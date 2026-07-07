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पेण तालुका हादरला! निकृष्ट बंधाऱ्यामुळे कणे गावात पूर; जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून पाहणी

Updated On: Jul 07, 2026 | 03:55 PM IST
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सारांश

रायगडच्या पेण तालुक्यातील कणे येथील ८.८ कोटींचा खारभूमी बंधारा पहिल्याच पावसात फुटल्याने २२०० एकर भातशेती पाण्याखाली गेली आहे. जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी गुडघाभर पाण्यातून पाहणी करत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

पेण तालुका हादरला! निकृष्ट बंधाऱ्यामुळे कणे गावात पूर; जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून पाहणी
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विस्तार
  • पेण तालुका हादरला!
  • निकृष्ट बंधाऱ्यामुळे कणे गावात पूर
  • जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून पाहणी
पेण: रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे व पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी कणे येथील पूरपरिस्थिती पाहणी केली. कणे खारभूमी बंधरा फुटल्याची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने कणे ता. पेण या गावात भेट देऊन पुरपरीस्थीतीमुळे ज्या घरांमधे पाणी शिरले अशा सर्व घरातील कुंटुबाची भेट घेऊन तातडीने मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी आदेश दिले. गावाबाहेरचे जे जे ग्रामस्थ स्थलांतरीत करुन त्यांचे नातेवाईक व इतरांना कणे प्राथमीक शाळेत आणले. त्यांची आस्थेने विचारपूस करुन सर्वोतोपरी तातडीची मदत देण्याचे संबधीताना आदेश दिले. याचबरोबर खारभूमी बंधाऱ्याचे निकृष्ट कामाची चौकशी करुन संबधीत अधिकारी, ठेकेदार दोषी ठरले तर संबधितावर कारवाई करण्यात येईल असे ठोस आश्वासन ग्रामस्थांना दिले असून कणे शेत शिवारातील वढाव व बोर्झे ओढांगी परिसरातील सुमारे २२०० एकर भातशेती मधील रोपवाटीकांची पाण्यात कुजून गेल्या आहेत अशा सर्व शेतक-यांना कृषी विभागाकडून अहवाल मागवून बी बियाणांची पूर्तता करण्याचे देखील आश्वासन जिल्हाधाका-यांनी दिले. खारभूमी‌ विभागातील अधिका-यांनी कणे खारभूमीचे केलेले निकृष्ट कामाबाबत केलेले दुर्लक्षीतपणा आता संबधीत विभागातील अधिकारी वर्गाला अडचणीत आणणारा ठरणार आहे.

कणे कोप्रोली खारभूमी योजनेचा बंधारा २०१९ आलेल्या महापूरात फुटून मोठ आर्थीक नुकसान गावक-यांना सोसावे लागले होते. या परिस्थीतीची गांर्भियाने दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी केंद्र सरकारच्या कोकण आपत्ती सौमिकरण योजनेतून बंधारा मजबूतीकरणा साठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे खारभूमी सर्वेक्षण अन्वेशन विभागाला सांगीतले होते. त्यानुसार केंद्र व राज्यसरकारने यासाठी विशेष तरतूद करुन पाच किलोमीटर लांबीचा या बंधा-यासाठी ८.८०० कोटी निधीची तरतूद उपलब्ध करुन यांचे टेंडर प्रोसेस कार्यारंभ आदेश होऊन २०२४ पासून मे २०२६अशा दोन वर्षात हे काम पूर्ण केले असून या कामाबाबत अधिकारी व ठेकेदार यांनी केलेला दुर्लक्षित पणावर अनेकदा गावक-यांनी या निकृष्ट कामाबाबत तक्रार निवेदन दिली आहेत.

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खारभूमी अधिका-यांसोबत बैठकांमधे ठेकेदाराने केलेले निकृष्ट कामाबाबत दोषारोप करुन देखिल कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, उप अभियंता भोईर, शाखा‌ अभियंता अश्वीनी पाटील यांनी केलेला दुर्लक्षीतपणाची किमंत गावातील शेतकरी बांधवाना भोगावी लागली. गावातील ९५० एकरावरील रोपवाटीका पाण्याखाली जाऊन कूजल्या. आता शेतीची लागवड कशी करणार, महागडे बी बियाणे, खतांचा मारा यांची नुकसानीस कारणीभूत ठरला आहे तो खारभूमी विभाग. आलेल्या विकासनिधीचा योग्य वापर न करता इस्टिमेटनुसार मटेरिएल न केलेला वापर बंधा-याचे मजबूती करण्यासाठी शेततलावातील मातीचा सर्रास वापर यामुळे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. बंधारा मजबूती करताना रूंदीकरणात उंची दगडी मुरुमाचा कमी वापर यामुळे पाऊस आला धाऊन बंधारा गेला वाहून अशी अवस्था झाली असल्याचे सांगितले.

जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी मुसळधार पाऊस असताना देखील तब्बल तासभर थांबून गुडघाभर पाण्यातून पोलीस अधिक्षक ऑंचल दलाल, जिल्हा परिषद सिईओ नेहा भोसले, प्रांत प्रवीण पवार, तहसीलदार तानाजी शेजाळ, उपविभागीय पोलिस अधिकारी जालंदर नालकुल, सहाय्यक पोलीस अधिकारी, महसूल अधिकारी यांच्यासह संयुक्त पहाणी करुन आपत्तीग्रस्थ ग्रामस्थांना सर्वोतोपरी तातडीने मदत करण्याचे ठोस आश्वासन दिले. ग्रामस्थांनी पोलीस व आपत्ती यंत्रणेने केलेल्या सहकार्याबद्दल जिल्हाधिकारी यांना माहिती देत सर्व यंत्रणाचे आभार मानून कृतज्ञता व्यक्त केली.

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Web Title: Substandard check dam causes flooding in kane village district collector and superintendent of police inspect the site

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Published On: Jul 07, 2026 | 03:55 PM

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