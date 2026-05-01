Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Oben Rorr Evo Launched Electric Bike Price Under 1 Lakh With 180km Range Check Details Marathi News

सगळ्यात स्वस्त Electric Bike भारतात लॉन्च, 8 वर्षांची Warranty, 1 लाखमध्ये 180 KM ची रेंज! पाहा दमदार फीचर्स

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा कल वेगाने वाढत आहे आणि आता दुचाकींच्या क्षेत्रातही नवीन बाइक्स दाखल होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, 'ओबेन इलेक्ट्रिक'ने आपली नवीन बाइक Oben Rorr Evo सादर केली आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 06:53 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा कल
  • नवीन बाइक Oben Rorr Evo सादर
  • डिझाइन पहिल्याच नजरेत लक्ष वेधते
Electric Bike : भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा कल वेगाने वाढत आहे आणि आता दुचाकींच्या क्षेत्रातही नवीन बाइक्स दाखल होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, ‘ओबेन इलेक्ट्रिक’ने आपली नवीन बाइक Oben Rorr Evo सादर केली आहे; जी स्टाईल पॉवर आणि बचत यांचा एक उत्कृष्ट संगम आहे. या बाइकची सुरुवातीची किंमत ₹१,२४,९९९ निश्चित करण्यात आली आहे; पण पहिले १०,००० ग्राहक ही बाइक केवळ ₹९९,९९९ मध्ये खरेदी करू शकतात, ज्यामुळे हा एक अधिकच आकर्षक पर्याय ठरतो.

Hyundai चे बाजारात तुफान! एप्रिलमध्ये तब्बल 12000 पेक्षा अधिक युनिट्सची विक्री, Creta-Verna ला सोडले मागे

डिजाइन आणि लुक

Oben Rorr Evo याचे डिझाइन पहिल्याच नजरेत लक्ष वेधून घेते. याचा लुक शार्प आणि मस्कुलर आहे, ज्यामुळे ही एक स्पोर्टी बाईक असल्याचा फील येतो. पुढील बाजूस प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट आणि डीआरएल (DRLs) आहेत, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी अधिक चांगली दृश्यमानता सुनिश्चित होते. बाईकच्या फ्युएल टँकचा भाग मजबूत आणि स्टायलिश दिसतो, ज्यामुळे रस्त्यावर तिचा रुबाब आणखी वाढतो. बॅटरी थंड ठेवण्यासाठी, कंपनीने विशेष एअर चॅनल्सने सुसज्ज असा बेली पॅन दिला आहे, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासातही सातत्यपूर्ण कामगिरी सुनिश्चित होते. मागील बाजूस एक आकर्षक टेल सेक्शन आणि एक-पीस सीट आहे, ज्यावरील पांढऱ्या रंगाच्या शिलाईमुळे तिला एक प्रीमियम लुक मिळतो.

पॉवर आणि बॅटरी

या बाईकमध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित ‘मिड-माउंटेड’ मोटर वापरण्यात आली आहे. ही मोटर दुर्मिळ खनिजांचा वापर करत नसल्यामुळे, तिची निर्मिती किंमत कमी ठेवणे शक्य झाले आहे. मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत आकारमानाने अधिक लहान असूनही, ही मोटर अधिक दमदार शक्ती प्रदान करते. ही बाईक ९ kW इतकी Peak Power निर्माण करते आणि केवळ ३ सेकंदांतच ० ते ४० किमी/तास इतका वेग गाठते. यामध्ये ३.४ kWh क्षमतेची बॅटरी बसवण्यात आली आहे, जी एका पूर्ण चार्जवर १८० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करण्यास सक्षम आहे; तसेच, सामान्य वापराच्या परिस्थितीत ही बॅटरी साधारणपणे १५० किलोमीटरची रेंज देते. या बाईकचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, कंपनी बॅटरीवर ८ वर्षांची वॉरंटी देखील देत असल्यामुळे, हे वाहन एक अत्यंत विश्वासार्ह पर्याय ठरते.

चेसिस आणि राइडिंग

Oben Rorr Evo हे एका विशेष प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे, ज्यामुळे या बाईकला उत्कृष्ट संतुलन लाभते. याची सीट लांब आणि अत्यंत आरामदायक आहे; परिणामी, लांब पल्ल्याच्या प्रवासादरम्यानही प्रवाशाचा थकवा कमीत कमी राहतो. सीटची उंची अशा प्रकारे निश्चित करण्यात आली आहे की, बहुतांश लोकांना ही बाईक चालवणे सहजशक्य होईल. सस्पेंशनसाठी, याच्या पुढील भागात ‘टेलिस्कोपिक फोर्क्स’ आणि मागील भागात ‘अ‍ॅडजस्टेबल शॉक ॲब्सॉर्बर’ देण्यात आले आहेत; ज्यामुळे खराब रस्त्यांवरून प्रवास करतानाही अत्यंत आरामदायी अनुभव मिळतो. ब्रेकिंग व्यवस्थेसाठी, दोन्ही चाकांवर ‘डिस्क ब्रेक्स’ बसवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे बाईकची सुरक्षितता अधिकच वाढते.

टेक्नोलॉजी आणि फीचर्स

ही बाईक केवळ दिसण्याच्या बाबतीत आणि शक्तीच्या बाबतीतच नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही सरस ठरते. यामध्ये ८-इंचाचा मोठा रंगीत डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो नेव्हिगेशन, कॉल अलर्ट्स, मेसेजिंग आणि म्युझिक कंट्रोल्स यांसारख्या सुविधा पुरवतो. ही बाईक विविध ‘रायडिंग मोड्स’ने सुसज्ज आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या विशिष्ट गरजांनुसार तिच्या  performance मध्ये बदल करू शकता. याव्यतिरिक्त, यामध्ये storage space आणि USB चार्जिंग यांसारख्या सुविधाही उपलब्ध आहेत.

Electric Car: 710km रेंज आणि 9 मिनिटात 97% चार्जिंग, 1 महिन्यात ‘या’ इलेक्ट्रिक कारचा धमाका, 60 हजारपेक्षा जास्त ऑर्डर

Web Title: Oben rorr evo launched electric bike price under 1 lakh with 180km range check details marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 06:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM