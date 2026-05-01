Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Middle East Conflict: ‘विनाशाच्या उंबरठ्यावरून मागे फिरा,’ गुटेरेस यांची ‘या’ देशांना आर्त हाक; UNचे जागतिक शांततेचे मोठे आवाहन

Iran US War: "आता संवादाची वेळ आहे. आपल्याला विनाशाच्या उंबरठ्यावरून मागे खेचू शकणाऱ्या उपायांसाठी आणि शांततेचा मार्ग मोकळा करू शकणाऱ्या उपाययोजनांसाठी," असे गुटेरेस यांनी इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये लिहिले.

Updated On: May 01, 2026 | 06:56 PM
un guterres warns hormuz crisis israel iran conflict 2026

Middle East Conflict: गुटेरेस यांची आर्त हाक, 'विनाशाच्या उंबरठ्यावरून मागे फिरा,' जागतिक शांततेचे मोठे आवाहन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • गुटेरेस यांचा गंभीर इशारा
  • इस्रायलची आक्रमक भूमिका
  • जागतिक अन्न आणि इंधन संकट

United Nations Antonio Guterres 2026 : जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत संवेदनशील असलेल्या मध्य-पूर्वेतील (Middle East) परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका आक्रमक निवेदनात जागतिक नेत्यांना जागे होण्याचे आवाहन केले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम झाला असून, जर हा पेच लवकर सुटला नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या (Recession) दिशेने वाटचाल करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

होर्मुझचा पेच आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील संकट

गेल्या काही महिन्यांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा फटका केवळ या दोन देशांनाच नाही, तर संपूर्ण जगाला बसत आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग आहे. मात्र, तेथे सुरू असलेल्या तणावामुळे आणि अमेरिकेने लावलेल्या नाकेबंदीमुळे या मार्गावरील वाहतूक ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कमी झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, जर हा मार्ग असाच बंद राहिला, तर जागतिक महागाई ६ टक्क्यांच्या पुढे जाईल आणि जागतिक विकास दर केवळ २ टक्क्यांवर घसरू शकतो. यामुळे अन्नधान्य, खते आणि इंधनाच्या किमती गगनाला भिडतील आणि लाखो लोकांना गरिबी आणि उपासमारीचा सामना करावा लागेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Heritage: देशाचे वैभव परतले! कोहिनूर वादाच्या पार्श्वभूमीवर महासत्तेकडून भारताला मोठी भेट; 657 प्राचीन कलाकृतींची घरवापसी

इस्रायल आणि अमेरिका यांची आक्रमक भूमिका

एकीकडे संयुक्त राष्ट्र शांततेचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी स्पष्ट केले आहे की, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका आणि इस्रायल पुन्हा एकदा इराणच्या अणु आणि क्षेपणास्त्र प्रकल्पांना लक्ष्य करू शकतात. इस्रायलच्या मते, जोपर्यंत इराण पुन्हा एकदा जागतिक सुरक्षेसाठी धोका बनत नाही तोपर्यंत ते स्वस्थ बसणार नाहीत. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झालेल्या या युद्धानंतर अमेरिका-इस्रायल आघाडीने इराणवर मोठे हल्ले केले होते. त्यानंतर ८ एप्रिलपासून लागू झालेला युद्धविराम सध्या अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे.

इराणची ठाम भूमिका आणि पाकिस्तानचा मध्यस्थीचा प्रयत्न

पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये इराणने माघार घेण्यास नकार दिला आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते मोतजाबा खामेनी यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आपले नियंत्रण सोडणार नाहीत आणि त्यांचे अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्र कार्यक्रम तसेच सुरू राहतील. अशा परिस्थितीत इराण आणि अमेरिका यांच्यातील दरी आणखीच रुंदावली आहे. अमेरिकेच्या नौदलाने (CENTCOM) इराणचे तेल घेऊन जाणारी अनेक जहाजे रोखली असून, इराणचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Modi Govt: माफियांची उलटगणती सुरू! सलीम डोलाचे प्रत्यार्पण; ‘Operation Global Hunt’ने उडवली आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांची झोप

जागतिक शांततेसाठी गुटेरेस यांची हाक

अँटोनियो गुटेरेस यांनी सर्व देशांना आणि पक्षांना एकत्र येऊन शांततेचा मार्ग निवडण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचा दाखला देत होर्मुझचा मार्ग तातडीने खुला करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुटेरेस यांच्या मते, आता कोणत्याही एका चुकीच्या निर्णयामुळे संपूर्ण जगात युद्ध पेटू शकते. त्यामुळे या विनाशाच्या उंबरठ्यावरून मागे फिरण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील निर्बंधांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहे?

    Ans: तेल आणि अन्नधान्याचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे जागतिक महागाई वाढून मंदी येण्याची शक्यता आहे.

  • Que: इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी कोणता इशारा दिला आहे?

    Ans: इराण पुन्हा एकदा धोका बनल्यास इस्रायलला त्यांच्याविरुद्ध पुन्हा लष्करी कारवाई करावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

  • Que: संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख गुटेरेस यांनी कोणता उपाय सुचवला आहे?

    Ans: गुटेरेस यांनी सर्व पक्षांना युद्धाचा मार्ग सोडून तातडीने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी संवादाचा मार्ग निवडण्यास सांगितले आहे.

Web Title: Un guterres warns hormuz crisis israel iran conflict 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 06:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
1

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर
2

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
3

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
4

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM