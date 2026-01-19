Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Spain हादरलं! दोन हाय-स्पीड ट्रेनची जोरदार धडक, 70 हून अधिक जखमी, थरारक VIDEO

Spain Train Accident : स्पेनमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. दोन हाय-स्पीड ट्रेनची जोरदार धडक झाली आहे. या अपघाताने संपर्ण स्पेन हादरले असून याचा भयावह व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:27 AM
  • स्पेनमध्ये दुर्वैवी घटना
  • दोन हाय-स्पीड ट्रेनची भीषण धडक
  • 70 हून अधिक जखमी
Spain Train Accident : मद्रिद : स्पेनमध्ये रविवारी (18 जानेवारी 2026) एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. दोन हाय-स्पीड ट्रेनची जोरदार धडक झाली आहे. ट्रेन एकमेकांमध्ये घुसल्या असून या धडकेत 21 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर 70 हून अधिक लोक जखमी असल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या बचाव आणि मदत कार्य सुरु आहे. या घटनेचा थरारक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. या ट्रेन अपघाताने (Train Accident) संपूर्ण स्पेन हादरला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण स्पेनमध्ये कोर्डोबा प्रांतात अदामुझ परिसरात हा अपघात घडला आहे. मालागाहून माद्रिदला जाणारी एक हाय-स्पीड ट्रेन रुळावरुन घसरली आणि दुसऱ्या लाईनवरील ट्रेनला जाऊन धडकली. ज्यामुळे जोरदार अपघात झाला असून ट्रेन एकमेकांमध्ये घुसल्या आहेत. या अपघाताने ट्रेनचा चक्काचूर झाला आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे.

अपघाताचे कारण अस्पष्ट

प्राथमिक तपासांनुसार, मालागाहून माद्रिदला जाणारी ट्रेन रुळावरुन घसरुन दुसऱ्या लाईनवरील ट्रेनला धडकली. परंतु ट्रेन रुळावरुन नेमकी कोणत्या कारणामुळे घसरली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सध्या या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. परंतु ट्रेनच्या जोरदार धडकेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. यामध्ये सुरुवातीला पाच जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली होती, परंतु हा आकडा वाढून 21 वर पोहचला आहे. तसचे याची संख्या अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय 73 जण या अपघातात जखमी झाले असून त्यातील अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

प्रत्यक्षदर्शींच्या अनुभव

प्रत्यक्षदर्शींनीनी या अपघाताचे भयावह म्हणून वर्ण केले असून ट्रेनचा एक डबा पूर्णपणे उलटला असल्याचे म्हटले आहे. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर सर्व आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. मोठ्या संख्येने रुग्णवाहिका, वैद्यकीय पथके आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी पोहोचले होते. या अपघाताने काही क्षणांसाठी भूकंपासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शनींनी सांगितले.

या अपघातामुळे माद्रिद आणि कॉर्डोबा, सेव्हिल, मालागा आणि हुएला या प्रमुख अँडालुसियन शहरांमध्ये हाय-स्पीड रेल्वे सेवा स्थगित करण्यात आली आहे. सध्या ट्रेनचा डबा, धातूचे तुकडे, खिडक्यांच्या काचा हटवण्याचे कार्य सुरु आहे. याच वेळी रेल्वे प्रशासनाने पीडीतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी विशेष केंद्रही सुरु केला आहे. तसेच रॉयल पॅलेसनेही या घटनेवर दु:ख व्यक्त केले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: स्पेनमध्ये कुठे घडला ट्रेन अपघात?

    Ans: दक्षिण स्पेनमध्ये कोर्डोबा प्रांतात अदामुझ परिसरात हा अपघात घडला आहे.

  • Que: स्पेनमध्ये हाय-स्पीड ट्रेन अपघातात किती जीवितहानी झाली?

    Ans: स्पेनमध्ये हाय-स्पीड ट्रेन अपघातात 21 जणांचा मृत्यू आणि 73 लोक जखमी झाले आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

  • Que: स्पेनमध्ये हाय-स्पीड ट्रेन अपघात कसा घडला?

    Ans: स्पेनमध्ये मालागाहून माद्रिदला जाणारी एक हाय-स्पीड ट्रेन रुळावरुन घसरली आणि दुसऱ्या लाईनवरील ट्रेनला जाऊन धडकली. ज्यामुळे जोरदार अपघात झाला.

