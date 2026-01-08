Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ट्रम्प यांचा जगाला मोठा झटका! UN सह ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून अमेरिकेची एक्झिट

Trump America First Policy : अमेरिकेने एक मोठा खळबळजनक निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करत आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा संपूर्ण जगाला धक्का बसला आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:06 AM
US Exit from dozens of Global Organizations

ट्रम्प यांचा जगाला मोठा झटका! UN सह ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून अमेरिकेची एक्झिट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल
  • सयुंक्त राष्ट्रासह ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून पडला बाहेर
  • अमेरिकाविरोधी आणि जास्त खर्ची संस्थांना निधी थांबवण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय
US Exit from Global Organizations : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जगाला धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांनी बुधवारी (०७ जामेवारी २०२५) एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. ट्रम्प प्रशासानाच्या हिताच्या विरोधात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना, करार आणि करारांमधून अमेरिका बाहेर पडली आहे. ट्रम्प यांनी बुधवारी या निर्णयाच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी देखील केली आहे. त्यांच्या या निर्णयाने जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील कधी होणार फाइनल? जाणून घ्या टॅरिफबाबत काय सांगतात तज्ज्ञ

अमेरिका फर्स्ट धोरणाला प्राधान्य देणार ट्रम्प

ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल केला आहे. त्यांनी अमेरिका फर्स्ट धोरणांतर्गत अमेरिकेच्या हितसंबंधांना, अर्थव्यवस्थेला आणि सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हाइट हाउसने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने एकूण ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून माघार घेण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये ३५ संघटना या गैर-संयुक्त संघटना आहेत, तर इतर उरलेल्या ३१ संघटना या संयुक्त राष्ट्राशी संलग्न आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या सर्व संघटनांचे अमेरिकाविरोधी, निरुपयोगी आणि व्यर्थ म्हणून वर्णन केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि फ्रान्स नेतृत्त्वाखाली इंटरनॅशनल सोलर अलायंस (ISA), इंटरनॅशनल यूनियन फॉर कंझर्व्हेशन ऑफ नेचर (IUCN) इंटरहव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC)या संघटनांमधूनही एक्झिट मारली आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी हा निर्णय सोशल मीडियावर जाहीर केला आहे. त्यांनी म्हटले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेविरोधी संघटना, अनावश्य खर्च करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनामधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल आहे. यामध्ये ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा समावेश असून या सर्व संघटनांचे पुनरावलोक सध्या सुरु आहे. रुबियो यांच्या मते, ट्रम्प अमेरिकन जनतेला दिलेल्या वचनांना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचा दिशेने हे एक सर्वात मोठी पाऊल आहे. अमेरिकविरोधी संघटनांना आता कोणत्याही प्रकारणाचा निधी दिला जाणार नाही असे मार्को रुबियो यांनी म्हटले आहे.

यामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाशी संलग्न असलेल्या संस्थांमधूनही अमेरिका बाहेर पडणार आहे. यामध्ये डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अँड सोशल अफेयर्स, इंटन इंटरनॅशनल लॉ कमीशन, इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर, पीसबिल्डिंग कमीशन, यूएन एनर्जी, यूएन पॉपुलेशन फंड और यूएन वॉटर या संघटनांचाही समावेश आहे.

व्हेनेझुएलाच्या बदल्यात रशियाला मिळणार होता ‘हा’ देश; अमेरिकेशी केला होता गुप्त करार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका किती आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर पडला आहे?

    Ans: अमेरिकने ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून माघार घेण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये ३५ संघटना या गैर-संयुक्त संघटना आहेत, तर इतर उरलेल्या ३१ संघटना या संयुक्त राष्ट्राशी संलग्न आहेत. 

  • Que: अमेरिका आंतरराष्ट्रीय संस्थांमदून बाहेर पडण्याचा काय हेतू आहे?

    Ans: अमेरिकेच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणाअंतर्गत अमेरिकेच्या हितसंबंधांना, अर्थव्यवस्थेला आणि सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देण्याच्या हेतूने अमेरिका आंरराष्ट्रीय संस्थांमधून बाहेर पडली आहे,

Web Title: Us exit from dozens of global organizations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 09:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल
1

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
2

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
3

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण
4

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM