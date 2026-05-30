India-Myanmar Ties: म्यानमारचे राष्ट्रपती 5 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत व्यापार आणि सुरक्षेवर होणार मोठे करार

Myanmar President India Visit 2026 : भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि आशियाई देशांमधील सामरिक संतुलन अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने आज एक अत्यंत महत्त्वाचा अध्याय सुरू होत आहे. म्यानमारचे (Myanmar) राष्ट्रपती यू मिन आँग ह्लाइंग हे आज (शनिवारी) भारताच्या पाच दिवसीय अधिकृत आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण दौऱ्यासाठी नवी दिल्लीत दाखल होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विशेष निमंत्रणावरून हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. राष्ट्रपतीपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर यू मिन आँग ह्लाइंग यांचा हा पहिलाच अधिकृत भारत दौरा असल्याने याकडे संपूर्ण आशिया खंडातील राजकीय विश्लेषकांचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे. भारत आणि म्यानमारमधील शतकानुशतके जुने सांस्कृतिक, भौगोलिक आणि व्यापारी संबंध या दौऱ्यामुळे एका नव्या उंचीवर पोहोचतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
म्यानमार हा बौद्ध धर्मीय बहुसंख्य देश असल्याने भारतासोबतचे त्यांचे अध्यात्मिक संबंध अतिशय घट्ट आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती यू मिन आँग ह्लाइंग आपल्या भारत दौऱ्याची औपचारिक सुरुवात बिहारमधील ऐतिहासिक आणि पवित्र शहर बोधगया येथून करणार आहेत. भगवान बुद्धांना ज्या ठिकाणी ज्ञानप्राप्ती झाली, त्या महाबोधी मंदिरात जाऊन ते प्रार्थना करतील. यापूर्वी नुकताच व्हिएतनामचे राष्ट्रपती तो लाम यांनीही आपल्या भारत दौऱ्याची सुरुवात याच पवित्र भूमीवरून केली होती. बोधगया येथील दर्शनानंतर राष्ट्रपती थेट राजधानी दिल्लीकडे रवाना होतील, जिथे त्यांच्या स्वागतासाठी विशेष जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.
या राजनैतिक दौऱ्याचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा १ जून २०२६ रोजी दिल्लीत पार पडणार आहे. या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि म्यानमारचे राष्ट्रपती यांच्यात हैदराबाद हाऊस येथे उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक होईल. या बैठकीत दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. म्यानमार हा भारताचा भूमी आणि सागरी सीमा जोडणारा अत्यंत जवळचा शेजारी आहे. त्यामुळे ईशान्य भारतातील शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी म्यानमारचे सहकार्य भारतासाठी अत्यंत मोलाचे मानले जाते. या बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये काही महत्त्वाच्या संरक्षण आणि आर्थिक करारांवर स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता आहे.
Myanmar junta chief and President U Min Aung Hlaing will visit India from May 30–June 3 in his first foreign trip since Myanmar’s controversial 2025–26 elections. He is scheduled to visit Bodh Gaya, meet PM Narendra Modi, and attend a business forum in Delhi. Myanmar’s exiled… pic.twitter.com/tIiGgkgKgW — Netram Defence Review (@NetramDefence) May 29, 2026
credit – social media and Twitter
राष्ट्रपतींच्या या दौऱ्याचे गांभीर्य यावरून समजते की, त्यांच्यासोबत म्यानमारमधील अनेक कॅबिनेट मंत्री, वरिष्ठ लष्करी व नागरी अधिकारी आणि आघाडीच्या उद्योगपतींचे एक मोठे शिष्टमंडळ भारतात येत आहे. दिल्लीतील राजकीय बैठका आटोपल्यानंतर २ जून रोजी हे शिष्टमंडळ भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला भेट देईल. मुंबईत म्यानमारच्या राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत एका भव्य ‘बिझनेस फोरम’ (व्यावसायिक मंच) चे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये भारतातील बड्या उद्योगपतींशी ते संवाद साधतील. कृषी, ऊर्जा, आयटी (IT) आणि औषध निर्मिती (Pharmaceuticals) क्षेत्रात म्यानमारमध्ये भारतीय गुंतवणुकीला चालना देणे हा या मुंबई दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणामध्ये म्यानमारला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यानुसार, म्यानमार हा एकमेव असा देश आहे जो भारताच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी येतो – ‘शेजारी प्रथम’ (Neighborhood First), ‘पूर्वेकडील कृती’ (Act East) आणि हिंदी महासागरातील सुरक्षेसाठीचे ‘सागर’ (SAGAR) धोरण. या धोरणांच्या माध्यमातून भारत म्यानमारमधील पायाभूत सुविधा, जसे की कलादान मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट आणि भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग, वेगाने पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी म्यानमारचा दौरा करून मिन आँग ह्लाइंग यांची भेट घेतली होती आणि त्यांना पंतप्रधान मोदींचे विशेष अभिनंदन पत्र सुपूर्द केले होते. तसेच गेल्या वर्षी चीनमधील तियानजिन येथे झालेल्या एससीओ (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान देखील मोदी आणि ह्लाइंग यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली होती. हा संपूर्ण पूर्वइतिहास पाहता, या ५ दिवसांच्या दौऱ्यातून भारत आणि म्यानमारमधील राजनैतिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंधांचा एक नवा सुवर्णकाळ सुरू होणार हे निश्चित आहे.
