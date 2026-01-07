Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

व्हेनेझुएलाच्या बदल्यात रशियाला मिळणार होता ‘हा’ देश; अमेरिकेशी केला होता गुप्त करार

Russia US Deal : एक खळबळजनक दावा समोर आला आहे. मादुरोच्या अटकेनंतरही रशियाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याने पुतिन शांत का असल्याचे विचारले जात आहे. यामागे अमेरिका-रशियाच्या गुप्त डील असल्याचे म्हटले जात आहे.

Jan 12, 2026 | 01:09 PM
व्हेनेझुएलाच्या बदल्यात रशियाला मिळणार होता 'हा' देश; अमेरिकेशी केला होता गुप्त करार

  • मादुरोच्या अटकेनंतरही रशिया शांत का?
  • पुतिन-ट्रम्पमधील पडद्यामागच्या गुप्त डीलचा खुलासा
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Russia US Deal : व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष गेल्या पाच दिवसांपासून अमेरिकेच्या कैदेत आहे. अमेरिकेन सैन्याने 3 जानेवारी 2026 रोजी व्हेनेझुएलावर हल्ला केला. यावेळी राजधानी कराकस येथून अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेसला अटक केली होती. यानंतर जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली होती. दरम्यान सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे व्हेनेझुएलाचा सर्वात जवळचा आणि विश्वासू मित्र देश रशिया मात्र यावर केवळ एक निवेदन जारी करुन शांत बसला होता. यामुळे सर्वत्र याची जोरदा चर्चा सुरु होती.

War Alert : अमेरिकेशी थेट युद्धाची तयारी! रशियाने व्हेनेझुएलाकडे पाणबुड्या आणि युद्धनौका केल्या तैनात, जगात खळबळ

दरम्यान याबाबत एक धक्कादायक दावा समोर आला आहे. दावा केला जात आहे की, रशियाच्या मादुरो यांच्या अटकेनंतरही शांता राहण्यामागे अमेरिका आणि रशियाचा जुना गुप्त करार आहे. ज्याचा संबंध युक्रेनशी असल्याचे म्हटले जात आहे. ब्रिटिश वृत्तपत्र द टेलिग्राफने दिलेल्या अहवालानुसलार, युक्रेन रशिया युद्धाच्या तीन वर्षापूर्वी 2019 मध्ये अमेरिकेसोबत व्लादिमिर पुतिन यांनी एक महत्त्वाचा करार केला होता. या करारानुसार, व्हेनेझुएलाच्या बदल्यात रशियाला एक देश दिला जाणार होता.

काय आहे रशिया-अमेरिकेचा गुप्त करार?

द टेलिग्राफच्या अहवालानुसार, 2019 च्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील रशियन व्यवहार सल्लागार यांनी मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, रशियाने व्हेनेझुएला सोडण्याच्या बदल्यात युक्रेनची मागणी केली होती. त्यावेळी हे प्रकरण दाबण्यात आले होते. परंतु सध्या मादुरो यांच्या अटकेनंतर हा दावा पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. यामुळे रशियाचे मौनामागे नेमकं रहस्य काय आहे? यावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.

रशिया का आहे शांत?

अमेरिकेने मादुरो यांनी अटक केल्यानंतर रशियाने केवळ एक निवदेन जारी केले होते. त्यांनी केवळ अमेरिकेच्या कारवाईला तीव्र विरोध केला होता. तसेच मादुरोंच्या सुटकेची मागणी केली होती. रशियाकडून व्यापक स्तरावर विरोध झाला नाही, ना ही व्हेनेझुएलाला कोणताही सुरक्षा पाठिंबा मिळाला. रशियाने अमेरिकेच्या कारवाईला बेकायदेशीर म्हटले आहे. तसेच ट्रम्प यांचे पाऊल चुकीचे असल्याचेही विधान केले आहे. परंतु ही विधाने व्हेनेझुएलाला पाठिंबा देण्यासाठी पुरेशी नाहीत.

डोनेरो डॉक्ट्रिन

द टेलिग्राफच्या अहवालानुसार, फियोना हिल यांनी सध्याच्या परिस्थितीची तुलना ही अमेरिकेच्या डोनरो धोरणाशी केली आहे. Donroe Doctrine हे अमेरिकेचे नवे परराष्ट्र धोरण आहे. याअंतर्गत अमेरिका पश्चिम गोलार्धात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करुन चीन आणि रशियाचा प्रभाव नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकेने म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला या भागातील कोणत्याही देशाकडून धोका निर्माण झाल्यास त्यांचावर लष्करी कारवाई करण्यात येईल आणि त्या देशाचे सरकार उलथवून टाकले जाईल.

Paris Summit 2026: Ukraine साठी ‘पॅरिस कवच’! रशियाचा पुढचा हल्ला रोखण्यासाठी 35 देश आले एकत्र, वाचा सविस्तर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मादुरोच्या अटकेमागे अमेरिका रशियात कोणता गुप्त करार झाला होता?

    Ans: द टेलिग्राफच्या अहवालानुसार, 2019 च्या ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात रशियाने व्हेनेझुएला सोडण्याच्या बदल्यात युक्रेनची मागणी केली होती.

  • Que: डोनरो डॉक्ट्रिन काय आहे?

    Ans: Donroe Doctrine हे अमेरिकेचे नवे परराष्ट्र धोरण आहे. याअंतर्गत अमेरिका पश्चिम गोलार्धात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करुन चीन आणि रशियाचा प्रभाव नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Jan 07, 2026 | 08:20 PM

