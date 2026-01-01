पुतिन यांच्या घरावरील हल्ल्याचा रशियाने घेतला बदला; युक्रेनमध्ये तीव्र ड्रोन अन् बॉम्ब हल्ले

‘रशियाच्या विजयानेच युद्ध संपेल…’ नवीन वर्षाच्या पहाटे Putin यांची डरकाळी; Ukraine युद्धाबाबत जगाला दिला ‘हा’ मोठा इशारा
युक्रेनच्या हवाई सैन्याने पुतिन यांच्या घरावरील हल्ल्यानंतर तातडीने कारवाई करत युक्रेनच्या ओडेशा शहरामध्ये हल्ले केले आहे. या हल्ल्यात रहिवाशी इमारती आणि उर्जा सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात तीन लहान मुलांसह एकूण सहाजण जखमी झाले आहे. या हल्ल्यात चार इमारतींचे मोठे नुकसान झाले असून उर्जा सुविधांनाही नष्ट झाले आहेत.
अशा माहिती ओडेशाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यापूर्वी देखील रशियाने ओडेशा बंदरावर तीव्र हवाई हल्ले केले होते. ज्यामध्ये प्रचंड नुकसान झाले होते. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने पुतिन यांच्या घरावरील हल्ल्याचा व्हिडिओ देखील जारी केला आहे. या व्हिडिओमध्ये बर्फाळ भागात पडलेले ड्रोन दिसत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, ड्रोन सुमी आणि चेर्निहिव क्षेत्रावर डागण्यात आले होते.
Downed UAV with a 6kg explosive charge — Russian MOD publishes VIDEO PROOF of Ukrainian attack on Putin’s residence The attempt was carried out on the night of December 28 to 29 WATCH report by the unit who took down 41 of the 91 drones sent by Kiev https://t.co/J9Tgd8yAJx pic.twitter.com/b7Yv55OlxP — RT (@RT_com) December 31, 2025
दरम्यान युक्रेनने त्यांच्या सैन्याने पुतिन यांच्या घरावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला केला नसल्याचे म्हटले होते. युक्रेनने म्हटले की, रशियाचे सर्व आरोप खोटे आहेत. रशिया असे दावे करुन युक्रेनमध्ये हल्ल्याची तयारी करत आहे, असे झेलेन्स्की यांनी म्हटले. झेलेन्स्की यांच्या मते, रशिया असे करुन युक्रेनवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या या वाढत्या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच युद्धाचे गडद ढग निर्माण झाले आहेत.
