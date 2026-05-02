Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Study Abroad English Proficiency Tests Ielts Toefl Pte Duolingo Celpip 2026

Study Abroad : परदेशात जाण्याचे स्वप्न पाहताय? IELTS व्यतिरिक्त ‘या’ सोप्या इंग्रजी चाचण्या देतील तुमच्या करिअरला गगनभरारी

English Proficiency Tests: परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी आणि नोकरी मिळवण्यासाठी आयईएलटीएस (IELTS), टोफेल (TOEFL) आणि पीटीई (PTE) यांसारख्या परीक्षा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

Updated On: May 02, 2026 | 03:30 PM
study abroad english proficiency tests ielts toefl pte duolingo celpip 2026

English Proficiency Tests: परदेशात जाण्याचा विचार करत आहात का? आयईएलटीएस व्यतिरिक्त, या लोकप्रिय इंग्रजी चाचण्या तुमच्या संधी वाढवतील ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • आयईएलटीएस व्यतिरिक्त अनेक पर्याय
  • वेळेची आणि पैशांची बचत
  • देशानुसार वेगवेगळ्या आवश्यकता

English proficiency tests study abroad 2026 : आजच्या जागतिक जगात परदेशात शिक्षण घेणे किंवा नोकरीसाठी स्थलांतर करणे हे लाखो तरुणांचे स्वप्न असते. परदेशात जाण्यासाठी पहिली पायरी म्हणजे भाषिक प्रवीणता (English Language Proficiency) सिद्ध करणे. बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना वाटते की केवळ ‘आयईएलटीएस’ (IELTS) हीच एकमेव परीक्षा आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी नाही. आजच्या २0२६ मधील स्पर्धात्मक युगात अनेक देशांनी आणि विद्यापीठांनी आपल्या प्रवेश प्रक्रियेत आणि व्हिसा नियमांत मोठे बदल केले आहेत. योग्य आणि आपल्या गरजेनुसार इंग्रजी चाचणी निवडल्यास तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचू शकतात. या लेखात आपण अशाच काही अत्यंत लोकप्रिय आणि परिणामकारक परीक्षांची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

१. आयईएलटीएस (IELTS) – जागतिक स्तरावर सर्वात लोकप्रिय पर्याय

आयईएलटीएस ही जागतिक स्तरावर सर्वाधिक मान्यताप्राप्त परीक्षा आहे. ही परीक्षा प्रामुख्याने युनायटेड किंगडम (UK), कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील शिक्षण संस्था आणि इमिग्रेशन विभागाद्वारे स्वीकारली जाते. आयईएलटीएसचे दोन प्रकार असतात:

  • अकॅडमिक (Academic): जे विद्यार्थी परदेशातील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी ही चाचणी असते.
  • जनरल ट्रेनिंग (General Training): ज्यांना कायमस्वरूपी वास्तव्य (PR) किंवा नोकरीसाठी जायचे आहे, त्यांच्यासाठी ही चाचणी उपयुक्त ठरते. ही परीक्षा कागदावर (Paper-based) किंवा संगणकावर (Computer-based) देता येते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : १२ वी नंतर काय? सायन्स, कॉमर्स आणि आर्ट्समधील टॉप १० करिअर पर्यायांची यादी! जाणून घ्या एका क्लिकवर

२. टोफेल (TOEFL) – अमेरिकन विद्यापीठांची पहिली पसंती

जर तुमचे लक्ष्य अमेरिकेतील (USA) नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवणे असेल, तर टोफेल ही सर्वात योग्य चाचणी मानली जाते. ही चाचणी केवळ अमेरिकेतच नव्हे, तर कॅनडा आणि युरोपमधील अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली जाते. या परीक्षेत तुमच्या इंग्रजी वाचन, लेखन, ऐकण्याची आणि बोलण्याची क्षमता डिजिटल पद्धतीने मोजली जाते.

३. पीटीई (PTE) अकॅडमिक – सर्वात वेगवान निकाल देणारी परीक्षा

पीटीई अकॅडमिक (PTE Academic) ही पूर्णपणे संगणकावर आधारित परीक्षा आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या व्हिसा प्रक्रियेसाठी किंवा प्रवेशासाठी निकालाची घाई असते, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे, कारण याचा निकाल अवघ्या ४८ तासांच्या आत उपलब्ध होतो. ही परीक्षा अचूकतेवर भर देते आणि ती जगभरातील अनेक संस्थांमध्ये वैध आहे.

४. ड्युओलिंगो इंग्रजी चाचणी (Duolingo English Test – DET)

कोरोना काळानंतर ड्युओलिंगो या चाचणीने फॅशन आणि शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. ही परीक्षा घरबसल्या देता येते आणि तिला फक्त एक तास लागतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही परीक्षा इतर परीक्षांच्या तुलनेत अत्यंत स्वस्त आहे आणि ४,००० हून अधिक जागतिक विद्यापीठांमध्ये तिला पूर्ण मान्यता आहे. कमी वेळात निकाल हवा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा एक आदर्श पर्याय आहे.

५. कॅनडा पीआरसाठी ‘सेलपिप’ (CELPIP)

जर तुम्ही कॅनडासाठी अर्ज करत असाल, तर ‘सेलपिप’ (Canadian English Language Proficiency Index Program) ही चाचणी कॅनेडियन इमिग्रेशनसाठी (IRCC) सर्वोत्तम मानली जाते. ही परीक्षा कॅनडामधील दैनंदिन वापरातील इंग्रजी भाषेवर आधारित असते. कॅनडाचे नागरिकत्व किंवा कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांसाठी ही चाचणी अत्यंत अनुकूल आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Maharashtra HSC Result 2026: बारावी निकालानंतर विद्यार्थ्यांचा तणाव वाढला; राज्य मंडळाची समुपदेशन सेवा सुरू

६. केंब्रिज इंग्रजी पात्रता (Cambridge English Qualifications)

केंब्रिज परीक्षा ही प्रामुख्याने युरोपियन आणि यूकेमधील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी खूप लोकप्रिय आहे. यामध्ये A2 ते C2 पर्यंतचे विविध स्तर असतात आणि या परीक्षांचे प्रमाणपत्र दीर्घकालीन वैधतेचे असते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेत शिक्षणासाठी कोणती परीक्षा सर्वात चांगली आहे?

    Ans: अमेरिकेसाठी 'टोफेल' (TOEFL) ही सर्वात योग्य आणि सर्वाधिक स्वीकारली जाणारी परीक्षा आहे.

  • Que: ड्युओलिंगो चाचणी किती वेळात पूर्ण होते?

    Ans: ड्युओलिंगो इंग्रजी चाचणी अवघ्या १ तासात पूर्ण होते आणि निकाल ४८ तासांच्या आत मिळतो.

  • Que: कॅनडाच्या पीआर (PR) साठी कोणती परीक्षा सर्वोत्तम आहे?

    Ans: कॅनडाच्या पीआरसाठी 'सेलपिप' (CELPIP) ही परीक्षा सर्वात आदर्श मानली जाते.

Web Title: Study abroad english proficiency tests ielts toefl pte duolingo celpip 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
2

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
3

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
4

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM