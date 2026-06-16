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Beed Crime: लग्नाचे आमिष दाखवत शेतात नेले; तोंडाला रुमाल आणि दोन्ही हात घट्ट बांधून पाशवी अत्याचार

Updated On: Jun 16, 2026 | 12:47 PM IST
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सारांश

बीडच्या केज तालुक्यात एका अल्पवयीन मुलीवर लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ट्रॅक्टर चालकाने मुलीला जबरदस्तीने शेतात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या तक्रारीनंतर आरोपीविरोधात बलात्कार आणि POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • लग्नाचे आमिष दाखवत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप.
  • आरोपीने मुलीचे तोंड व हात बांधून धमकी दिल्याची तक्रार.
  • केज पोलिसांनी आरोपी ट्रॅक्टर चालकाविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवत शेतात उचलून नेट पाशवी अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. नराधम ट्रॅक्टर चालकाच्या विरोधात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घडलेली घटना केज तालुक्यात घडली. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. (Beed Crime)

नेमकं काय घडलं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव ज्ञानेश्वर बाजीराव ठोंबरे (रा. दरडवाडी) असे आहे. पीडित मुलगी ही कुटुंबासह गावात राहते. 2 जून रोजी रात्री साडेअकरा वाजता ती घराबाहेर पडली असता, समोरून आलेल्या ट्रॅक्टर चालकाने तिला एकटं गाठलं. (Beed Crime) ट्रॅक्टर थांबवून बळजबरीने रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या शेतात नेले. लग्नाचे आमिष दाखवून देखील तिने नकार दिल्याने तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केले. (Beed Crime)

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तोंडाला रुमालाने बांधले आणि…

दरम्यान पीडित मुलीने आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपीने तिच्या तोंडाला रुमालाने घट्ट बांधले. दोन्ही हात दोरीने बांधून तिच्यावर पाशवी अत्याचार केले. एवढेच नाही तर ही बाब कुणाला सांगितल्यास जीवे मारून टाकीन, अशी धमकी दिली. यांनतर आरोपी तिथून पसार झाला. पीडितेने स्वतःची सुटका करून घेत घर गाठले. पीडित घाबरलेली असल्याने तिने सुरुवातीला कुटुंबियांना काहीच सांगितले नाही. मात्र 13 जून रोजी तिने घडलेला प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला. (Beed Crime)

गुन्हा दाखल

कुटुंबियांना माहिती मिळताच त्यांनी केज पोलिसात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार ट्रॅक्टर चालक ज्ञानेश्वर बाजीराव ठोंबरे याच्याविरोधात बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक लक्ष्मण कीर्तने हे अधिक तपास करत आहेत. (Beed Crime)

पैशांच्या वादातून लिपिकाचे अपहरण, निर्जन स्थळी 8 तास डांबून बेल्ट-काठीने अमानुष मारहाण; जीवे मारण्याची धमकी

बीड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका लिपिकाला निर्जन स्थळी नेत आठ तास डांबून ठेवत बेल्ट – काठीने बेदम मारहाण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना आर्थिक व्यवहारातून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही घटना बीडच्या परळीत घडली. या प्रकरणातील पीडित लिपिकाचे नाव अनिल पत्की असे आहे. तर महाविद्यालयात लिपिक पदावर कार्यरत आहे. तर आरोपीचे नाव वैजनाथ यादव असे आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने पीडित मुलीला कोणते आमिष दाखवले?

    Ans: आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीला फसवण्याचा प्रयत्न केला.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला?

    Ans: आरोपीविरोधात बलात्कार आणि POCSO कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Beed crime lured to a farm under the pretext of marriage brutally assaulted after having a cloth tied over the mouth and both hands bound tightly

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Published On: Jun 16, 2026 | 12:47 PM

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