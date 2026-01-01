Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

स्वित्झर्लंड हादरलं! New Year च्या सेलिब्रेशनला गालबोट; स्विस बारमधील बॉम्बस्फोटाने खळबळ

Switzerland bomb blast : नवीन ववीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी स्वित्झर्लंडमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. एका बारमध्ये भीषण स्फोट झाला असून यामध्ये अनेकांचा मृत्यूची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 05:12 PM
Switzerland bomb blast

(फोटो सौजन्य: @OriginsOfIndia)

Switzerland Bomb Blast News Marathi : बर्न :  एक मोठे खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी स्वित्झर्लंमध्ये (Switzerland ) मोठा स्फोट झाला आहे.  एक बारमध्ये भीषण बॉम्ब स्फोट (Bomb Blast) झाला असून या स्फोटात अनेकांचा मृत्यू झाल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. स्वित्झर्लंडच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अद्याप स्फोटामागचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. परंतु यामुळे नवीन वर्षाच्या उत्साहाला गालबोट लागला आहे.

पुतिन यांच्या घरावरील हल्ल्याचा रशियाने घेतला बदला; युक्रेनमध्ये तीव्र ड्रोन अन् बॉम्ब हल्ले

स्वित्झर्लंडच्या पोलिसांनी दिलेली माहितीनुसार, स्विस शहर क्रॅन्स मोटांना येथील बारमध्ये हा स्फोट झाला आहे. स्विस पोलिसांनी गुरुवारी (१ जानेवारी २०२६) सकाळी स्फोट क्रॅन्स मोंटाना येथील लक्झरी अल्पाइन स्की रिसॉर्टमध्ये झाल्याचे सांगितले. या स्फोटानंतर भीषण आग लागली असून यामुळे अनेक लोक त्यामध्ये अडकलेले आहेत.

मदत आणि बचाव कार्य सुरु

या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी दाखल झाल्या आहे. सध्या आगीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे आणि त्यांना रुग्णलायात नेण्याचे कार्य सुरु आहे. स्फोट झाला त्यावेळी सर्वजण नवीन वर्षाचा आनंद साजरा करत होते. बारमध्ये नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मोठ्या पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते, यामुळे प्रचंड गर्दी होती.

स्वित्झर्लंडच्या व्हॅलेस कॅन्टमधील पोलिस प्रवक्ते गाएटन लाथियन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा स्फोट कोणत्या कारणामुळे झाला हे सध्या स्फोट झालेले नाही. परंतु या स्फोटात अनेक लोक जखमी झाले आहेत. अनेकांचा मृत्यूचा धोका पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. हा स्फोट नवीन वर्षाच्या पहाटे १.३० वाजता झाला असल्याचे वृत्त मिळाले आहे. या स्फोटामुळे लोकांच्या नवीन वर्षाच्या आनंदात दु:खचा डोंगर कोसळला आहे.

घटनेचा तपास सुरु

माध्यमांनी दिलेल्या फोटो आणि व्हिडिओनुसार, स्फोट झाल्यानंतर संपूर्ण इमारत आगीच्या विळख्यात घेरली होती. लोक जीव वाचवण्यासाठी ओरडत होते, रडत होते. या घटनेचे सीसीटीव्ही फूटजेही समोर आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,सध्या या घटनेचा तपास सुरु आहे. हा स्फोट नेमका कसा झाला? दहशतवादी हल्ला होता का असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. या घटनेचा तपासही सुरु करण्यात आला आहे.


Russia-Ukraine War: बर्फात सापडले घातपाताचे धागेदोरे! पुतिन यांच्या हत्येच्या कट युक्रेनला पडणार महागात, पुराव्यांबाबत संभ्रम

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्वित्झर्लंडमध्ये कुठे आणि कधी झाला स्फोट?

    Ans: स्वित्झर्लंडमध्ये स्विस शहर क्रॅन्स मोटांना येथील बारमध्ये नवीन वर्षाच्या पहाटे १.३० वाजता भीषण बॉम्बस्फोट झाला आहे.

  • Que: स्वित्झर्लंडमधील बार बॉम्बस्फोटात किती जीवितहानी झाली?

    Ans: स्वित्झर्लंडमधील बार बॉम्बस्फोटातीत जखमींचा आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांचा आकडा अद्याप समोर आलेला नाही. परंतु संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे वृत्त स्विस पोलिसांनी दिले आहे.

Published On: Jan 01, 2026 | 12:32 PM

