Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Uae Citizenship For Foreign Businesses Government Introduces A Major Legal Amendment

परदेशी उद्योजकांना मिळणार UAE चे नागरिकत्व? सरकारने कायद्यात केला ‘हा’ नवा बदल

UAE New Law : UAE सरकारने आपल्या देशाच्या कॉर्पोरेट कायद्यात मोठा बदल केला आहे. UAE सरकार परदेशी कंपन्यांना देशाची ओळख देणार आहे. परंतु यासाठी तुमची कंपनीही नोंदणीकृत असली पाहिजे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 07:20 PM
uae corporate law

परदेशी उद्योजकांना मिळणार UAE चे नागरिकत्व? सरकारने कायद्यात केला 'हा' नवा बदल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • यूएईच्या कॉर्पोरेट कायद्यात मोठा बदल
  • परदेशी कंपन्यांना मिळणार यूएईची ओळख
  • परदेशी कंपन्यांच्या मालकांना मिळणार का यूएईचे नागरिकत्व
UAE Corporate Law 2026 : अबू धाबी : एक महत्त्वपूर्ण वृत्त आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE)ने त्यांच्या कॉर्पोरेट कायद्यात नवा बदल केला आहे. यामुळे UAE त स्थायिक असलेल्या परदेशी कंपन्यांना देशाचा अधिकृत दर्जा मिळणार आहे. मात्र ही सिटीझनशिप केवळ कंपन्यांसाठी लागू होईल, कंपनीचे मालक किंवा गुंतवणूकदारांसाठी नव्हे. केवळ युएईकडून कायदेशीर मान्यता मिळालेल्या कंपन्यांना हा नियम लागू होणार आहे.

Saudi VS UAE : जग व्हेनेझुएलात गुंतले असताना सौदीने खेळला मोठा डाव; येमेनमध्ये UAE ला दिला मोठा धक्का

केवळ कंपन्यांना मिळणार UAE ची ओळख

UAE चे अर्थ आणि पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी यांनी याची घोषणा केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यूएईच्या नव्या काद्यानुसार, देशात कुठेही स्थापन झालेल्या अधिकृत कंपन्यांना म्हणजेच मॅनलँड आणि फ्री-झोनमधील कंपन्यांना त्यांची ओळख मिळणार आहे. आर्थिक मुक्त क्षेत्रांमध्ये असलेल्या कंपन्यांना यूएईची कॉर्पोरेट मान्यता मिळेल.

अब्दुल्ला यांनी ब्रिटन आणि जर्मनीचे उदाहरण देत सांगितले की, ज्याप्रमाणे या देशांमध्ये नोंदणीकृत व्यवसायांना त्यांची ओळख दिले जाते, तसेच UAE देखील कंपन्यांना नागरिकत्व देणार आहे. अब्दुल्ला यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, ही ओळख केवळ कंपन्यांसाठी असेल. कंपनीचे मालक किंवा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी नाही.

काय आहे UAE चा कॉर्पोरेट नागरिकत्व कायदा

UAE च्या या नव्या कायद्यानुसार, कंपनीच्या मालकांना किंवा वैयक्तिक भागीदारांना देशाचे नागरिकत्व मिळणार नाही. हा कायदा केवळ कंपन्यांना UAE ची ओळख देण्यासाठी आहे. UAE मध्ये कुठेही स्थापन झालेल्या अधिकृत कंपन्यांना हा नवा कायदा या कंपन्यांना जागतिक स्तरावर UAE कंपनी म्हणून ओळख देईल. तसेच UEA ब्रँडचा त्यांना फायदा होईल. त्याच्या निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर UAE चे लेबल असेल.

भारताला होणार फायदा?

  • UAE च्या या नव्या काद्यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे मध्य-पूर्व, युरोप  आणि आफ्रिकेतील व्यापार सोपा होईल.
  • तसेच UAE हा भारताचा ट्रेड हब असल्याने त्याच्या ब्रँड अंतर्गत निर्यात केल्यावर भारतीय वस्तूंना जलद बाजारपेठा मिळतील.
  • कायदेशीर अधिकारामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल, ज्यामुळे स्टार्टअप्स आणि दीर्घकाळ गुंतवणूकदारांना याचा फायदा होईल
  • भारत-UAE च्या मुक्त व्यापार कराराला आणखी चालना मिळेल.
 

UAE चा गोल्डन व्हिसा भारतीयांना मिळणार का? जोरदार चर्चांनंतर प्रशासनाने स्पष्टच सांगितलं

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: UAE परदेशी कंपन्यांच्या मालकांना देणार नागरिकत्व?

    Ans: UAE च्या नव्या कॉर्पोरेट कायद्यानुसार, कंपन्यांना UAE ची ओळख मिळणार आहे. परदेशी कंपन्यांच्या मालकांना किंवा वैयक्तिक गुंतवणूक दारांना नाही.

  • Que: कोणत्या कंपन्यांना लागू होणार UAE चा नवा कायदा ?

    Ans: मॅनलँड आणि फ्री-झोनमधील सर्व अधिकृत कंपन्यांना UAE चा नवा कायदा लागू होईल.

  • Que: UAE च्या कायद्याचा काय फायदा होईल?

    Ans: UAE च्या या नव्या कायद्यामुळे परदेशी कंपन्यांना जागतिक स्तरावर UAE कंपनी म्हणून ओळख मिळेल, निर्यातीत UAE ब्रँडचा फायदा आणि गुंतवणूक वाढवण्यास मदत होईल.

Web Title: Uae citizenship for foreign businesses government introduces a major legal amendment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Middle East Strategy : जगाच्या नकाशातून इराणचं नाव मिटणार? ट्रम्पचा ‘तो’ एक डाव अन् इराणचा खेळ खल्लास, काय आहे मास्टर प्लॅन?
1

US Middle East Strategy : जगाच्या नकाशातून इराणचं नाव मिटणार? ट्रम्पचा ‘तो’ एक डाव अन् इराणचा खेळ खल्लास, काय आहे मास्टर प्लॅन?

US Iran War : मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद! ट्रम्पच्या धमक्यांनंतर अमेरिकी सैन्य ‘ॲक्शन मोड’मध्ये, इराणची उलटी गिनती सुरु?
2

US Iran War : मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद! ट्रम्पच्या धमक्यांनंतर अमेरिकी सैन्य ‘ॲक्शन मोड’मध्ये, इराणची उलटी गिनती सुरु?

Middle East Crisis : इराणमध्ये ‘गेम ओव्हर’ ? सुप्रीम लीडर खामेनी देश सोडण्याच्या तयारीत? मुलाने दुबईला पाठवले कोट्यवधी रुपये!
3

Middle East Crisis : इराणमध्ये ‘गेम ओव्हर’ ? सुप्रीम लीडर खामेनी देश सोडण्याच्या तयारीत? मुलाने दुबईला पाठवले कोट्यवधी रुपये!

थायलंड हादरलं! रेल्वेनंतर महामार्गावर कोसळली क्रेन, गाड्यांचा अक्षरश: चक्काचूर, थरारक VIDEO
4

थायलंड हादरलं! रेल्वेनंतर महामार्गावर कोसळली क्रेन, गाड्यांचा अक्षरश: चक्काचूर, थरारक VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत

Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत

Jan 16, 2026 | 01:08 PM
PMC Election Result 2026: पुण्यात मतमोजणी केंद्रावर राडा! ठोंबरेंनी केला EVM मशीन बदलल्याचा गंभीर आरोप

PMC Election Result 2026: पुण्यात मतमोजणी केंद्रावर राडा! ठोंबरेंनी केला EVM मशीन बदलल्याचा गंभीर आरोप

Jan 16, 2026 | 01:04 PM
बॅडमिंटन स्पर्धेत घालवली भारताची लाज…एकदा नाही तर दोनदा थांबवावा लागला सामना! पहा Video

बॅडमिंटन स्पर्धेत घालवली भारताची लाज…एकदा नाही तर दोनदा थांबवावा लागला सामना! पहा Video

Jan 16, 2026 | 01:01 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या

Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या

Jan 16, 2026 | 01:01 PM
Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

Jan 16, 2026 | 01:00 PM
Pmc Election Result : चार आमदार अन् दोन माजी माझ्या विरोधात लढत होते, पण…; विजयानंतर प्रशांत जगतापांची प्रतिक्रीया

Pmc Election Result : चार आमदार अन् दोन माजी माझ्या विरोधात लढत होते, पण…; विजयानंतर प्रशांत जगतापांची प्रतिक्रीया

Jan 16, 2026 | 12:58 PM
फ्रेश जोडी, फ्रेश रोमॅन्स! ‘एक दिन’च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खानने जिंकली प्रेक्षकांची मने

फ्रेश जोडी, फ्रेश रोमॅन्स! ‘एक दिन’च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खानने जिंकली प्रेक्षकांची मने

Jan 16, 2026 | 12:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Jan 15, 2026 | 07:38 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM
Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Jan 15, 2026 | 03:01 PM
Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Jan 15, 2026 | 02:25 PM
PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

Jan 15, 2026 | 01:18 PM
वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

Jan 15, 2026 | 01:16 PM