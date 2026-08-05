शिवसेना कुणाची? ‘उद्धव ठाकरेंनीच एकनाथ शिंदेंची नेतेपदी निवड केली होती’; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा दावा

ठाकरे गटासाठी उद्याचा दिवस निर्णायक? शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी कपिल सिब्बल मांडणार बाजू
तसेच सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली काही आमदार सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेल्यानंतर, उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने शिवसेना विधिमंडळ गटाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत अजय चौधरी यांची नव्या गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, अशी माहितीही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मोठ्या संख्येने आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली. त्यानंतर खरी शिवसेना कोणाची आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, यावरून वाद निर्माण झाला. यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या प्रकरणावरील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात असून, दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद जवळपास पूर्ण होत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय केवळ शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हावरच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार असल्याने या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पक्षाच्या घटनेनुसार निवडणूक आयोगाला माहिती दिली होती. २०२९-२२ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेंनी काम केले. ठाकरेंच्या नेतृत्वाबाबत कधीच आक्षेप घेतला गेला नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
…तर शिंदे मुख्यमंत्री झालेच नसते!; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटासाठी आक्रमक