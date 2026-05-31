UCL Final 2026: विजयाचा जल्लोष की मस्ती? PSGच्या ऐतिहासिक विजयानंतर पॅरिस शहराला आग; 20,000 चाहत्यांचा राडा, पोलीस ठाण्यावर हल्ला

PSG UEFA Champions League Win 2026 : खेळात विजय मिळवणे हा अत्यंत आनंदाचा क्षण असतो, परंतु फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमधून जी चित्रे समोर आली आहेत ती अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक आहेत. ‘पॅरिस सेंट-जर्मेन’ (PSG) या प्रसिद्ध फुटबॉल क्लबने दुसऱ्यांदा ‘युएफा चॅम्पियन्स लीग’चे (UEFA Champions League) ऐतिहासिक विजेतेपद पटकावल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. मात्र, मध्यरात्री या आनंदाच्या उत्सवाला हिंसक वळण लागले. पॅरिसमधील मुख्य रस्त्यांचे रूपांतर काही वेळातच युद्धभूमीत झाले, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना मोठा बळाचा वापर करावा लागला.
हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट येथील ‘पुस्कस अरेना’ स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात, पीएसजीने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये इंग्लंडच्या बलाढ्य ‘आर्सेनल’ (Arsenal) क्लबचा ४-३ ने पराभव केला. निर्धारित वेळेत सामना १-१ असा बरोबरीत सुटल्यानंतर पेनल्टी शूटआऊटमध्ये हा निर्णय झाला. पीएसजीने सलग दुसऱ्यांदा युरोपियन फुटबॉलवर आपले नाव कोरले. सामना संपल्याचा अधिकृत शिट्टी वाजताच फ्रान्समध्ये एकच जल्लोष सुरू झाला. पॅरिसमधील सुप्रसिद्ध ‘आर्क डी ट्रायम्फ’ (Arc de Triomphe) आणि ‘चॅम्प्स-एलिसीज’ (Champs-Élysées) परिसरामध्ये चाहत्यांचे महापूर आले. लोकांनी हवेत फ्लेअर्स (Flares) पेटवले, गाड्यांचे हॉर्न वाजवून घोषणाबाजी सुरू केली.
🚨🇫🇷 It’s past 3 AM in Paris and there are no signs of things slowing down. The PSG “celebrations” have rolled into the early morning hours with fires, looting, and clashes still ongoing.pic.twitter.com/WZdeECoqiP https://t.co/sLaaT7iKmr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 31, 2026
पॅरिस पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ चॅम्प्स-एलिसी परिसरात २०,००० हून अधिक फुटबॉल प्रेमी जमा झाले होते. सुरुवातीला हा उत्सव शांततेत सुरू होता, परंतु रात्री उशिरा काही उपद्रवी घटकांनी आणि हुल्लडबाजांनी परिस्थिती हाताबाहेर नेली. पॅरिसच्या उच्चभ्रू ८ व्या अरॉन्डिसमेंट (8th Arrondissement) परिसरातील एका स्थानिक पोलीस ठाण्यावर जमावाने थेट दगडफेक करत आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तात्काळ कडक पावले उचलत अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीचार्ज करून हा हिंसक जमाव पांगवला. या चकमकीत एक पोलीस अधिकारी गंभीररीत्या जखमी झाला आहे.
Paris police detained 45 people after violence disrupted celebrations of Paris Saint-Germain’s second Champions League title win, and a group tried to storm a police station in the French capital.https://t.co/MTYsXZBlfa — The Hindu (@the_hindu) May 30, 2026
हुल्लडबाजांनी केवळ पोलिसांनाच लक्ष्य केले नाही, तर शहरातील सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे अतोनात नुकसान केले. रस्त्या कडेला उभ्या असलेल्या अनेक आलिशान गाड्यांना आग लावून देण्यात आली. पॅरिसमधील एका प्रसिद्ध बेकरी आणि रेस्टॉरंटची तोडफोड करून लूटमार करण्याचा प्रयत्न झाला. एवढेच नाही तर आंदोलकांनी पॅरिसचा मुख्य रिंग रोड (Ring Road) पूर्णपणे रोखून धरला होता, ज्यामुळे वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. पीएसजीच्या मुख्य स्टेडियमजवळ (१६ व्या अरॉन्डिसमेंट) जमा झालेल्या १,००0 लोकांच्या टोळक्याने रस्त्यावर सायकली आणि कचराकुंड्यांचे तात्पुरते अडथळे (Barricades) उभारले होते, जे नंतर पोलिसांनी हटवले. या संपूर्ण राड्यानंतर आतापर्यंत ४५ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
JUST IN: Rioters have set fire to vehicles and barricades at Parc des Princes after PSG’s victory. Police are attempting to clear the way for firefighters as violence continues to spiral in Paris.pic.twitter.com/7Im815AV3o — Remix News & Views (@RMXnews) May 30, 2026
पॅरिसमध्ये फुटबॉल विजयानंतर हिंसाचार होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी जेव्हा पीएसजीने आपले पहिले चॅम्पियन्स लीग विजेतेपद मिळवले होते, तेव्हा फ्रान्सभर झालेल्या दंगलीत २०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते आणि ५०० हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली होती. तोच पूर्वानुभव लक्षात घेऊन यंदा पॅरिस प्रशासनाने तब्बल ८,००० शस्त्रधारी पोलीस अधिकारी तैनात केले होते. एवढी मोठी सुरक्षा यंत्रणा तैनात असूनही फुटबॉल चाहत्यांच्या अतिउत्साहाने आणि हिंसक प्रवृत्तीने पॅरिस शहराला पुन्हा एकदा आगीच्या खाईत ढकलले. या घटनेमुळे क्रीडा जगतातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
Ans: पॅरिस सेंट-जर्मेन (PSG) संघाने अंतिम सामन्यात पेनल्टी शूटआऊटमध्ये आर्सेनल (Arsenal) संघाचा ४-३ ने पराभव करून विजेतेपद जिंकले.
Ans: तोडफोड, जाळपोळ आणि पोलीस ठाण्यावर हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली पॅरिस पोलिसांनी आतापर्यंत ४५ लोकांना ताब्यात घेतले आहे.
Ans: गेल्या वर्षीचा हिंसाचार पाहता खबरदारीचा उपाय म्हणून पॅरिसमध्ये सुमारे ८,००० पोलीस अधिकारी तैनात करण्यात आले होते.