…’ इंडोनेशियाच्या गुहेत सापडले आधुनिक मानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे

Jan 19, 2026 | 07:16 PM
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीवरील ‘बंदी’ला तुर्तास ब्रेक

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीवरील ‘बंदी’ला तुर्तास ब्रेक

Jan 19, 2026 | 07:13 PM
Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Jan 19, 2026 | 07:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM