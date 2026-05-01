सगळ्यात स्वस्त Electric Bike भारतात लॉन्च, 8 वर्षांची Warranty, 1 लाखमध्ये 180 KM ची रेंज! पाहा दमदार फीचर्स

Oben Rorr Evo याचे डिझाइन पहिल्याच नजरेत लक्ष वेधून घेते. याचा लुक शार्प आणि मस्कुलर आहे, ज्यामुळे ही एक स्पोर्टी बाईक असल्याचा फील येतो. पुढील बाजूस प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट आणि डीआरएल (DRLs) आहेत, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी अधिक चांगली दृश्यमानता सुनिश्चित होते. बाईकच्या फ्युएल टँकचा भाग मजबूत आणि स्टायलिश दिसतो, ज्यामुळे रस्त्यावर तिचा रुबाब आणखी वाढतो. बॅटरी थंड ठेवण्यासाठी, कंपनीने विशेष एअर चॅनल्सने सुसज्ज असा बेली पॅन दिला आहे, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासातही सातत्यपूर्ण कामगिरी सुनिश्चित होते. मागील बाजूस एक आकर्षक टेल सेक्शन आणि एक-पीस सीट आहे, ज्यावरील पांढऱ्या रंगाच्या शिलाईमुळे तिला एक प्रीमियम लुक मिळतो.
या बाईकमध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित ‘मिड-माउंटेड’ मोटर वापरण्यात आली आहे. ही मोटर दुर्मिळ खनिजांचा वापर करत नसल्यामुळे, तिची निर्मिती किंमत कमी ठेवणे शक्य झाले आहे. मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत आकारमानाने अधिक लहान असूनही, ही मोटर अधिक दमदार शक्ती प्रदान करते. ही बाईक ९ kW इतकी Peak Power निर्माण करते आणि केवळ ३ सेकंदांतच ० ते ४० किमी/तास इतका वेग गाठते. यामध्ये ३.४ kWh क्षमतेची बॅटरी बसवण्यात आली आहे, जी एका पूर्ण चार्जवर १८० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करण्यास सक्षम आहे; तसेच, सामान्य वापराच्या परिस्थितीत ही बॅटरी साधारणपणे १५० किलोमीटरची रेंज देते. या बाईकचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, कंपनी बॅटरीवर ८ वर्षांची वॉरंटी देखील देत असल्यामुळे, हे वाहन एक अत्यंत विश्वासार्ह पर्याय ठरते.
Oben Rorr Evo हे एका विशेष प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे, ज्यामुळे या बाईकला उत्कृष्ट संतुलन लाभते. याची सीट लांब आणि अत्यंत आरामदायक आहे; परिणामी, लांब पल्ल्याच्या प्रवासादरम्यानही प्रवाशाचा थकवा कमीत कमी राहतो. सीटची उंची अशा प्रकारे निश्चित करण्यात आली आहे की, बहुतांश लोकांना ही बाईक चालवणे सहजशक्य होईल. सस्पेंशनसाठी, याच्या पुढील भागात ‘टेलिस्कोपिक फोर्क्स’ आणि मागील भागात ‘अॅडजस्टेबल शॉक ॲब्सॉर्बर’ देण्यात आले आहेत; ज्यामुळे खराब रस्त्यांवरून प्रवास करतानाही अत्यंत आरामदायी अनुभव मिळतो. ब्रेकिंग व्यवस्थेसाठी, दोन्ही चाकांवर ‘डिस्क ब्रेक्स’ बसवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे बाईकची सुरक्षितता अधिकच वाढते.
ही बाईक केवळ दिसण्याच्या बाबतीत आणि शक्तीच्या बाबतीतच नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही सरस ठरते. यामध्ये ८-इंचाचा मोठा रंगीत डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो नेव्हिगेशन, कॉल अलर्ट्स, मेसेजिंग आणि म्युझिक कंट्रोल्स यांसारख्या सुविधा पुरवतो. ही बाईक विविध ‘रायडिंग मोड्स’ने सुसज्ज आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या विशिष्ट गरजांनुसार तिच्या performance मध्ये बदल करू शकता. याव्यतिरिक्त, यामध्ये storage space आणि USB चार्जिंग यांसारख्या सुविधाही उपलब्ध आहेत.
