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Spain Crisis: सेउटा शहरात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर; समुद्रातून हजारो मोरोक्कन नागरिकांचा प्रवेश; 18 मृत्यूनंतर लष्कर दाखल

Updated On: Jul 31, 2026 | 11:14 AM IST
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सारांश

Spain Border Crisis: हजारो मोरोक्कन स्थलांतरित स्पेनमधील सेउटा शहरात दाखल झाल्याने युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या गोंधळात आणि समुद्र ओलांडण्याच्या प्रयत्नात अठरा जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

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स्पेनमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली, हजारो लोक समुद्रातून आत शिरले; १८ जणांच्या मृत्यूनंतर लष्कराने सेउटामध्ये प्रवेश केला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • सेउटा सीमेवर सुरक्षा यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली
  • १८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू, लष्कर तैनात
  • पंतप्रधान सांचेझ यांची भेट अन् आंतरराष्ट्रीय पडसाद

उत्तर आफ्रिकेच्या किनारपट्टीवर वसलेल्या स्पेनच्या सेउटा (Ceuta) या लहान शहरात सध्या एक अभूतपूर्व आणि भीषण मानवी तसेच सुरक्षा संकट उभे राहिले आहे. चांगल्या भविष्याच्या, रोजगाराच्या आणि आर्थिक संधींच्या शोधात हजारो मोरोक्कन स्थलांतरितांनी (Illegal immigration) अचानक सीमा ओलांडून स्पॅनिश हद्दीत प्रवेश केला आहे. सीमा भिंत ओलांडून तसेच समुद्रातून पोहून आत शिरण्याच्या या अत्यंत धोकादायक प्रयत्नात आणि घडलेल्या चेंगराचेंगरीत आतापर्यंत किमान १८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आणि अस्थिर झाली आहे की, स्थानिक पोलिसांना मदत करण्यासाठी आणि सीमेवर कायदा-सुव्यवस्था पुनर्सहित करण्यासाठी स्पॅनिश सरकारला लष्कर (Spanish Armed Forces) मैदानात उतरावे लागले आहे.

सेउटा सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाने दिली आहे. तेथे तैनात असलेल्या सिव्हिल गार्ड (Civil Guard) अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याची परिस्थिती अत्यंत अराजक आणि गोंधळाची आहे. सीमेवर अचानक दाखल झालेल्या स्थलांतरितांची संख्या इतकी प्रचंड आहे की त्यांचा अचूक आकडा देणेही अशक्य झाले आहे. व्हिडिओ आणि प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यत्वे तरुण, काही कुटुंबे, महिला आणि लहान मुले समुद्रकिनाऱ्यावरील बंधारे ओलांडून शहरातील रस्त्यांवर येताना दिसले. सीमेवर तैनात असलेल्या काही लोकांनी ‘स्पेन जिंदाबाद’ (Viva España!) अशा घोषणाही दिल्या, परंतु अचानक एवढा प्रचंड जमाव एकत्र कसा आला, याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

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credit – social media and Twitter

राष्ट्रीय आणीबाणीची मागणी अन् पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ यांची भेट

परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे सेउटाच्या स्थानिक प्रशासनाने माद्रिद (Madrid) येथील केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency) जाहीर करण्याची मागणी केली होती. मात्र, स्पेनच्या गृह मंत्रालयाने तांत्रिक कारणास्तव राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यास नकार देत, तातडीने अतिरिक्त लष्करी व पोलिस तुकड्या सेउटात पाठवल्या आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून स्पेनचे पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ (Pedro Sanchez) आणि गृहमंत्री फर्नांदो ग्रांदे-मार्लास्का (Fernando Grande-Marlaska) शुक्रवारी स्वतः सेउटाला भेट देऊन सुरक्षेचा आणि मदतकार्याचा आढावा घेणार आहेत. शहरातील दुकाने आणि व्यवसाय तणावामुळे बंद ठेवण्यात आले असून स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

credit – social media and Twitter

या भीषण संकटामागे स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका अलीकडील निर्णयाचा संदर्भ दिला जात आहे. या निर्णयानुसार, समुद्रातून येणाऱ्या स्थलांतरितांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय तातडीने परत पाठवता (Summary Return) येणार नाही, असा नियम करण्यात आला होता. मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांनी या कायदेशीर निर्णयाचा फायदा घेऊन लोकांना समुद्रातून जाण्यासाठी चिथावणी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, बहुतांश सामान्य स्थलांतरितांना अशा कायदेशीर बारकाव्यांची माहिती नसते; ते केवळ गरिबी आणि बेरोजगारीला कंटाळून चांगल्या आयुष्याच्या आशेने स्पेनमध्ये प्रवेश करत आहेत.

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युरोपमध्ये मुत्सद्दी वाद; इटलीकडून शेंगेन करार स्थगित करण्याचा इशारा

या संकटाचे पडसाद आता संपूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये (EU) उमटू लागले आहेत. इटलीचे उपमुख्यमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री अंतोनियो तापानी (Antonio Tajani) यांनी स्पेनच्या स्थलांतरित धोरणावर कडक टीका करत, स्पेनला शेंगेन क्षेत्रातून (Schengen Area) निलंबित करण्याची मागणी केली. इटलीच्या या भूमिकेवर स्पेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत इटालियन राजदूताला समन्स बजावले आहे. या घटनेमुळे युरोपीय देशांमधील सीमा सुरक्षा आणि स्थलांतरितांच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा राजकीय वाद पेटला आहे.

हे संपूर्ण दृश्य मे २०२१ मध्ये घडलेल्या ऐतिहासिक घटनेची आठवण करून देणारे आहे, जेव्हा अवघ्या दोन दिवसांत ८,००० हून अधिक लोकांनी सेउटात बेकायदेशीर प्रवेश केला होता. सध्या सेउटातील निर्वासित केंद्र (Reception Centres) क्षमतेपेक्षा जास्त भरली असून शेकडो लोक रस्त्यावर राहण्यास भाग पडले आहेत. मोरोक्को आणि स्पेनच्या दोन्ही यंत्रणा सध्या बेकायदेशीर प्रवेश रोखण्यासाठी व परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संयुक्तपणे काम करत आहेत.

Web Title: Spain ceuta border crisis migrants 18 dead military deployed marathi news

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Published On: Jul 31, 2026 | 11:08 AM

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