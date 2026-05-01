West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगालमधील १५ मतदान केंद्रांवर शनिवारी फेरमतदान होणार; निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

West Bengal Election 2026: निवडणूक निरीक्षकाच्या शिफारशीनंतर निवडणूक आयोगाने हे आदेश जारी केले आहेत. तथापि, फलता (Falta) येथे ईव्हीएमवर (EVMs) टेप चिकटवल्याच्या आरोपांबाबत आयोगाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

Updated On: May 01, 2026 | 06:53 PM
पश्चिम बंगालमधील १५ मतदान केंद्रांवर शनिवारी फेरमतदान होणार (Photo Credit- X)

  • पश्चिम बंगालमधील १५ मतदान केंद्रांवर शनिवारी फेरमतदान होणार
  • निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
  • शनिवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून होणार मतदान
West Bengal Election 2026 News: निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील दोन विधानसभा मतदारसंघांमधील १५ मतदान केंद्रांवर (बूथवर) फेरमतदानाचे आदेश दिले आहेत. हे फेरमतदान शनिवारी सकाळी ७:०० वाजता सुरू होणार आहे. या विशिष्ट मतदान केंद्रांवर मतदानादरम्यान अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. विशेष निवडणूक निरीक्षकाच्या शिफारशीनंतर निवडणूक आयोगाने हे आदेश जारी केले आहेत. तथापि, फलता (Falta) येथे ईव्हीएमवर (EVMs) टेप चिकटवल्याच्या आरोपांबाबत आयोगाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, शनिवारी डायमंड हार्बरमधील चार मतदान केंद्रांवर—ज्यांचे क्रमांक ११७, १७९, १९४ आणि २४३ आहेत आणि मगराहाट पश्चिममधील मतदान केंद्र क्रमांक ४६, १२६, १२७, १२८, १४२, २१४, २१५, २१६, २३०, २३१ आणि २३२ येथे फेरमतदान होईल.


निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या एका निवेदनात जाहीर करण्यात आले की, दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात स्थित असलेल्या मगराहाट पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील ११ मतदान केंद्रांवर आणि डायमंड हार्बर विधानसभा मतदारसंघातील चार मतदान केंद्रांवर नव्याने मतदान घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

फेरमतदान उद्या सकाळी ७:०० वाजता सुरू होणार

१ मे २०२६ रोजीच्या आयोगाच्या आदेशानुसार, हे फेरमतदान २ मे २०२६ रोजी सकाळी ७:०० ते सायंकाळी ६:०० या वेळेत पार पडेल. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मतदानाबाबत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि निरीक्षकांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

आयोगाने स्पष्ट केले की, ओळख पटवण्यात आलेल्या या मतदान केंद्रांवर झालेले मतदान ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’ च्या कलम ५८(२) अन्वये रद्द (अवैध) घोषित करण्यात आले असून, तिथे नव्याने मतदान घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या फेरमतदानाचा परिणाम होणाऱ्या मतदान केंद्रांमध्ये मगराहाट पश्चिम आणि डायमंड हार्बर या दोन्ही मतदारसंघांमधील अनेक केंद्रांचा समावेश आहे; हे फेरमतदान आयोगाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करूनच घेतले जावे, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

Published On: May 01, 2026 | 06:53 PM

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

