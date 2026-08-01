Russia-Ukraine War: ‘कीवला स्मशानभूमी बनवण्याचा कट’; रशियाच्या 48 तासांतील दुसऱ्या हल्ल्यात 9 निष्पापांचा बळी

युक्रेनची राजधानी (Russia Ukraine War) कीव शहरावर रशियन सैन्याने पुन्हा एकदा अतिशय क्रूर आणि विनाशकारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ला करून संपूर्ण परिसराचे स्मशानभूमीत रूपांतर केले आहे. शनिवार, १ ऑगस्ट २०२६ रोजी पहाटेच्या सुमारास झालेल्या या भीषण हल्ल्यामुळे अवघे शहर स्फोटांच्या आवाजाने थरथरले. अवघ्या ४८ तासांत रशियाकडून झालेला हा दुसरा मोठा हवाई हल्ला आहे. या हल्ल्यात निष्पाप लहान मुलांसह कमीत कमी ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून २७ हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. अनेक निवासी इमारती आणि व्यावसायिक संकुल आगीच्या ज्वाळांमध्ये भस्मसात झाली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी मध्यरात्री सुमारे १:३३ वाजता कीव शहरात धोक्याचे सायरन वाजू लागले. युक्रेनच्या हवाई दलाने तात्काळ इशारा दिला होता की रशियाच्या बाजूने हायपरसॉनिक आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची मोठी तुकडी राजधानीच्या दिशेने येत आहे. यानंतर शहरात एकापाठोपाठ एक स्फोटांची मालिका सुरू झाली, जी पहाटे ३:२० वाजेपर्यंत सुरूच होती. स्फोटांची तीव्रता इतकी भयानक होती की अनेक किलोमीटर अंतरावरील घरांच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या आणि रस्त्यावरील वाहनांचे अलार्म वाजू लागले. कीवचे महापौर विटाली क्लिचको यांनी नागरिकांना तात्काळ सुरक्षित भूमीगत बंकर आणि मेट्रो स्थानकांमध्ये आसरा घेण्याचे आवाहन केले.
राज्य आपत्कालीन सेवेने (SES) दिलेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्याचा सर्वाधिक फटका कीवमधील डार्नित्स्की (Darnytskyi) जिल्ह्याला बसला आहे. या एकाच जिल्ह्यात ७ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली असून त्यात २ लहान मुलांचा समावेश आहे. येथे रशियन क्षेपणास्त्राचा थेट आघात प्रशासकीय इमारतींवर आणि निवासी भागांवर झाला. क्षेपणास्त्राच्या धडकेमुळे एका सार्वजनिक उद्यानामध्ये मोठा खड्डा पडला असून परिसरातील वाहनांनी पेट घेतला.
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आपत्कालीन बचाव पथकांनी आतापर्यंत विविध ठिकाणच्या आगीच्या ज्वाळांमधून आणि इमारतींच्या ढिगाऱ्याखालून १०५ पेक्षा जास्त लोकांना सुरक्षित बाहेर काढले आहे. डार्नित्स्कीव्यतिरिक्त शेवचेनकोव्स्की, सोलोमियांस्की, पेचेर्स्की आणि निप्रोव्स्की या एकूण पाच जिल्ह्यांमध्ये रशियन क्षेपणास्त्रांचा ढिगारा आणि दारूगोळा पडल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.
सोलोमियांस्की (Solomianskyi) जिल्ह्यात परिस्थिती अत्यंत भयानक बनली होती. एका पाच मजली निवासी इमारतीवर रशियन क्षेपणास्त्राचा जळता भाग पडल्याने इमारतीचा वरचा भाग कोसळला आणि इमारतीला भीषण आग लागली. या घटनेत २ जणांचा मृत्यू झाला असून ८ जण गंभीर जखमी झाले. महापौर विटाली क्लिचको यांनी सांगितले की, पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याचे मोठे नुकसान झाल्याने आत अडकलेल्या रहिवाशांना बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना अथक परिश्रम करावे लागले. ३५ लोकांना हाय-ड्राफ्ट शिड्यांच्या साहाय्याने सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.
तसेच, शेवचेनकोव्स्की (Shevchenkivskyi) जिल्ह्यात एका चित्रपट स्टुडिओच्या आवारात आणि गैर-निवासी इमारतीत आग लागली. तेथे पार्क केलेल्या अनेक रुग्णवाहिका पेटून खाक झाल्या.
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संरक्षण तज्ज्ञांच्या विश्लेषणाने एक चिंताजनक बाब समोर आणली आहे. रशिया आता युक्रेनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला (Air Defense Systems) पूर्णपणे थकवण्यासाठी आणि नागरिकांचे मनोधैर्य खचवण्यासाठी ‘इस्कंदर’ आणि ‘झिरकॉन’ सारख्या अत्याधुनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर करत आहे. ही क्षेपणास्त्रे ध्वनीच्या वेगापेक्षा कितीतरी पटीने वेगाने येतात, ज्यामुळे त्यांना हवेतच नष्ट करणे अत्यंत कठीण असते.
युक्रेनकडे सध्या अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या ‘पॅट्रियट’ (Patriot Interceptors) क्षेपणास्त्र रोधकांचा साठा जवळपास संपुष्टात आला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनला अमेरिकेत बनणारे पॅट्रियट क्षेपणास्त्र बनवण्याचा परवाना (License) देण्याच्या जुन्या आश्वासनावरून माघार घेतली आहे. ट्रम्प यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट केले की, हे अत्यंत संवेदनशील आणि प्रगत तंत्रज्ञान असल्याने सध्या युक्रेनसोबत असा कोणताही करार झालेला नाही. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे युक्रेन उघड्यावर पडले असून रशियाच्या हवाई हल्ल्यांना सामोरे जाणे युक्रेनसाठी दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.