Mumbai Crime: ‘CA’ नोकरीचे आमिष, लग्नाचे वचन अन् शोषण; मुंबईत भाजप पदाधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या भाजप नेत्याचे नाव सूरज प्रतापसिंह देवडा असे आहे. ते दहिसर-बोरिवली भाजप मंडल महामंत्री आहेत. या प्रकरणातील बारमधील एका तरुणीने सुरज प्रतापसिंह देवडा यांच्याविरुधात गंभीर आरोप करत तक्रार दाखल केली आहे. पीडितेने दिलेल्या तक्रारीनुसार सूरज देवडा याने आपण विवाहित असूनही स्वतःला अविवाहित असल्याचे सांगितले. त्यानंतर पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवले, तसेच एका मोठ्या कंपनीत सीए (CA) ची नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. “माझ्यासह इतरही अनेक मुलींचे यात शोषण झाले आहे,” असा खळबळजनक दावाही पीडितेने आपल्या तक्रारीत केला आहे.
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गन दाखवून धमक्या…
सूरज देवडा याने पीडित तरुणीवर एका बारमध्ये तब्बल ५० हजार रुपयांच्या नोटा उडवले. विश्वास संपादन केल्यानंतर त्याने पिडीतेकडून लाखो रुपये उकाळ्याचाही आरोप आहे. जेव्हा तरुणीने या सर्व प्रकाराला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिला थेट गन (बंदूक) दाखवून जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याची नोंद तक्रारीत करण्यात आली आहे.
पोलीस तपास सुरु
या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि भाजप नेत्याचे नाव समोर आल्यानंतर मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी तातडीने या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेतली. त्यांच्या थेट आदेशानंतर दहिसर पोलीस ठाण्यात सूरज देवडा याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेचे विशेष पथक सध्या फरार आरोपी प्रतापसिंह देवडा याच्या शोधासाठी विविध ठिकाणी छापे टाकत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.
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Ans: सूरज प्रतापसिंह देवडा असे आरोपी भाजप पदाधिकाऱ्याचे नाव आहे.
Ans: लग्न आणि CA नोकरीचे आमिष दाखवून शारीरिक शोषण, धमक्या आणि पैशांची उकळपट्टी केल्याचा आरोप केला आहे.
Ans: मुंबई गुन्हे शाखेकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला आहे.