Ukraine-Russia War: युक्रेनी ड्रोन्सचा रशियावर सलग 6व्या रात्रीही हल्ला; ई-कॉमर्स गोदामे, पॉवर प्लँट्स भस्मसात, अब्जावधींचे नुकसान

रशिया आणि युक्रेनमधील (Russia and Ukraine war) लष्करी संघर्ष आता केवळ सीमेवरील युद्धभूमीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो थेट रशियाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या मुळावर उठला आहे. २५ जुलै २०२६ च्या मध्यरात्री युक्रेनियन सैन्याने रशियातील बेलगोरोड आणि रोस्तोव या प्रदेशांवर सलग सहाव्या रात्री क्षेपणास्त्र-सदृश ड्रोन्सचा मोठा मारा केला. या धुवाधार हल्ल्यामध्ये रशियाची सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी ‘वाइल्डबेरीज’ (Wildberries) च्या अनेक मोठ्या लॉजिस्टिक्स सेंटर्ससह मुख्य वीज आणि ऊर्जा केंद्रांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
शनिवारी पहाटेच्या सुमारास बेलगोरोड शहरात एकापाठोपाठ एक अनेक भीषण स्फोट झाले. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या स्फोटांनंतर व्यावसायिक गोदामे आणि वीज पुरवठा करणाऱ्या उपकेंद्रांना भीषण आग लागली. बेलगोरोडचे महापौर व्हॅलेंटिन डेमिडोव्ह आणि कार्यवाहक राज्यपाल अलेक्सायंडर शुवायेव्ह यांनी या हल्ल्यात नागरी मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाल्याचे आणि किमान एक नागरिक गंभीर जखमी झाल्याची पुष्टी केली आहे. त्याच वेळी रोस्तोव-ऑन-डॉन शहरातही अनेक व्यावसायिक इमारती आणि मुख्य गॅस पाइपलाइन आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याचे समोर आले आहे.
‘रशियाची ॲमेझॉन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वाइल्डबेरीज कंपनीची गोदामे गेल्या आठवडाभरापासून युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यांचे मुख्य लक्ष्य बनली आहेत. यामागील कारण स्पष्ट करताना युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, ही लॉजिस्टिक्स केंद्रे केवळ नागरी खरेदी-विक्रीपुरती मर्यादित नसून रशियन सैन्याला आवश्यक असणारी लष्करी उपकरणे, ड्रोन्सचे पार्ट आणि नेव्हिगेशन यंत्रणा पुरवण्याचे मुख्य केंद्र बनली आहेत.
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कंपनीच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर मिलिटरी ग्रेड बॉडी आर्मर, हेल्मेट्स आणि टेक्निकल गियर्स उघडपणे विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याने युक्रेनच्या सशस्त्र दलांनी या सर्व गोदामांना “कायदेशीर लष्करी लक्ष्य” (Legitimate Military Targets) घोषित केले आहे. गेल्या ६ दिवसांत सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, त्हेर, क्रिमिया आणि आता बेलगोरोड येथील गोदामांवर लागोपाठ हल्ले करून युक्रेनने रशियन लष्कराची लॉजिस्टिक्स पुरवठा साखळी पूर्णपणे खिळखिळी केली आहे.
🇷🇺🇺🇦 While several Wildberries warehouses have been decimated by Ukrainian strikes, this one in Yekaterinburg had a narrow escape, with the drone missing the main building and slamming into the parking lot Wildberries is Russia’s equivalent to Amazon, and Ukraine defends… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2026
credit – social media and Twitter
या नव्या रणनीतीअंतर्गत युक्रेनियन सैन्याने आता रशियाच्या अंतर्भागातील ऊर्जा क्षेत्रावरही प्रहार करण्यास सुरुवात केली आहे. उपग्रह छायाचित्रांनुसार, बेलगोरोडमधील प्रसिद्ध ‘लुच’ (Luch) औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि शहराला वीज पुरवणारे मुख्य सब-स्टेशन या ड्रोन हल्ल्यात गंभीररीत्या बाधित झाले आहे. यामुळे अनेक भागांतील वीज आणि गॅस पुरवठा अचानक खंडित झाला असून रशियन नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
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दरम्यान, या आक्रमक कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनियन संरक्षण कंपनी ‘स्कायफॉल’ने (Skyfall) आपला नवीन ‘जेटकिलर’ (JetKiller) इंटरसेप्टर ड्रोन जगासमोर आणला आहे, जो रशियन हवाई हल्ल्यांचा यशस्वी मुकाबला करण्यास सक्षम आहे. रशियाच्या व्यापारी आणि ऊर्जा क्षेत्राला बसलेल्या या सलग फटक्यांमुळे रशियन अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागत असून बाधित क्षेत्रांमध्ये आपत्कालीन बचावकार्य वेगाने सुरू आहे.