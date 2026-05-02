Study Abroad : परदेशात जाण्याचे स्वप्न पाहताय? IELTS व्यतिरिक्त ‘या’ सोप्या इंग्रजी चाचण्या देतील तुमच्या करिअरला गगनभरारी

English proficiency tests study abroad 2026 : आजच्या जागतिक जगात परदेशात शिक्षण घेणे किंवा नोकरीसाठी स्थलांतर करणे हे लाखो तरुणांचे स्वप्न असते. परदेशात जाण्यासाठी पहिली पायरी म्हणजे भाषिक प्रवीणता (English Language Proficiency) सिद्ध करणे. बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना वाटते की केवळ ‘आयईएलटीएस’ (IELTS) हीच एकमेव परीक्षा आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी नाही. आजच्या २0२६ मधील स्पर्धात्मक युगात अनेक देशांनी आणि विद्यापीठांनी आपल्या प्रवेश प्रक्रियेत आणि व्हिसा नियमांत मोठे बदल केले आहेत. योग्य आणि आपल्या गरजेनुसार इंग्रजी चाचणी निवडल्यास तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचू शकतात. या लेखात आपण अशाच काही अत्यंत लोकप्रिय आणि परिणामकारक परीक्षांची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
आयईएलटीएस ही जागतिक स्तरावर सर्वाधिक मान्यताप्राप्त परीक्षा आहे. ही परीक्षा प्रामुख्याने युनायटेड किंगडम (UK), कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील शिक्षण संस्था आणि इमिग्रेशन विभागाद्वारे स्वीकारली जाते. आयईएलटीएसचे दोन प्रकार असतात:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : १२ वी नंतर काय? सायन्स, कॉमर्स आणि आर्ट्समधील टॉप १० करिअर पर्यायांची यादी! जाणून घ्या एका क्लिकवर
जर तुमचे लक्ष्य अमेरिकेतील (USA) नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवणे असेल, तर टोफेल ही सर्वात योग्य चाचणी मानली जाते. ही चाचणी केवळ अमेरिकेतच नव्हे, तर कॅनडा आणि युरोपमधील अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली जाते. या परीक्षेत तुमच्या इंग्रजी वाचन, लेखन, ऐकण्याची आणि बोलण्याची क्षमता डिजिटल पद्धतीने मोजली जाते.
पीटीई अकॅडमिक (PTE Academic) ही पूर्णपणे संगणकावर आधारित परीक्षा आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या व्हिसा प्रक्रियेसाठी किंवा प्रवेशासाठी निकालाची घाई असते, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे, कारण याचा निकाल अवघ्या ४८ तासांच्या आत उपलब्ध होतो. ही परीक्षा अचूकतेवर भर देते आणि ती जगभरातील अनेक संस्थांमध्ये वैध आहे.
कोरोना काळानंतर ड्युओलिंगो या चाचणीने फॅशन आणि शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. ही परीक्षा घरबसल्या देता येते आणि तिला फक्त एक तास लागतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही परीक्षा इतर परीक्षांच्या तुलनेत अत्यंत स्वस्त आहे आणि ४,००० हून अधिक जागतिक विद्यापीठांमध्ये तिला पूर्ण मान्यता आहे. कमी वेळात निकाल हवा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा एक आदर्श पर्याय आहे.
जर तुम्ही कॅनडासाठी अर्ज करत असाल, तर ‘सेलपिप’ (Canadian English Language Proficiency Index Program) ही चाचणी कॅनेडियन इमिग्रेशनसाठी (IRCC) सर्वोत्तम मानली जाते. ही परीक्षा कॅनडामधील दैनंदिन वापरातील इंग्रजी भाषेवर आधारित असते. कॅनडाचे नागरिकत्व किंवा कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांसाठी ही चाचणी अत्यंत अनुकूल आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Maharashtra HSC Result 2026: बारावी निकालानंतर विद्यार्थ्यांचा तणाव वाढला; राज्य मंडळाची समुपदेशन सेवा सुरू
केंब्रिज परीक्षा ही प्रामुख्याने युरोपियन आणि यूकेमधील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी खूप लोकप्रिय आहे. यामध्ये A2 ते C2 पर्यंतचे विविध स्तर असतात आणि या परीक्षांचे प्रमाणपत्र दीर्घकालीन वैधतेचे असते.
Ans: अमेरिकेसाठी 'टोफेल' (TOEFL) ही सर्वात योग्य आणि सर्वाधिक स्वीकारली जाणारी परीक्षा आहे.
Ans: ड्युओलिंगो इंग्रजी चाचणी अवघ्या १ तासात पूर्ण होते आणि निकाल ४८ तासांच्या आत मिळतो.
Ans: कॅनडाच्या पीआरसाठी 'सेलपिप' (CELPIP) ही परीक्षा सर्वात आदर्श मानली जाते.