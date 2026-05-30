Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Daughter Tiffany Trump India Visit Akshardham Taj Mahal Jaisalmer

Tiffany Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलीचे राजस्थान कनेक्शन? ताजमहाल पाहून टिफनी ट्रम्प थेट जैसलमेरला रवाना; कारण आले समोर

Updated On: May 30, 2026 | 02:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

Tiffany Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची कन्या टिफनी ट्रम्प आठ वर्षांनंतर भारताच्या दौऱ्यावर आली आहे. शनिवारी तिने पती मायकल बोलस यांच्यासोबत दिल्लीतील अक्षरधाम मंदिराला भेट दिली.

donald trump daughter tiffany trump india visit akshardham taj mahal jaisalmer

ट्रम्प यांची मुलगी टिफनी ८ वर्षांनंतर भारताला भेट देणार; तिचे सौंदर्य सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्रींनाही मागे टाकते ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ८ वर्षांनंतर भारत दौरा
  • अक्षरधाम आणि ताजमहालला भेट
  • जैसलमेरकडे रवाना

Donald Trump Daughter Akshardham Temple : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या कुटुंबाची भारताशी असलेली जवळीक जगजाहीर आहे. आता पुन्हा एकदा ट्रम्प कुटुंबातील एका महत्त्वाच्या सदस्याच्या भारत भेटीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची अतिशय देखणी आणि ग्लॅमरस कन्या टिफनी ट्रम्प (Tiffany Trump) तब्बल ८ वर्षांनंतर अधिकृतपणे भारताच्या दौऱ्यावर आली आहे. ती एकटी नसून तिचे पती मायकल बोलस (Michael Boulos) देखील या दौऱ्यात तिच्यासोबत आहेत. त्यांच्या या अचानक झालेल्या भारत भेटीमुळे आणि कडक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे सध्या भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर कमालीची उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

दिल्लीच्या अक्षरधाम मंदिरात भारतीय संस्कृतीचे दर्शन

टिफनी ट्रम्प यांचे शुक्रवारी भारताची राजधानी दिल्लीत अत्यंत दिमाखात आगमन झाले. भारतात दाखल झाल्यानंतर त्यांनी सर्वात आधी नवी दिल्लीतील जागतिक कीर्तीच्या स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिराला भेट दिली. या भेटीदरम्यान टिफनी आणि तिचे पती मायकल यांनी मंदिराची अद्भुत वास्तुकला, भव्य कोरीव काम आणि तिथले अध्यात्मिक वातावरण अतिशय जवळून अनुभवले. या भेटीनंतर भारावून गेलेल्या टिफनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर आपले फोटो शेअर करत या दौऱ्याचे वर्णन ‘अद्भुत आणि कधीही न विसरता येणारा क्षण’ अशा शब्दांत केले. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनीही इन्स्टाग्रामवर पोस्ट लिहून या जोडप्याचे भारतात मनापासून स्वागत केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Abbottabad Terror Camps: अ‍ॅबोटाबाद दहशतीचे नवे केंद्र; ऑपरेशन सिंदूरनंतर लश्कर-ए-तैबाचा हाफिजच्या मेहुण्यासोबत पुन्हा मोठा कट

ताजमहालच्या प्रेमात पडली टिफनी; दीड तास घालवला

अक्षरधाम मंदिराचे दर्शन घेतल्यानंतर टिफनी रविवारी सकाळी थेट प्रेमाचे प्रतीक असलेल्या आग्रा येथील ताजमहालला पोहोचली. कडक सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये टिफनी आणि मायकल यांनी ताजमहालच्या मुख्य परिसराला भेट दिली आणि डायना बेंचवर बसून मनसोक्त फोटो काढले. टिफनीने पांढऱ्या संगमरवरी वास्तूचे सौंदर्य जवळून अनुभवताना त्याचे इतिहास जाणून घेतला. त्यांनी येथे साधारणपणे दीड तास घालवला. विशेष म्हणजे, यापूर्वी २०१८ मध्ये टिफनीने आपले वडील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत पहिल्यांदा भारताला भेट दिली होती आणि त्यानंतर २०२० मध्ये स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांची पत्नी मेलानिया यांनीही ताजमहालला भेट देऊन त्याला ‘शाश्वत प्रेमाचे प्रतीक’ म्हटले होते.

credit – social media and Twitter

आता थेट राजस्थानमधील जैसलमेरकडे कूच!

आग्रा येथील ताजमहालची भेट पूर्ण केल्यानंतर टिफनी ट्रम्प दुपारी आग्राच्या खेरिया विमानतळावरून विशेष विमानाने राजस्थानमधील वाळवंटी सौंदर्य लाभलेल्या जैसलमेर शहराकडे रवाना झाल्या. जैसलमेरमधील ऐतिहासिक किल्ले, राजवाडे आणि तिथली संस्कृती अनुभवण्यासाठी त्या जात असल्याचे समजते. तथापि, सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांच्या जैसलमेरमधील मुक्कामाचा आणि इतर कार्यक्रमांचा अधिकृत तपशील गुप्त ठेवण्यात आला आहे. टिफनीच्या या दौऱ्यामुळे राजस्थान पर्यटनाला जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा मोठी प्रसिद्धी मिळत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Myanmar Ties: म्यानमारचे राष्ट्रपती 5 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत व्यापार आणि सुरक्षेवर होणार मोठे करार

कोण आहे टिफनी ट्रम्प?

टिफनी ही डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांची माजी पत्नी मार्ला मॅपल्स यांची मुलगी आहे. ती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे चौथे अपत्य असून ती ट्रम्प कुटुंबातील सर्वात ग्लॅमरस मानली जाते. तिला डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर, इव्हांका ट्रम्प, एरिक ट्रम्प आणि बॅरन ट्रम्प अशी चार सावत्र भावंडे आहेत. टिफनी ही केवळ तिच्या सौंदर्यासाठीच प्रसिद्ध नाही, तर ती उच्चशिक्षित देखील आहे. तिने २०२० मध्ये प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटी लॉ सेंटरमधून कायद्याची पदवी (Law Degree) मिळवली आहे. तिने १२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अमेरिकन-लेबनीज वंशाचे प्रसिद्ध उद्योगपती मायकल बोलस यांच्याशी विवाह केला होता. टिफनीच्या सौंदर्याची तुलना अनेकदा हॉलिवूड आणि बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेत्रींशी केली जाते. तिचा हा भारत दौरा दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करणारा ठरत आहे.

Web Title: Donald trump daughter tiffany trump india visit akshardham taj mahal jaisalmer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 02:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-Myanmar Ties: म्यानमारचे राष्ट्रपती 5 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत व्यापार आणि सुरक्षेवर होणार मोठे करार
1

India-Myanmar Ties: म्यानमारचे राष्ट्रपती 5 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत व्यापार आणि सुरक्षेवर होणार मोठे करार

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत
2

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

BSF India: घुसखोरांविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयाचा बांगलादेशला अल्टीमेटम; अमित शाहांच्या विधानानंतर सीमेवर अभूतपूर्व स्थिती
3

BSF India: घुसखोरांविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयाचा बांगलादेशला अल्टीमेटम; अमित शाहांच्या विधानानंतर सीमेवर अभूतपूर्व स्थिती

हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा… लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं
4

हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा… लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tiffany Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलीचे राजस्थान कनेक्शन? ताजमहाल पाहून टिफनी ट्रम्प थेट जैसलमेरला रवाना; कारण आले समोर

Tiffany Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलीचे राजस्थान कनेक्शन? ताजमहाल पाहून टिफनी ट्रम्प थेट जैसलमेरला रवाना; कारण आले समोर

May 30, 2026 | 02:10 PM
Raigad News: पहिल्याच पावसात घरे जलमय होण्याची भीती! नेरळमध्ये बिल्डरविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक

Raigad News: पहिल्याच पावसात घरे जलमय होण्याची भीती! नेरळमध्ये बिल्डरविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक

May 30, 2026 | 02:01 PM
पांढऱ्या केसांवर येईल नैसर्गिक काळा रंग! मेहेंदी भिजवताना मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, महागड्या पार्लर ट्रीटमेंट करणे कायमचे जाल विसरून

पांढऱ्या केसांवर येईल नैसर्गिक काळा रंग! मेहेंदी भिजवताना मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, महागड्या पार्लर ट्रीटमेंट करणे कायमचे जाल विसरून

May 30, 2026 | 01:56 PM
Jalgaon Crime: साखरपुडा झालेल्या तरुणाचा लॉजमध्ये मृत्यू; अल्पवयीन प्रेयसी बचावली, प्रकरणात नवा ट्विस्ट

Jalgaon Crime: साखरपुडा झालेल्या तरुणाचा लॉजमध्ये मृत्यू; अल्पवयीन प्रेयसी बचावली, प्रकरणात नवा ट्विस्ट

May 30, 2026 | 01:50 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ‘IPL गाजवलं, आता टीम इंडियासाठी पूर्णपणे सज्ज’, वैभव सूर्यवंशीबद्दल कुमार संगकाराचे मोठे विधान

Vaibhav Sooryavanshi: ‘IPL गाजवलं, आता टीम इंडियासाठी पूर्णपणे सज्ज’, वैभव सूर्यवंशीबद्दल कुमार संगकाराचे मोठे विधान

May 30, 2026 | 01:44 PM
Abbottabad Terror Camps: अ‍ॅबोटाबाद दहशतीचे नवे केंद्र; ऑपरेशन सिंदूरनंतर लश्कर-ए-तैबाचा हाफिजच्या मेहुण्यासोबत पुन्हा मोठा कट

Abbottabad Terror Camps: अ‍ॅबोटाबाद दहशतीचे नवे केंद्र; ऑपरेशन सिंदूरनंतर लश्कर-ए-तैबाचा हाफिजच्या मेहुण्यासोबत पुन्हा मोठा कट

May 30, 2026 | 01:42 PM
Car Care Tips : लांब प्रवास असो वा रोजचा वापर! कारमध्ये असायलाच हव्यात ‘या’ 5 बजेट-फ्रेंडली अ‍ॅक्सेसरीज

Car Care Tips : लांब प्रवास असो वा रोजचा वापर! कारमध्ये असायलाच हव्यात ‘या’ 5 बजेट-फ्रेंडली अ‍ॅक्सेसरीज

May 30, 2026 | 01:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM