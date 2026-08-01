शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Russia Ballistic Missile Attack Kyiv Ukraine Casualty August 2026 Marathi News

Russia-Ukraine War: ‘कीवला स्मशानभूमी बनवण्याचा कट’; रशियाच्या 48 तासांतील दुसऱ्या हल्ल्यात 9 निष्पापांचा बळी

Updated On: Aug 01, 2026 | 12:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

Kyiv Missile Attack: रशियाने युक्रेनची राजधानी कीववर ४८ तासांत दुसरा मोठा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ला केला आहे. या प्राणघातक हल्ल्यात मुलांसह नऊ जण ठार झाले असून अनेक जण जखमी झाले आहेत.

russia ballistic missile attack kyiv ukraine casualty august 2026 marathi news

'कीवला स्मशानभूमी बनवण्याचा रशियाचा कट'; ४८ तासांत दुसऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्याने युक्रेन हादरले, लहान मुलांसह ९ जणांचा मृत्यू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ४८ तासांत दुसरा मोठा बॅलिस्टिक हल्ला
  • निष्पाप बालकांसह ९ जणांचा मृत्यू
  • क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणेची भीषण टंचाई

युक्रेनची राजधानी (Russia Ukraine War) कीव शहरावर रशियन सैन्याने पुन्हा एकदा अतिशय क्रूर आणि विनाशकारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ला करून संपूर्ण परिसराचे स्मशानभूमीत रूपांतर केले आहे. शनिवार, १ ऑगस्ट २०२६ रोजी पहाटेच्या सुमारास झालेल्या या भीषण हल्ल्यामुळे अवघे शहर स्फोटांच्या आवाजाने थरथरले. अवघ्या ४८ तासांत रशियाकडून झालेला हा दुसरा मोठा हवाई हल्ला आहे. या हल्ल्यात निष्पाप लहान मुलांसह कमीत कमी ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून २७ हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. अनेक निवासी इमारती आणि व्यावसायिक संकुल आगीच्या ज्वाळांमध्ये भस्मसात झाली आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी मध्यरात्री सुमारे १:३३ वाजता कीव शहरात धोक्याचे सायरन वाजू लागले. युक्रेनच्या हवाई दलाने तात्काळ इशारा दिला होता की रशियाच्या बाजूने हायपरसॉनिक आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची मोठी तुकडी राजधानीच्या दिशेने येत आहे. यानंतर शहरात एकापाठोपाठ एक स्फोटांची मालिका सुरू झाली, जी पहाटे ३:२० वाजेपर्यंत सुरूच होती. स्फोटांची तीव्रता इतकी भयानक होती की अनेक किलोमीटर अंतरावरील घरांच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या आणि रस्त्यावरील वाहनांचे अलार्म वाजू लागले. कीवचे महापौर विटाली क्लिचको यांनी नागरिकांना तात्काळ सुरक्षित भूमीगत बंकर आणि मेट्रो स्थानकांमध्ये आसरा घेण्याचे आवाहन केले.

डार्नित्स्की जिल्ह्यात रक्ताचा सडा; ७ जणांचा जागीच मृत्यू

राज्य आपत्कालीन सेवेने (SES) दिलेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्याचा सर्वाधिक फटका कीवमधील डार्नित्स्की (Darnytskyi) जिल्ह्याला बसला आहे. या एकाच जिल्ह्यात ७ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली असून त्यात २ लहान मुलांचा समावेश आहे. येथे रशियन क्षेपणास्त्राचा थेट आघात प्रशासकीय इमारतींवर आणि निवासी भागांवर झाला. क्षेपणास्त्राच्या धडकेमुळे एका सार्वजनिक उद्यानामध्ये मोठा खड्डा पडला असून परिसरातील वाहनांनी पेट घेतला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iceberg Project: जेव्हा सौदी राजकुमाराने अंटार्क्टिकाचा बर्फ आणला वाळवंटात; 1977 मधील ‘जगातील सर्वात महागड्या हिमनगाची’ रंजक कथा

आपत्कालीन बचाव पथकांनी आतापर्यंत विविध ठिकाणच्या आगीच्या ज्वाळांमधून आणि इमारतींच्या ढिगाऱ्याखालून १०५ पेक्षा जास्त लोकांना सुरक्षित बाहेर काढले आहे. डार्नित्स्कीव्यतिरिक्त शेवचेनकोव्स्की, सोलोमियांस्की, पेचेर्स्की आणि निप्रोव्स्की या एकूण पाच जिल्ह्यांमध्ये रशियन क्षेपणास्त्रांचा ढिगारा आणि दारूगोळा पडल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.

सोलोमियांस्कीत पाच मजली इमारत कोसळली; ढिगाऱ्याखाली अडकले रहिवासी

सोलोमियांस्की (Solomianskyi) जिल्ह्यात परिस्थिती अत्यंत भयानक बनली होती. एका पाच मजली निवासी इमारतीवर रशियन क्षेपणास्त्राचा जळता भाग पडल्याने इमारतीचा वरचा भाग कोसळला आणि इमारतीला भीषण आग लागली. या घटनेत २ जणांचा मृत्यू झाला असून ८ जण गंभीर जखमी झाले. महापौर विटाली क्लिचको यांनी सांगितले की, पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याचे मोठे नुकसान झाल्याने आत अडकलेल्या रहिवाशांना बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना अथक परिश्रम करावे लागले. ३५ लोकांना हाय-ड्राफ्ट शिड्यांच्या साहाय्याने सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.

तसेच, शेवचेनकोव्स्की (Shevchenkivskyi) जिल्ह्यात एका चित्रपट स्टुडिओच्या आवारात आणि गैर-निवासी इमारतीत आग लागली. तेथे पार्क केलेल्या अनेक रुग्णवाहिका पेटून खाक झाल्या.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Arabia : दुपारीच होणार रात्र! सौदी अरेबियात 2 ऑगस्ट 2027 ला घडणार 21 व्या शतकातील सर्वात दुर्मिळ चमत्कार

रशियाची नवीन रणनीती आणि युक्रेनची हवेतील असहायता

संरक्षण तज्ज्ञांच्या विश्लेषणाने एक चिंताजनक बाब समोर आणली आहे. रशिया आता युक्रेनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला (Air Defense Systems) पूर्णपणे थकवण्यासाठी आणि नागरिकांचे मनोधैर्य खचवण्यासाठी ‘इस्कंदर’ आणि ‘झिरकॉन’ सारख्या अत्याधुनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर करत आहे. ही क्षेपणास्त्रे ध्वनीच्या वेगापेक्षा कितीतरी पटीने वेगाने येतात, ज्यामुळे त्यांना हवेतच नष्ट करणे अत्यंत कठीण असते.

युक्रेनकडे सध्या अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या ‘पॅट्रियट’ (Patriot Interceptors) क्षेपणास्त्र रोधकांचा साठा जवळपास संपुष्टात आला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनला अमेरिकेत बनणारे पॅट्रियट क्षेपणास्त्र बनवण्याचा परवाना (License) देण्याच्या जुन्या आश्वासनावरून माघार घेतली आहे. ट्रम्प यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट केले की, हे अत्यंत संवेदनशील आणि प्रगत तंत्रज्ञान असल्याने सध्या युक्रेनसोबत असा कोणताही करार झालेला नाही. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे युक्रेन उघड्यावर पडले असून रशियाच्या हवाई हल्ल्यांना सामोरे जाणे युक्रेनसाठी दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.

Web Title: Russia ballistic missile attack kyiv ukraine casualty august 2026 marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 12:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Wieliczka Salt Mine: पोलंडमधील 700 वर्षे जुन्या मिठाच्या खाणीत जमिनीखाली वसलेले अद्भूत जग; गर्दी सांभाळण्यासाठी आता AI चा वापर
1

Wieliczka Salt Mine: पोलंडमधील 700 वर्षे जुन्या मिठाच्या खाणीत जमिनीखाली वसलेले अद्भूत जग; गर्दी सांभाळण्यासाठी आता AI चा वापर

Saudi Arabia : दुपारीच होणार रात्र! सौदी अरेबियात 2 ऑगस्ट 2027 ला घडणार 21 व्या शतकातील सर्वात दुर्मिळ चमत्कार
2

Saudi Arabia : दुपारीच होणार रात्र! सौदी अरेबियात 2 ऑगस्ट 2027 ला घडणार 21 व्या शतकातील सर्वात दुर्मिळ चमत्कार

Iceberg Project: जेव्हा सौदी राजकुमाराने अंटार्क्टिकाचा बर्फ आणला वाळवंटात; 1977 मधील ‘जगातील सर्वात महागड्या हिमनगाची’ रंजक कथा
3

Iceberg Project: जेव्हा सौदी राजकुमाराने अंटार्क्टिकाचा बर्फ आणला वाळवंटात; 1977 मधील ‘जगातील सर्वात महागड्या हिमनगाची’ रंजक कथा

Sunken City: जगातील सर्वात मोठे पाण्याखालील शहर धोक्यात; प्राचीन रोमचे ‘Las Vegas’ नैसर्गिक आपत्तीमुळे लवकरच होऊ शकते नष्ट
4

Sunken City: जगातील सर्वात मोठे पाण्याखालील शहर धोक्यात; प्राचीन रोमचे ‘Las Vegas’ नैसर्गिक आपत्तीमुळे लवकरच होऊ शकते नष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Russia-Ukraine War: ‘कीवला स्मशानभूमी बनवण्याचा कट’; रशियाच्या 48 तासांतील दुसऱ्या हल्ल्यात 9 निष्पापांचा बळी

Russia-Ukraine War: ‘कीवला स्मशानभूमी बनवण्याचा कट’; रशियाच्या 48 तासांतील दुसऱ्या हल्ल्यात 9 निष्पापांचा बळी

Aug 01, 2026 | 12:18 PM
देवदूतासारखा धावला जवान; पुराच्या पाण्यातून झोपलेल्या नवजात बाळाचे केले सुरक्षित रेस्क्यू; हृदयस्पर्शी Video Viral

देवदूतासारखा धावला जवान; पुराच्या पाण्यातून झोपलेल्या नवजात बाळाचे केले सुरक्षित रेस्क्यू; हृदयस्पर्शी Video Viral

Aug 01, 2026 | 12:13 PM
Rate 1 August: LPG सिलेंडर झाला स्वस्त! 1 ऑगस्टला पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्येही दिलासा? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर

Rate 1 August: LPG सिलेंडर झाला स्वस्त! 1 ऑगस्टला पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्येही दिलासा? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर

Aug 01, 2026 | 12:08 PM
Jalgaon News: जळगावाला पावसाने झोडपलं, रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप

Jalgaon News: जळगावाला पावसाने झोडपलं, रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप

Aug 01, 2026 | 12:06 PM
किवळ-जोतिबा एसटी बससेवेला अखेर सुरुवात; भाविकांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी पूर्ण

किवळ-जोतिबा एसटी बससेवेला अखेर सुरुवात; भाविकांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी पूर्ण

Aug 01, 2026 | 12:04 PM
Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Aug 01, 2026 | 11:59 AM
Mahabharata Story: श्रीकृष्णांची स्वाभिमानी राणी, जाणून घ्या नरकासुरवधातील तिची भूमिका

Mahabharata Story: श्रीकृष्णांची स्वाभिमानी राणी, जाणून घ्या नरकासुरवधातील तिची भूमिका

Aug 01, 2026 | 11:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा