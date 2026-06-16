Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mumbai Crime Lure Of A Ca Job Promise Of Marriage And Exploitation Serious Allegations Against A Bjp Office Bearer In Mumbai

Mumbai Crime: ‘CA’ नोकरीचे आमिष, लग्नाचे वचन अन् शोषण; मुंबईत भाजप पदाधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

Updated On: Jun 16, 2026 | 11:54 AM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील दहिसरमध्ये भाजप पदाधिकारी सूरज प्रतापसिंह देवडा याच्याविरोधात लग्न आणि CA नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणीचे लैंगिक शोषण केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. गन दाखवून धमक्या देणे आणि लाखो रुपये उकळल्याचाही आरोप आहे. आरोपी सध्या फरार असून गुन्हे शाखेकडून शोध सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भाजप पदाधिकाऱ्यावर लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीचा आरोप.
  • गन दाखवून धमक्या आणि लाखो रुपये उकळल्याची तक्रार.
  • आरोपी फरार असून तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भाजपच्या नेत्याविरोधात गंभीर आरोप करत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. भाजप नेत्यावर बारमधील तरुणीचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आले आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून आणि कंपनीत CA ची जॉब देण्याचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले. विवाहित असूनही स्वतःला अविवाहित असल्याचे सांगितले. एवढेच नाही तर लाखो रुपये उकळत गन दाखवून धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी तरुणीने तक्रार दिली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्याची कुणकुण लागताच भाजप नेत्या हा फरार झाला असून पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या भाजप नेत्याचे नाव सूरज प्रतापसिंह देवडा असे आहे. ते दहिसर-बोरिवली भाजप मंडल महामंत्री आहेत. या प्रकरणातील बारमधील एका तरुणीने सुरज प्रतापसिंह देवडा यांच्याविरुधात गंभीर आरोप करत तक्रार दाखल केली आहे. पीडितेने दिलेल्या तक्रारीनुसार सूरज देवडा याने आपण विवाहित असूनही स्वतःला अविवाहित असल्याचे सांगितले. त्यानंतर पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवले, तसेच एका मोठ्या कंपनीत सीए (CA) ची नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. “माझ्यासह इतरही अनेक मुलींचे यात शोषण झाले आहे,” असा खळबळजनक दावाही पीडितेने आपल्या तक्रारीत केला आहे.

Gadchiroli Crime: ‘तुझ्याशीच लग्न करेन’ म्हणत डॉक्टरकडून वारंवार लैंगिक शोषण, डॉक्टर अटकेत; आष्टीतील धक्कादायक प्रकार

गन दाखवून धमक्या…

सूरज देवडा याने पीडित तरुणीवर एका बारमध्ये तब्बल ५० हजार रुपयांच्या नोटा उडवले. विश्वास संपादन केल्यानंतर त्याने पिडीतेकडून लाखो रुपये उकाळ्याचाही आरोप आहे. जेव्हा तरुणीने या सर्व प्रकाराला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिला थेट गन (बंदूक) दाखवून जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याची नोंद तक्रारीत करण्यात आली आहे.

पोलीस तपास सुरु

या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि भाजप नेत्याचे नाव समोर आल्यानंतर मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी तातडीने या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेतली. त्यांच्या थेट आदेशानंतर दहिसर पोलीस ठाण्यात सूरज देवडा याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेचे विशेष पथक सध्या फरार आरोपी प्रतापसिंह देवडा याच्या शोधासाठी विविध ठिकाणी छापे टाकत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.

भांडण सोडविण्यासाठी जाण तरुणाला भोवलं; पोटावर अन् मानेवर सपासप वार करुन खून

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: सूरज प्रतापसिंह देवडा असे आरोपी भाजप पदाधिकाऱ्याचे नाव आहे.

  • Que: पीडित तरुणीने कोणते आरोप केले आहेत?

    Ans: लग्न आणि CA नोकरीचे आमिष दाखवून शारीरिक शोषण, धमक्या आणि पैशांची उकळपट्टी केल्याचा आरोप केला आहे.

  • Que: या प्रकरणाचा तपास कोण करत आहे?

    Ans: मुंबई गुन्हे शाखेकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला आहे.

Web Title: Mumbai crime lure of a ca job promise of marriage and exploitation serious allegations against a bjp office bearer in mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gadchiroli Crime: ‘तुझ्याशीच लग्न करेन’ म्हणत डॉक्टरकडून वारंवार लैंगिक शोषण, डॉक्टर अटकेत; आष्टीतील धक्कादायक प्रकार
1

Gadchiroli Crime: ‘तुझ्याशीच लग्न करेन’ म्हणत डॉक्टरकडून वारंवार लैंगिक शोषण, डॉक्टर अटकेत; आष्टीतील धक्कादायक प्रकार

Bhiwandi Accident: हृदयद्रावक! पार्किंगमध्ये खेळताना काळाचा घाला; सेप्टिक टँकमध्ये पडून 5 वर्षीय चिमुकल्याचा बळी
2

Bhiwandi Accident: हृदयद्रावक! पार्किंगमध्ये खेळताना काळाचा घाला; सेप्टिक टँकमध्ये पडून 5 वर्षीय चिमुकल्याचा बळी

Pune Crime: तरुणीला पाण्यात ढकलून आरोपीनेही मारली उडी; तरुण वाचला मात्र…
3

Pune Crime: तरुणीला पाण्यात ढकलून आरोपीनेही मारली उडी; तरुण वाचला मात्र…

Varanasi Crime: 19 वर्षीय विद्यार्थिनी टिफिन घेऊन गेली अन् मृतदेह बनून परतली; दोन तास बॉयज हॉस्टेलमध्ये काय घडलं?
4

Varanasi Crime: 19 वर्षीय विद्यार्थिनी टिफिन घेऊन गेली अन् मृतदेह बनून परतली; दोन तास बॉयज हॉस्टेलमध्ये काय घडलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: ‘CA’ नोकरीचे आमिष, लग्नाचे वचन अन् शोषण; मुंबईत भाजप पदाधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

Mumbai Crime: ‘CA’ नोकरीचे आमिष, लग्नाचे वचन अन् शोषण; मुंबईत भाजप पदाधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 11:54 AM
भांडण सोडविण्यासाठी जाण तरुणाला भोवलं; पोटावर अन् मानेवर सपासप वार करुन खून

भांडण सोडविण्यासाठी जाण तरुणाला भोवलं; पोटावर अन् मानेवर सपासप वार करुन खून

Jun 16, 2026 | 11:49 AM
Multibagger Stock: ‘हा’ शेअर बनला रॉकेल… 9 रुपयांवरुन थेट 600 रुपयांवर, एक लाखाचे झाले तब्बल 68 लाख

Multibagger Stock: ‘हा’ शेअर बनला रॉकेल… 9 रुपयांवरुन थेट 600 रुपयांवर, एक लाखाचे झाले तब्बल 68 लाख

Jun 16, 2026 | 11:45 AM
नवी मुंबईत प्रथमच दुर्मिळ हृदयरोगावर उपचार; ७१ वर्षीय महिलेची ओपन हार्ट सर्जरी टळली, गंभीर आजारावर केली मात

नवी मुंबईत प्रथमच दुर्मिळ हृदयरोगावर उपचार; ७१ वर्षीय महिलेची ओपन हार्ट सर्जरी टळली, गंभीर आजारावर केली मात

Jun 16, 2026 | 11:45 AM
स्वप्न सुंदरी’ला अभिजीत सावंतच्या आवाजाची जादू; कव्हर साँग ऐकून चाहते झाले फिदा!

स्वप्न सुंदरी’ला अभिजीत सावंतच्या आवाजाची जादू; कव्हर साँग ऐकून चाहते झाले फिदा!

Jun 16, 2026 | 11:35 AM
FIFA World Cup 2026: भयंकर वाद, हुटिंग आणि तणावादरम्यान इराणने अमेरिकेत खेळला पहिला सामना, High Voltage ड्रामा

FIFA World Cup 2026: भयंकर वाद, हुटिंग आणि तणावादरम्यान इराणने अमेरिकेत खेळला पहिला सामना, High Voltage ड्रामा

Jun 16, 2026 | 11:32 AM
चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

Jun 16, 2026 | 11:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा