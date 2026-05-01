West Bengal Elections 2026 | Repolling to be held on 11 booths of Magrahat Paschim Assembly constituency and 4 booths of Diamond Harbour Assembly constituency in South 24 Parganas tomorrow, 2nd May. pic.twitter.com/VbtnepLWvG — ANI (@ANI) May 1, 2026
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या एका निवेदनात जाहीर करण्यात आले की, दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात स्थित असलेल्या मगराहाट पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील ११ मतदान केंद्रांवर आणि डायमंड हार्बर विधानसभा मतदारसंघातील चार मतदान केंद्रांवर नव्याने मतदान घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
१ मे २०२६ रोजीच्या आयोगाच्या आदेशानुसार, हे फेरमतदान २ मे २०२६ रोजी सकाळी ७:०० ते सायंकाळी ६:०० या वेळेत पार पडेल. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मतदानाबाबत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि निरीक्षकांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
आयोगाने स्पष्ट केले की, ओळख पटवण्यात आलेल्या या मतदान केंद्रांवर झालेले मतदान ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’ च्या कलम ५८(२) अन्वये रद्द (अवैध) घोषित करण्यात आले असून, तिथे नव्याने मतदान घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या फेरमतदानाचा परिणाम होणाऱ्या मतदान केंद्रांमध्ये मगराहाट पश्चिम आणि डायमंड हार्बर या दोन्ही मतदारसंघांमधील अनेक केंद्रांचा समावेश आहे; हे फेरमतदान आयोगाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करूनच घेतले जावे, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
