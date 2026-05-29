UN Blacklist : दहशतवादी संघटनांच्या यादीत रशिया-इस्रायल? UN च्या ‘या’ निर्णयाने जग हादरलं

Updated On: May 29, 2026 | 12:51 PM IST
सारांश

UN Blacklist : संयुक्त राष्ट्रांच्या युद्धकाळात सामान्य नागरिकांवर लैंगिक हिंसाचाराच्या अहवालाने जगभरात खळबळ उडाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी इस्रायल आणि रशियाला Black List मध्ये टाकले आहे. दोन्ही देशावर अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

United Nations Secretary-General António Guterres

संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार
  • दहशतवादी संघटनांच्या यादीत रशिया-इस्रायल?
  • UN च्या ‘या’ निर्णयाने जग हादरलं
  • पुतिन-नेतन्याहू अडचणीत
UN Blacklist : संयुक्त राष्ट्रांनी एक खळबळजनक आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. रशिया (Russia) आणि इस्रायलला ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. युद्धकाळात सामान्य नागरिकांवर लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांचा आरोप या दोन्ही देशांवर करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सुरक्षा परिषदेच्या सुत्रांकडून माहिती मिळाल्याचा हवाला दिला आहे. मात्र, या निर्णयाने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

काय आहे ब्लॅकलिस्ट?

संयुक्त राष्ट्र(UN) दरवर्षी एक अशी यादी प्रसिद्ध करते, ज्यामध्ये युद्ध, संघर्षाच्या काळात सामान्य नागरिकांवर सामूहिकपणे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या सरकारी, बिगर-सरकारी संघटनांचा समावेश असतो. यामद्ये आतापर्यंत सुदान, हौथी, कॉंगो, म्यानमार, सीरिया यांसारख्या देशांतील अशा संघटनाचा समावेश आहे. आता यामध्ये रशिया आणि इस्रायलचेही नाव जोडले गेले आहे.

रशिया आणि इस्रायल गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप

UN ने इस्रायल(Israel)वर वेस्ट बँकमध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. अहवालानुसार, इस्रायलच्या सैन्याचा २०२३ पासून १४ पुरुष, ९ मुले, ७ महिला आणि १ एका चिमुकल्यामुलीलवर अत्याचार केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये लैंगिक हिंसाचाराला छळाचे शस्त्र म्हणून वापरले असल्याचा आरोप आहे. इस्रायलने मात्र, या अहवालाला फेटाळले असून निरर्थक आणि लाजिरवाणा असल्याचे म्हटले आहे.

दुसरीकडे रशियावर देखील युक्रेनच्या नागरिकांचा अमानुष छळ केल्यचा आरोप आहे. या संदर्भात तब्बल ३१० प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे युक्रेनच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांवरही ३१ प्रकरणांमध्ये लैंगिक अत्याचाराचे आरोप ठोठवण्यात आले आहेत.

आधीच देण्यात आला होता इशारा ?

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी गेल्या वर्षी दोन्ही देशांना कडक इशारा दिला होता. दोन्ही देशांनी आपल्या लष्करी व्यवस्थेत सुधारणा न केल्यास त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येईल. परंतु दोन्ही देशांच्या सैन्यांकडून सामान्यांचा अमानुष छळ सुरुच राहिला. यामुळेचे संयुक्त राष्ट्राने हे कठोर पाऊल उचलले असल्याचे म्हटले जात आहे.

Published On: May 29, 2026 | 12:46 PM

