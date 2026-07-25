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Saudi Aramco: होदेदाहचा सूड! येमेनी ड्रोन्सचा सौदीच्या अरामको रिफायनरीवर भयानक क्षेपणास्त्र हल्ला; अनेक शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित

Updated On: Jul 25, 2026 | 11:33 AM IST
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सारांश

Saudi Aramco Attack: येमेनच्या हुथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियाच्या अरामको या तेल कंपनीवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला आहे. या स्फोटांमुळे जिझान आणि यान्बू शहरांमध्ये घबराट पसरली आणि अनेक भागांतील वीजपुरवठा खंडित झाला.

saudi aramco attack yemen houthi missile strike jizan yanbu oil crisis

सौदी अरेबियावर मोठा हल्ला! येमेनने अरामकोला लक्ष्य करून क्षेपणास्त्रे डागली, अनेक शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • सौदी अरामकोवर क्षेपणास्त्र हल्ला
  • जिझान अन् यान्बूमध्ये घबराट
  • होदेदाहवरील हल्ल्याचा बदला

मध्य पूर्वेतील आधीच पेटलेला लष्करी आणि राजकीय तणाव आता एका नव्या, अत्यंत विनाशकारी वळणावर येऊन पोहोचला आहे. शनिवारी, २५ जुलै २०२६ रोजी सकाळी येमेनच्या इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियाची नामांकित राष्ट्रीय तेल कंपनी ‘सौदी अरामको’ (Saudi Aramco) आणि देशातील प्रमुख औद्योगिक तळांना लक्ष्य करत जोरदार क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले केले आहेत. या अचानक झालेल्या स्फोटांच्या मालिकेमुळे सौदी अरेबियातील जिझान (Jizan) आणि यान्बू (Yanbu) या शहरांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून अनेक निवासी आणि औद्योगिक भागांतील वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला आहे.

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, येमेनच्या सीमावर्ती भागातून डागलेली अत्यंत अत्याधुनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि स्फोटक कामिकाझे ड्रोन थेट सौदीच्या दक्षिण आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील औद्योगिक केंद्रांवर आदळले. या हल्ल्यांचा मुख्य रोख अरामकोच्या शुद्धीकरण आणि साठवणूक प्रकल्पांकडे होता. स्फोटांचे आवाज इतके प्रचंड होते की कित्येक किलोमीटर परिसरातील इमारती हादरल्या. खबरदारीचा उपाय आणि संभाव्य धोका लक्षात घेऊन सौदीच्या नागरी संरक्षण विभागाने (Saudi Civil Defence) स्थानिक नागरिकांना घरे सोडताना खबरदारी बाळगण्याचे व सुरक्षित स्थळी राहण्याचे आपत्कालीन इशारे दिले आहेत.

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जिझान आणि यान्बूमध्ये स्फोटांचे सत्र; वीज यंत्रणा ठप्प

सौदी अरेबियाच्या दक्षिण सीमेवर वसलेले जिझान शहर शनिवारी सकाळी लागोपाठ झालेल्या स्फोटांनी हादरून गेले. स्थानिक प्रत्यक्षदर्शी आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, हुथींनी थेट अरामकोच्या रिफायनरी व वीज निर्मिती केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांवर प्रहार केला. हल्ल्यानंतर लगेचच जिझान आणि शेजारच्या औद्योगिक वसाहतींमधील पॉवर ग्रीड्स विस्कळीत झाल्याने संपूर्ण भागात अंधार पसरला.

दुसरीकडे, तांबड्या समुद्राच्या (Red Sea) किनाऱ्यावर वसलेल्या महत्त्वाच्या यान्बू प्रांतातही सायरनचे आवाज घुमू लागले. सौदी प्रशासनाने राष्ट्रीय आपत्कालीन पूर्वसूचना मंचाद्वारे (Emergency Alert Platform) नागरिकांना तात्काळ सतर्क राहण्याचे आदेश दिले. लाल समुद्रातील सागरी सुरक्षेला निर्माण झालेल्या या धोक्यामुळे जगभरातील व्यापारी जहाजांचे मार्ग आणि सौदीच्या मुख्य तेल निर्यात बंदरांवरील वाहतूक तात्पुरती मंदावली आहे.

credit – social media and Twitter

शांतता करार मोडला; हुथींनी हल्ला का केला?

हा भीषण हल्ला अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा सौदी अरेबिया आणि येमेनच्या हुथी गटादरम्यान २०२२ पासून लागू असलेली अनौपचारिक शस्त्रसंधी व शांतता प्रक्रिया आता पूर्णपणे कोलमडताना दिसत आहे. हुथींच्या लष्करी प्रवक्त्याने आणि ‘अन्सारउल्लाह’ (Ansarollah) या त्यांच्या अधिकृत प्रसारमाध्यमाने स्पष्ट केले की, हा क्षेपणास्त्र हल्ला सौदी अरेबियाने शुक्रवारी (२४ जुलै) येमेनच्या होदेदाह (Hodeidah) बंदरावर आणि कमर बेटावर (Kamaran Island) केलेल्या हवाई हल्ल्यांना दिलेले सडेतोड उत्तर आहे.

credit – social media and Twitter

सौदी नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीने होदेदाहमधील हुथींच्या टेलिकॉम सुविधा आणि लष्करी अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्रे डागली होती. या कारवाईचा तीव्र निषेध करत हुथी परराष्ट्र मंत्रालयाने सौदी अरेबियाला “जशास तसे” उत्तर देण्याचा इशारा दिला होता. हुथींच्या मते, सौदी अरेबियाने नागरी आणि दळणवळण पायाभूत सुविधांवर हल्ले करून परिस्थिती बिघडवण्याचे काम केले आहे, ज्यामुळे त्यांना सौदीच्या आर्थिक मर्मावर म्हणजेच अरामको आणि ऊर्जा क्षेत्रावर थेट हल्ला करावा लागला.

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जागतिक इंधन बाजारावर गंभीर सावट; तेलाच्या किमती भडकणार?

सौदी अरामको ही जगातील दररोज सर्वाधिक कच्चे तेल (Crude Oil) उपसा आणि प्रक्रिया करणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे. त्यामुळे अरामकोच्या रिफायनरीवर झालेला कोणताही हल्ला थेट आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजाराला हादरा देतो. लाल समुद्रातील व्यापारी जहाजांची नाकेबंदी आणि हुथींनी दिलेल्या थेट धमकीमुळे कच्च्या तेलाच्या जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) मोठा व्यत्यय येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, या ताज्या लष्करी संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल आंतरराष्ट्रीय बाजारात वेगाने वाढू शकतात. मध्य पूर्वेतील हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आणि तांबडा समुद्र या दोन्ही महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने आशियाई आणि युरोपीय देशांना इंधन तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो. सध्या सौदी सुरक्षा दलांनी या भागात हाय अलर्ट जारी केला असून अरामकोच्या बाधित प्रकल्पांची दुरुस्ती आणि सुरक्षेचा आढावा घेतला जात आहे.

Web Title: Saudi aramco attack yemen houthi missile strike jizan yanbu oil crisis

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Published On: Jul 25, 2026 | 11:33 AM

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